רגע לפני פרוץ המלחמה מול איראן (מבצע "שאגת הארי"), החוסכים בפנסיה ובקרנות ההשתלמות רשמו לעצמם עוד חודש חיובי בחסכונות ארוכי-הטווח. זאת, כזכור אחרי שנת 2025 שהייתה הכי חזקה מאז שנת 2009. כך, בחודש פברואר 2026 רשמו החוסכים במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות תשואה של 0.6% בממוצע ו-2.7% מתחילת השנה. בשלוש השנים האחרונות נהנו החוסכים מזינוק של יותר מ-45%.

על פי הנתונים, חברת הביטוח כלל תפסה גם בחודש פברואר את המקום הראשון במסלולים הכלליים עם תשואה של 1%, ואחריה מנורה מבטחים ומור עם 0.85% לכל גוף. מנגד, במקום האחרון נמצאים שוב שלושה בתי השקעות כשילין לפידות סיפק תשואה של 0.46%, אחריו אנליסט עם 0.19% ואלטשולר שחם הוא הגוף היחיד שרושם בחודש פברואר תשואה שלילית קלה של 0.03%.

מתחילת השנה (ינואר ופברואר) התמונה דומה. כלל במקום הראשון עם תשואה חזקה של 3.7%, אחריה הראל עם 3.2%, מנורה מבטחים עם תשואה של 3.1% ומור עם 3%. בתחתית הטבלה נמצאים ילין לפידות ואנליסט עם תשואה של כ-1.9% לכל גוף ואלטשולר שחם עם 1.6% בלבד.

אלא שבהסתכלות ארוכה יותר ל-3 השנים האחרונות, יש שינוי בולט. אנליסט מתנתק משני חבריו ועדיין מצליח לשמור על מקומו בצמרת עם תשואה של 50% (מעליו רק בית ההשקעות אינפיניטי עם 52.7%); אחר-כך נמצאים מיטב, הפניקס וכלל ביטוח עם תשואה של 46% ומעלה. את המקומות האחרונים בטבלה תופסים מגדל (43.3%), הראל (40.3%) ואלטשולר שחם (39.3%).

מסלולי המניות: פער של 30% לרעת ה-S&P 500

במסלולים המנייתיים התשואה הייתה חזקה מעט יותר עם 0.8% בממוצע בחודש פברואר ותשואה גבוהה של 5% מתחילת השנה, כמעט פי שניים מאשר במסלול הכללי. במהלך שלוש השנים האחרונות נהנו החוסכים במסלולים אלו מתשואה חזקה במיוחד של 82.3% בממוצע. לשם השוואה, במסלולים שעוקבים אחרי מדד ה-S&P 500 נרשמה תשואה של 52.2% בלבד בשלוש השנים האחרונות (עלייה של 0.3% בחודש פברואר אך ירידה של 1.6% מתחילת השנה).

מדובר כבר על פער תשואה משמעותי של 30% לרעת מסלולי ה-S&P 500. הסיבה לפער כפולה - האחת היא הזינוק בשנה וחצי האחרונות בבורסה המקומית, עם קפיצה מדהימה של 98% מאז ספטמבר 2024, בעוד שמדד ה-S&P 500 עלה "רק" ב-20% (כולל דיבידנדים); הסיבה השניה היא התחזקות השקל מול הדולר בשיעור של כ-15%.

ובחזרה לגופים, כלל ביטוח מובילה בחודש פברואר גם במסלול המנייתי עם תשואה של 1.5%, כשאחריה מור עם עלייה של 1.2% ומיטב ומגדל עם תשואה של 1.1% לכל גוף. מנגד, במקומות האחרונים נמצאים אינפיניטי עם 0.4%, אנליסט עם 0.3% ובמקום האחרון אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.5%.

מתחילת שנה כלל ראשונה עם תשואה של 7%, אחר-כך הראל עם 6.1%, ואז מור ומגדל עם 5.9% לכל גוף. במקום האחרון נמצאים גם כאן ילין לפידות ואנליסט עם תשואה של 3.6% ובמקום האחרון אלטשולר שחם עם תשואה של 2.4% בלבד.

בטווח של שלוש השנים האחרונות מסתמנת מהפכה של ממש כאשר מבין הגופים הגדולים - מיטב מטפס למקום הראשון עם תשואה של 85.5% על חשבון בית ההשקעות אנליסט שיורד למקום השני עם תשואה של 85% ובמקום השלישי מנורה מבטחים עם 84.2%. אל התחתית מידרדר ילין לפידות - שעד לפני חודשיים עוד היה חזק בצמרת התשואות בתקופה הזו - שתופס את המקום השלישי מהסוף עם תשואה של 81.7%, אחריו הראל עם תשואה של 80.2% ואחרון אלטשולר שחם עם 69.8% בלבד.

בתחום הפנסיה: מור מוביל בפברואר

באשר לפנסיה, במסלול לגילאי 50 ומטה מור נמצא במקום הראשון בחודש פברואר עם תשואה של 1.6%, אחריו כלל עם 1.3% ואז מגדל עם תשואה של 1%. מנגד, בתחתית נמצאים הראל עם תשואה של 0.7%, הפניקס עם 0.6% ובמקום האחרון גם כאן אלטשולר שחם עם תשואה שלילית של 0.2%. נתוני חברת מנורה מבטחים בפנסיה טרם התקבלו ויתווספו לכשיתקבלו.