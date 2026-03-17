בארץ הישראלים מתקשים לישון בלילה - וצריכת תרופות השינה עלתה
בשבועיים האחרונים חלה עלייה בביקוש לכדורי שינה, תרופות להרגעה ותוספי תזונה המיועדים להתמודד עם חרדה • כך משפיעה המלחמה המתמשכת על הישראלים

נבו שפיר 05:58
הישראלים מתקשים לישון / צילום: Shutterstock, Sergey Mironov
המלחמה המתמשכת והאזעקות בלילות משפיעות לא רק על שגרת החיים אלא גם על ארון התרופות של הישראלים. נתונים מראים כי בשבועיים האחרונים חלה עלייה בביקוש לכדורי שינה, תרופות להרגעה ותוספי תזונה המיועדים להתמודד עם חרדה והפרעות שינה.

לדברי דוד פפו, יו"ר הסתדרות הרוקחים בישראל, מדובר בתופעה מוכרת היטב בתקופות של מתיחות ביטחונית. "אנחנו רואים עלייה בצריכת תרופות לשינה ולהרגעה בכל תקופה של מתיחות ביטחונית. ההערכה שלנו היא שבתקופת המלחמה מדובר בעלייה של כ-30% בביקוש", הוא אומר.

לדבריו, התמונה מורכבת אף יותר בשל מגבלות אספקה: "קיימת בעיית מחסור גלובלית בתרופות שנמשכת מאז תקופת הקורונה, ובכל רגע נתון חסרות בבתי המרקחת עשרות תרופות ממגוון תחומי טיפול".

יותר נוגדי חרדה

נתונים של קופת החולים כללית שנחשפים בגלובס מצביעים על מגמה דומה גם ברמת המרשמים. מתחילת מבצע "שאגת הארי" נרשמה עלייה של כ-5% בניפוק תרופות נוגדות דיכאון וחרדה ועלייה של 4.5% בצריכת תרופות שינה. בקופות החולים מדגישים כי העלייה עדיין מתונה יחסית לשלב זה של המערכה, אך היא משקפת מצוקה נפשית רחבה יותר בקרב הציבור.

ד"ר ירדן לוינסקי, ראש מערך שירותי בריאות הנפש בחטיבת הקהילה בכללית, אומר כי המערכת הרפואית מנסה בשלב ראשון להציע פתרונות שאינם תרופתיים. "אנחנו שבועיים בלבד מתחילת המערכה, ובטווח זמן קצר אנו מציעים תחילה מענים אחרים לתחושת הדחק והחרדה לפני טיפול תרופתי. תחילה אנו ממליצים למטופלים שירותים ומענים קיימים כמו מאמני חוסן, שיחות עם מוקדי תמיכה נפשית וכלים לעזרה עצמית. למי שחווים תסמינים מתמשכים מומלץ לפנות לרופא המשפחה לצורך בחינה והתאמת מענה רפואי מתאים".

לא רק תרופות

גם חברת תוספי התזונה הישראלית GOOM מדווחת על זינוק של מאות אחוזים בביקוש לתוספי שינה מאז תחילת הלחימה עם איראן. לפי דיווחי החברה, מוצר השינה שלהם, כדור בשם Deep Sleep נגמר במלאי, ורשימת ההמתנה לחידוש המלאי מונה כיום למעלה מ-2,000 ישראלים.

מאז תחילת המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, ישראלים משתמשים יותר בתרופות נגד חרדה וברופות המשרות שינה והרגעה.

גם קרוב לשלוש שנים אחרי, התמונה דומה, כך עולה מסקר אינטרנטי שערכה קופת החולים מכבי ב-2025 מציג שכל ישראלי שלישי מעיד שהוא זקוק לסיוע נפשי מאיש מקצוע. כמו כן, על פי אותו הסקר, אחד מתוך ארבעה ישראלים מעיד כי הוא עדיין מרגיש מתוח, מוטרד או מודאג. על פי נתוני איגוד רופאי הציבור בישראל, לפני 9 חודשים, בעת המבצע הקודם באיראן, עלו הביקושים לתרופות נגד חרדה ולשינה בעשרות אחוזים ברוב קופות החולים.