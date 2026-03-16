"הסופרבול של תעשיית הטכנולוגיה": מה צפוי הערב בכנס של אנבידיה

כנס המפתחים השנתי של אנבידיה , GTC, ייפתח הערב (ב') בסן חוזה שבקליפורניה עם נאום מרכזי של מנכ״ל החברה ג'נסן הואנג. האירוע נחשב לאחד המוקדים החשובים בשנה עבור תעשיית הבינה המלאכותית, והוא מושך אליו אלפי מפתחים, משקיעים, חוקרים ואנשי תעשייה מכל העולם. בשנים האחרונות הפך הכנס לבמה המרכזית שבה אנבידיה מציגה את הכיוונים האסטרטגיים שלה ואת הטכנולוגיות שצפויות להניע את תחום הבינה המלאכותית בשנים הקרובות. לא במקרה מכנים אותו לעיתים ״וודסטוק של הבינה המלאכותית״ או ״הסופרבול של תעשיית הטכנולוגיה״.

הנאום המרכזי של הואנג צפוי להתחיל כאמור היום (ב') בשעות הערב לפי שעון ישראל, ובמסגרתו צפויה אנבידיה לחשוף מוצרים חדשים, להציג עדכונים למפת הדרכים הטכנולוגית שלה ולפרט כיצד היא מתכננת להמשיך להוביל את שוק תשתיות הבינה המלאכותית. הכנס משמש מדי שנה כפלטפורמה להכרזות מרכזיות של החברה, החל משבבים חדשים ועד פלטפורמות מחשוב מתקדמות למרכזי נתונים.

עם זאת, חשוב לציין כי האירוע מתקיים בתקופה מורכבת יחסית מבחינת המשקיעים. למרות הביקוש האדיר לשבבי AI והדוחות החזקים של החברה, מניית אנבידיה פתחה את 2026 בירידה קלה, על רקע סימני שאלה בשוק לגבי קצב הצמיחה העתידי של תחום הבינה המלאכותית והערכות שווי גבוהות לחברות בתחום. לכן חלק מהאנליסטים מעריכים כי הכנס עשוי להיות הזדמנות עבור החברה לחזק את הנרטיב סביב המשך הביקוש לתשתיות AI ולהציג את הדור הבא של הטכנולוגיה שיניע את השוק בשנים הקרובות.

הדורות הבאים של שבבי ה AI

אחת הציפיות המרכזיות מהאירוע היא עדכונים על הדורות הבאים של מערכות הבינה המלאכותית של אנבידיה, תחום שבו החברה הפכה לשחקנית הדומיננטית ביותר בתעשייה. בשנים האחרונות השבבים של אנבידיה הפכו לתשתית שעליה נבנים מודלי הבינה המלאכותית הגדולים בעולם, החל מחברות ענק כמו מיקרוסופט וגוגל ועד סטארטאפים בתחום. במסגרת הכנס צפויה החברה לספק פרטים נוספים על פלטפורמת Vera Rubin, הדור הבא של מערכות המחשוב לאימון מודלי בינה מלאכותית. מדובר בפלטפורמה שאמורה להחליף בעתיד את הדורות הנוכחיים של מערכות ה-AI של החברה ולהציע קפיצת מדרגה בביצועים.

בנוסף, יתכן שההכרזה תספק הצצה מוקדמת גם לארכיטקטורת ה-GPU העתידית של החברה בשם Feynman, המתוכננת לשנת 2028. אם אכן תוצג, זו עשויה להיות אחת ההכרזות המסקרנות בכנס, שכן הארכיטקטורות החדשות של אנבידיה מגדירות לעיתים קרובות את קצב ההתקדמות של תעשיית הבינה המלאכותית כולה.

מעבר מאימון מודלים להפעלתם

נושא נוסף שצפוי לעמוד במרכז הכנס הוא המעבר משלב אימון המודלים לשלב הפעלתם בפועל, שלב המכונה Inference. בעוד שבשנים האחרונות מרבית ההשקעות בתשתיות AI התמקדו באימון מודלים גדולים, יותר ויותר חברות עוברות כעת לשלב שבו המודלים מופעלים בקנה מידה רחב בתוך מוצרים ושירותים.

המעבר הזה יוצר ביקוש לשבבים יעילים וזולים יותר, שמסוגלים להריץ מודלים במהירות ובצריכת אנרגיה נמוכה. בהקשר זה השוק יעקוב אחר כל רמז לשילוב טכנולוגיות של חברת Groq, המתמחה בשבבים ייעודיים להרצת מודלים.

בדצמבר חתמה אנבידיה על הסכם לשימוש בטכנולוגיית החברה ואף גייסה לשורותיה כמה מבכיריה. Groq מפתחת שבבים מסוג LPU, קיצור של Language Processing Units, שלטענתה יכולים להריץ מודלים של שפה גדולה ביעילות גבוהה משמעותית לעומת GPU מסורתיים. שילוב של טכנולוגיה כזו עשוי לסייע לאנבידיה להתמודד עם תחרות מצד חברות שמפתחות שבבים ייעודיים להפעלת מודלים.

פלטפורמות תוכנה וסוכני AI

מלבד חומרה, אנבידיה צפויה להציג גם חידושים בתחום התוכנה, תחום שהפך בשנים האחרונות לחלק מרכזי באסטרטגיה של החברה. מעבר לשבבים עצמם, אנבידיה מנסה לבנות סביבם מערכת אקולוגית רחבה של כלי תוכנה, ספריות פיתוח ופלטפורמות שמקלות על חברות לפתח ולהפעיל מערכות בינה מלאכותית.

לפי דיווחים בתקשורת הטכנולוגית, החברה עשויה להשיק פלטפורמה חדשה להפעלת סוכני בינה מלאכותית בשם NemoClaw. הפלטפורמה צפויה לאפשר לארגונים לבנות ולפרוס מערכות AI אוטונומיות, שמבצעות משימות מורכבות בתוך מערכות ארגוניות, כגון ניתוח מידע, קבלת החלטות או הפעלת שירותים דיגיטליים.

תחום סוכני הבינה המלאכותית (אייג'נטים) הפך בחודשים האחרונים לאחד התחומים החמים בתעשייה, כאשר חברות רבות מנסות להפוך מודלי שפה למערכות שמסוגלות לפעול באופן עצמאי בתוך תהליכים עסקיים. בנוסף מצפים אנליסטים להכרזות הקשורות ליישומי AI בעולם הפיזי, כולל רובוטיקה ומערכות המדמות תהליכים בעולם האמיתי.

גם מחשבים אישיים על הכוונת

לצד פעילותה בתחום מרכזי הנתונים, ייתכן שאנבידיה תנסה להרחיב את נוכחותה גם בשוק המחשבים האישיים. לפי דיווחים, החברה עשויה להציג מעבדי CPU חדשים למחשבים ניידים המבוססים על ארכיטקטורת Arm, שייועדו במיוחד למחשבים עם ביצועי גיימינג גבוהים. המהלך עשוי לסמן ניסיון נוסף של אנבידיה להעמיק את פעילותה בשוק המחשבים האישיים, שבו היא כבר פעילה באמצעות כרטיסי המסך שלה. מעבד כזה עשוי לאפשר לחברה להציע שילוב הדוק יותר בין מעבד מרכזי לכרטיס גרפי, בדומה לאסטרטגיה של חברות כמו אפל .

עם זאת, גם אם יוצגו מוצרים חדשים בתחום זה, עיקר הצמיחה של אנבידיה עדיין מגיע מתחום מרכזי הנתונים. בשנת 2025 הסתכמו הכנסות חטיבת הדאטה סנטר של החברה בכ-193.5 מיליארד דולר, לעומת כ-22.5 מיליארד דולר בלבד בחטיבת הגיימינג.