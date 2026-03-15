מדד המחירים לצרכן בפברואר גבוה מהתחזיות; מחירי הדירות חזרו לרדת

מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר מפתיע לרעה, כך עולה מנתוני הלמ"ס. המדד עלה ב-0.2% בפברואר, בעוד הצפי בשוק היה שיישאר ללא שינוי לעומת ינואר. קצב האינפלציה השנתי עלה ל-2%, לעומת צפי שיישאר על 1.8%, כפי שהיה בחודש הקודם. בינתיים, מחירי הדירות חזרו לירידות קלות.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים הבאים: פירות טריים עלו ב-3.6%, תרבות ובידור עלה ב-0.8%, שונות עלה ב-0.6%, ו-מזון, דיור, תחזוקת הדירה, תחבורה שעלו ב-0.3%, כל אחד. במקביל, ירידות מחירים נרשמו בסעיפים הלבשה, שירד ב-3.3%, ירקות טריים, שירדו ב-1.4% וריהוט וציוד לבית, שירד ב-0.2%.

יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון, מציין כי להערכתו הריבית תישאר ללא שינוי בהחלטה הקרובה ב-30 במרץ: "בנק ישראל צפוי לשמור על אי שינוי בריבית כל עוד המלחמה נמשכת. עימות ממושך או סוג של מלחמת התשה ידחה הורדת ריבית לתקופה ארוכה. בנק ישראל צפוי לחשוש מהשפעת העלייה במחירי האנרגיה (גם השפעות עקיפות לימיהם כולל על השכר), מגבלות מצד ההיצע (עלייה במחירי הטיסות ומחסור בעובדים), לחץ להמשך עליית במחירי השכירות (בעיקר דירות עם ממ"ד) ומדיניות פיסקאלית מרחיבה כאשר נדמה שבנק ישראל לא ממש מרוצה ממסגרת תקציב 2026".

מודי שפריר, האסטרטג הראשי של בנק מזרחי טפחות, כתב כי "ההפתעה כלפי מעלה נבעה מעלייה מפתיעה (וחדה יחסית) במחירי הטיסות לחו"ל והאצה חדה מהערכתנו ברכיב 'שירותי דיור בבעלות'. העלייה החדה מהציפיות במדד חודש פברואר, ובמיוחד ההאצה במחירי השכירות, תוביל ככל הנראה לכך שבנק ישראל יותיר את הריבית על כנה בסוף החודש, גם אם המלחמה תסתיים בקרוב.

העלייה במדד פברואר הייתה חדה מהערכתנו, אך זו תומכת בהמלצתנו מתחילת השבוע שעבר להגדיל את האחזקה באגרות החוב הצמודות ולתת העדפה לאפיק הצמוד על פני האפיק השקלי (המלצה שנבעה מהערכתנו כי המלחמה תוביל לעלייה בסביבת האינפלציה המקומית, ובשל תמחור חסר של ציפיות האינפלציה בישראל בהשוואה לציפיות באירופה ובעולם)".

מחירי הדירות חזרו לרדת

מדד מחירי הדירות של דצמבר 2025-ינואר 2026 רשם ירידה מינימלית של 0.1% ובסך הכל בסיכום השנתי - ירידה של 0.9%. זאת לאחר חודשיים רצופים של עליות במחירי הדירות - מחירי הדירות עלו ב-0.8% בחודשים נובמבר-דצמבר 2025 וב-0.7% בחודשים אוקטובר-נובמבר.

המחוז שמשך את המדד כלפי מעלה, היה מחוז תל אביב, שרשם עלייה חודשית גדולה של 0.7%. לעומתו, מחוז ירושלים ירד ב-0.9%, ומחוזות חיפה והמרכז ב-0.6%, מה שהכריע את המדד כלפי מטה. עיקר הירידות נרשמו במחירי הדירות החדשות שבניכוי דירות מסובסדות שנמכרו במסגרת דירה בהנחה, רשמו ירידה של 0.4%.

בפילוח שנתי לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים (5.4%), צפון (3.2%), דרום (0.6%) וחיפה (0.5%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות: מרכז (3.9%) ותל-אביב (2.8%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.7%.

עלייה בשכר הדירה ובמדד מחירי התשומה

מנתוני הלמ"ס, עולה כי גם בפברואר נרשמה עלייה בשכר הדירה. שוכרי דירות חדשים וכאלה שעברו דירה בחודש שעבר ייאלצו לשלם תוספת ממוצעת של 5.8% לשכר הדירה הקודם שהיה נהוג בדירות. לעומתם, מי שבחרו לחדש חוזה בדירתם הקיימת, יתמודדו עם שכר דירה שגבוה ב-2.7% בממוצע משכר הדירה אותו שילמו בחוזה הקודם.

מדד תשומות הבנייה למגורים עלה בחודש שעבר בשיעור של 0.2%. שכר העבודה, שהיה הגורם העיקרי לעליות, נותר הרכיב הגבוה גם עכשיו, והוא מסביר 50% מהעלייה.