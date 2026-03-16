המשרוקית לאן ילכו 412 מיליון חביות נפט? פרטי התוכנית ההיסטורית נחשפים
נפט

לאן ילכו 412 מיליון חביות נפט? הפרטים על התוכנית ההיסטורית נחשפים

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מסרה פרטים על התוכנית חסרת התקדים שלה לשחרר לשוק מאות מיליוני חביות נפט מהעתודות האסטרטגיות • מתי יתחילו החביות לזרום, ומי יקבלו אותן ראשונות?

יובל אינהורן 11:42
מכליות נפט מחכות מחוץ למצר הורמוז / צילום: ap, Altaf Qadri
מכליות נפט מחכות מחוץ למצר הורמוז / צילום: ap, Altaf Qadri

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) מסרה אמש (א') פרטים על התוכנית חסרת התקדים שלה לשחרר לשוק מאות מיליוני חביות נפט מהעתודות האסטרטגיות. לפי התוכנית, ישוחררו כ-412 מיליון חביות נפט מתוך העתודות האסטרטגיות של 32 המדינות החברות בארגון - הכמות הגדולה ביותר ששוחררה אי פעם.

לפי התוכנית, האספקה לאסיה ולאוקיאניה תתחיל לזרום מיד, וחביות הנפט לאירופה ולאמריקה יהיו זמינות רק מסוף מרץ. זאת משום שקונים באסיה תלויים יותר בזרימה מהמזרח התיכון, ולכן מהירות שחרור העתודות היא קריטית במיוחד לאזור.

כמו כן, נקבע שאמריקה תספק 172 מיליון חביות (כולן מהמלאי הממשלתי), אסיה ואוקיאניה 109 מיליון חביות (67 מיליון מהמלאי הממשלתי ו-42 מיליון מהמלאי התעשייתי) ואירופה 108 מיליון חביות (33 מיליון מהמלאי הממשלתי ו-75 מיליון מהמלאי התעשייתי).

ה-IEA מסרה בשבוע שעבר כי שוק הנפט חווה את שיבוש האספקה הגדול ביותר בהיסטוריה כתוצאה מהמלחמה במזרח התיכון, שחסמה למעשה את נתיב המים החיוני של מצר הורמוז, וסגרה מיליוני חביות ביום של ייצור. חוזים עתידיים על נפט גולמי נסגרו במחיר של מעל ל-100 דולר לחבית ביום שישי, והחשש היה מפני עליות מחירים נוספות, לאחר שארה"ב תקפה אתרים צבאיים ליד מתקן יצוא הנפט העיקרי של איראן בסוף השבוע.

פאתיח בירול, מנכ"ל הסוכנות, כתב אמש ברשת אקס כי התוכנית "תביא כמויות נפט נוספות חסרות תקדים לשוק החל מ-16 במרץ ואילך". "עם זאת", הוא המשיך, "פתיחת מצר הורמוז חיונית לחזרה לזרימות יציבות".