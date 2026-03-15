חיסכון פנסיוני

פברואר היה חודש ירוק לחוסכים בפנסיה ובגמל, חוץ מבית השקעות אחד

חודש פברואר ננעל רגע לפני פרוץ מבצע שאגת הארי מול איראן, עם עליות בשוק המקומי ובאירופה שהביאו לעלייה נוספת בתשואות החוסכים לטווח הארוך • הפערים בין הגופים ניכרו בצורה משמעותית עם פערי תשואה של 1% במסלול הכללי ועד 2% במנייתי • וגם: ה-S&P 500 בפיגור של 30% מול המסלול המנייתי בטווח של 3 שנים

נתנאל אריאל 14:28
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

רגע לפני פרוץ המלחמה מול איראן (מבצע "שאגת הארי"), החוסכים בפנסיה ובקרנות ההשתלמות רשמו לעצמם עוד חודש חיובי בחסכונות ארוכי-הטווח. זאת, כזכור אחרי שנת 2025 שהייתה הכי חזקה מאז שנת 2009. כך, בחודש פברואר 2026 רשמו החוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות תשואה של 0.6% בממוצע ו-2.7% מתחילת השנה. בשלוש השנים האחרונות נהנו החוסכים מזינוק של יותר מ-45%.

המניה בשפל של כל הזמנים. אבל האנליסטים בטוחים שהיא תזנק בכ-100%
3 עננים שחורים שמרחפים על הכלכלה וטיפ מנצח אחד לניהול התיק

על פי הנתונים, חברת הביטוח כלל תפסה גם בחודש פברואר את המקום הראשון במסלולים הכלליים עם תשואה של 1%, ואחריה מנורה מבטחים ומור עם 0.85% לכל גוף. מנגד, במקום האחרון נמצאים שוב שלושה בתי השקעות כשילין לפידות סיפק תשואה של 0.46%, אחריו אנליסט עם 0.19% ואלטשולר שחם הוא הגוף היחיד שרושם בחודש פברואר תשואה שלילית קלה של 0.03%.

מתחילת השנה (ינואר ופברואר) התמונה דומה. כלל במקום הראשון עם תשואה חזקה של 3.7%, אחריה הראל עם 3.2%, מנורה מבטחים עם תשואה של 3.1% ומור עם 3%. בתחתית הטבלה נמצאים ילין לפידות ואנליסט עם תשואה של כ-1.9% לכל גוף ואלטשולר שחם עם 1.6% בלבד.

אלא שבהסתכלות ארוכה יותר ל-3 השנים האחרונות, יש שינוי בולט. אנליסט מתנתק משני חבריו ועדיין מצליח לשמור על מקומו בצמרת עם תשואה של 50% (מעליו רק בית ההשקעות אינפיניטי עם 52.7%); אחר-כך נמצאים מיטב, הפניקס וכלל ביטוח עם תשואה של 46% ומעלה. את המקומות האחרונים בטבלה תופסים מגדל (43.3%), הראל (40.3%) ואלטשולר שחם (39.3%).

מסלולי המניות: פער של 30% לרעת ה-S&P 500

במסלולים המנייתיים התשואה הייתה חזקה מעט יותר עם 0.8% בממוצע בחודש פברואר ותשואה גבוהה של 5% מתחילת השנה, כמעט פי שניים מאשר במסלול הכללי. במהלך שלוש השנים האחרונות נהנו החוסכים במסלולים אלו מתשואה חזקה במיוחד של 82.3% בממוצע. לשם השוואה, במסלולים שעוקבים אחרי מדד ה-S&P 500 נרשמה תשואה של 52.2% בלבד בשלוש השנים האחרונות (עלייה של 0.3% בחודש פברואר אך ירידה של 1.6% מתחילת השנה).

מדובר כבר על פער תשואה משמעותי של 30% לרעת מסלולי ה-S&P 500. הסיבה לפער כפולה - האחת היא הזינוק בשנה וחצי האחרונות בבורסה המקומית, עם קפיצה מדהימה של 98% מאז ספטמבר 2024, בעוד שמדד ה-S&P 500 עלה "רק" ב-20% (כולל דיבידנדים); הסיבה השניה היא התחזקות השקל מול הדולר בשיעור של כ-15%.

ובחזרה לגופים, כלל ביטוח מובילה בחודש פברואר גם במסלול המנייתי עם תשואה של 1.5%, כשאחריה מור עם עלייה של 1.2% ומיטב ומגדל עם תשואה של 1.1% לכל גוף. מנגד, במקומות האחרונים נמצאים אינפיניטי עם 0.4%, אנליסט עם 0.3% ובמקום האחרון אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.5%.

מתחילת שנה כלל ראשונה עם תשואה של 7%, אחר-כך הראל עם 6.1%, ואז מור ומגדל עם 5.9% לכל גוף. במקום האחרון נמצאים גם כאן ילין לפידות ואנליסט עם תשואה של 3.6% ובמקום האחרון אלטשולר שחם עם תשואה של 2.4% בלבד.

בטווח של שלוש השנים האחרונות מסתמנת מהפכה של ממש כאשר מבין הגופים הגדולים - מיטב מטפס למקום הראשון עם תשואה של 85.5% על חשבון בית ההשקעות אנליסט שיורד למקום השני עם תשואה של 85% ובמקום השלישי מנורה מבטחים עם 84.2%. אל התחתית מידרדר ילין לפידות - שעד לפני חודשיים עוד היה חזק בצמרת התשואות בתקופה הזו - שתופס את המקום השלישי מהסוף עם תשואה של 81.7%, אחריו הראל עם תשואה של 80.2% ואחרון אלטשולר שחם עם 69.8% בלבד.

בתחום הפנסיה: מור מוביל בפברואר

באשר לפנסיה, במסלול לגילאי 50 ומטה מור נמצא במקום הראשון בחודש פברואר עם תשואה של 1.6%, אחריו כלל עם 1.3% ואז מגדל עם תשואה של 1%. מנגד, בתחתית נמצאים הראל עם תשואה של 0.7%, הפניקס עם 0.6% ובמקום האחרון גם כאן אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.2%. נתוני חברת מנורה מבטחים בפנסיה טרם התקבלו ויתווספו לכשיתקבלו.