חקר את קאנט ודיכא את המחאות: מי הוא הבכיר האיראני שחוסל?

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (ג') כי בכיר המשטר האיראני עלי לאריג'אני חוסל. בשנים האחרונות התרגלנו ללא מעט חיסולים, ככה שסף הריגוש בהחלט עלה, אך לאריג'אני הוא חיסול יוצא דופן. באופן רשמי, הוא משמש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, אך מה עומד מאחורי הטייטל הזה?

● בעקבות חיסול הבכירים באיראן: הבורסה בתל אביב עברה לעליות

● "הודעות טקסט עם פקודת ירי": כך נראה גל הדיכוי החדש באיראן

האיש החזק ביותר באיראן אחרי חמינאי

לאריג'אני, בן 67, מפקד לשעבר במשמרות המהפכה, למעשה שימש לאחר חיסולו של חמינאי כאיש החזק ביותר באיראן. לפי פרסומים שונים, בינואר האחרון בזמן שאיראן התמודדה עם מחאות ארציות ואיומים מצד ארה"ב, פנה המנהיג עלי חמינאי ללאריג'אני בבקשה שינהל את המדינה. האחריות שלו גדלה בהתמדה בחודשים האחרונים - הוא היה אחראי על דיכוי המחאות, קיים קשרים עם רוסיה וקטאר, החזיק בסמכות העליונה בנושאי ביטחון לאומי ומדיניות חוץ, וגם פיקח על המו"מ על הגרעין. בכך, למעשה, הוא דחק את הנשיא המכהן, מסעוד פזשכיאן.

בחודש שעבר, בעת ביקורו בקטאר, התרברב לאריג'אני בכך שמדינתו מוכנה למלחמה. "אנחנו בהחלט חזקים יותר מבעבר. התכוננו בשמונת החודשים האחרונים. מצאנו את החולשות שלנו ותיקנו אותן". כ-24 שעות אחרי התקיפה באיראן, הוא פנה לטלוויזיה האיראנית ואמר "נגרום לפושעים הציונים ולאמריקאים חסרי הבושה להתחרט על מעשיהם".

במסגרת אחריותו, חמינאי אף ביקש מלאריג'אני להגן על מדינתו מפני התנקשויות וחיסולים. הבוקר, אפשר לומר שהוא לא עמד במשימה.

הפסיד בבחירות, חזר מהדלת הראשית

למרות תפקידו החשוב, לעלי לאריג'אני לא היה באמת סיכוי לרשת את חמינאי. לאריג'אני, יליד עיראק - בניגוד לחמינאי וחומייני - הוא אינו איש דת. הוא למד תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה ואף סיים תואר שני ודוקטורט בפילוסופיה מערבית מאוניברסיטת טהרן. את הדוקטורט שלו, אגב, הוא כתב על הפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט.

במקביל, הוא הצטרף למשמרות המהפכה ב-1981 ושירת כמפקד בשנים הראשונות של מלחמת איראן-עיראק. הרקע המלחמתי שלו, וקשריו המשפחתיים המפוארים - אביו, שהיה אייתולה, ואחיו איישו במשך עשורים את עמדות המפתח הבכירות ביותר ברפובליקה האסלאמית - איפשרו לו גם לבנות קריירה פוליטית. באמצע שנות ה-30 לחייו הוא מונה לשר התרבות של איראן, ויותר מאוחר התמנה לראש רשות השידור במימון המדינה של איראן.

לאריג'אני אף ניסה את מזלו בבחירות לנשיאות איראן בשנת 2005, אך קיבל פחות מ-6% מהקולות, והנשיא הנבחר היה בסופו של דבר מחמוד אחמדינג'אד. בשנת 2008 הוא התמנה ליו"ר הפלרמנט האיראני והחזיק בתפקיד במשך 12 שנה, במהלכן היה חלק מהסכם הגרעין.

במשך שנים, לאריג'אני ניסה שוב ושוב להתמודד לבחירות לנשיאות, אך באופן מפתיע מועמדתו נפסלה מטעמים שונים (חלק טוענים שהדבר קשור לדרכון הבריטי של בתו, וחלק רואים בכך סיבות פוליטיות). כך או כך, לאריג'אני הצליח להתברג למעמד של האיש החזק ביותר באיראן ולמי שהכל עובר דרכו.

"קצב התחלופה הגבוה נמשך"

החיסול של ישראל מגיע בעיתוי מעניין. רק לפני מספר ימים צולם עלי לאריג'אני משתתף בצעדה פומבית באיראן. למעשה, עד לרגע זה לא ברור למה הוא הניח שישראל לא תשים עליו את ידו.

בנוסף, הלילה חוסלו גם מפקד הבסיג' גולאם רזא סולימאני וסגנו קאסם קורישי. "עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל שלאריג'אני וראש הבסיג' חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום", אמר מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כ"ץ.

כ"ץ הוסיף, "נשיא ארה"ב טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר, בשעון בוושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו".