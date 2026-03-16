רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד שלושה בני משפחה מהצפון בחשד כי ניהלו צ'יינג' לא חוקי, הימורים והלבנת הון תוך שימוש בעסק לסלון כלות. במסגרת החיפוש בבית החשוד המרכזי ובעסקו נתפסו נכסים וחשבונות בסך כ-16 מיליון שקל.

בחודשים האחרונים נוהלה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית צפון בלהב 433 חקירה סמויה בצח"מ משותף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה, כנגד חשוד בעל צ'יינג' (נותן שירות פיננסי). מדובר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה, וניהול צ'יינג' ללא רישיון, תוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. עם מעבר החקירה לשלב הגלוי נעצרו החשוד המרכזי ועוכבו שתי בנות משפחה.

במעצרים ובחיפושים שנערכו בביתו ובעסקיו של החשוד המרכזי, יחד עם שוטרי תחנת משגב ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס הכנסה חיפה, נתפסו נכסים, רכב יוקרה והוקפאו 6 חשבונות, על סך כולל של כ-16 מיליון שקלים. על פי החשד, החשוד ניהל צ'יינג' ללא רישיון, הימורים בביתו ואת מיליוני השקלים הלבין באמצעות סלון כלות אשר בבעלות המשפחה.

החשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית. החשוד המרכזי בפרשייה נעצר, הובא לבית המשפט השלום בנצרת לדיון בהארכת מעצרו ומעצרו הוארך עד ליום ל-22 במרץ.

ממשטרת ישראל ורשות המסים נמסר, כי "להב 433 ורשות המסים ממשיכים לקטוע את נתיבי העברות הכספים השחורים של מלביני הון וארגוני פשיעה ויוסיפו במאבק העיקש להחזיר לקופת המדינה את הכספים שנגזלים ממנה לטובת כלל הציבור".

***חזקת החפות: הנאשמים הם בגדר חשודים בלבד, לא הורשעו בביצוע עבירה ועומדת להם חזקת החפות