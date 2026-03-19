700 אנשים נפצעו בדרך למרחב מוגן. מה אפשר לעשות כדי לקבל פיצוי

מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", אנו נתקלים בדיווחים ממד"א על אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן עם הישמע האזעקה. לפי נתוני מד"א, מתחילת המבצע נפצעו 718 אנשים בדרך למרחב המוגן, 14 מהם בתאונות דרכים כשעצרו בצד הדרך בעת האזעקה. כעת, לאחר שאותם אנשים קיבלו טיפול רפואי ראשוני, עולה השאלה האם נפילה בדרך לממ"ד או למקלט מזכה אותי לפיצוי מהמדינה? גלובס עושים סדר בנושא.

● איך נראה בשטח המצור האיראני בהורמוז?

● מה עומד מאחורי "הקנס הסמוי" על ביטול טיסות?

נפלתי בדרך למקלט, האם אני זכאי לפיצוי?

עו"ד עדי קוסטה דואק, מומחית לביטוח לאומי ודיני עבודה, מסבירה כי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מכיר באפשרות לקבל פיצוי במקרה כזה. "החוק מכיר בכך שאדם שנפגע תוך כדי ניסיון להתגונן מפני פעולת איבה, לרבות ריצה למקלט, עשוי להיחשב "נפגע פעולות איבה"'. הגדרת פעולת איבה לפי החוק כוללת לא רק את הפגיעה הישירה מכוחות האויב, אלא גם "פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה".

האם אני זכאי לפיצוי רק בעת אזעקה או גם בעת התרעה?

לפי לשון הסעיף בחוק, מספיק שהפגיעה בשגגה הייתה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה. כלומר, בין אם אזעקה הושמעה עקב פעולה של כוחות האויב ובין אם הושמעה בשל חשש לפעולה של כוחות האויב. כמו כן, אדם עשוי להיות זכאי לפיצוי גם אם נפל בביתו. אך אם הנפילה הייתה ללא קשר לאזעקה, הוא אינו זכאי. עו"ד קוסטה דואק מסבירה כי אזעקה היא הבסיס המוכר ביותר אך ייתכן שתהיו זכאים להכרה אם ניתן להוכיח שהתנהלתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף ונפצעתם.

מה הקריטריונים לזכאות?

לא כל חבלה תאושר אוטומטית ואת התביעה יש להגיש לביטוח לאומי. עו"ד קוסטה דואק מסבירה כי "יש להראות קשר סיבתי, כלומר שהפציעה אירעה בשל האזעקה ולא מסיבה אחרת, ושהנפגע פעל בסבירות". היא מדגישה שכדי להיות זכאי לפיצוי יש לפנות לטיפול רפואי מיד עם החבלה ולהגיש תביעה לביטוח לאומי עם כל החומר הרפואי. הביטוח הלאומי מעביר את החומר לרשות המאשרת במשרד הביטחון, והיא הגוף שמוסמך להכיר באדם כנפגע איבה.

היא מוסיפה כי הקשר בין האזעקה לבין הפציעה צריך להיות מתועד וברור וכי יש חשיבות מיוחדת לתיעוד בזמן האזעקה, לדיווח הראשוני בטיפול הרפואי ולעדים, אם יש. ממולץ לוודא כי בחומר הרפואי כתוב שהחבלה הייתה בזמן האזעקה ובדרך למרחב מוגן, מומלץ לצלם מסך מאפקלציית צבע אדום או פיקוד העורף ולקבל פרטים של עדים שהיו במקום. כמו כן, אם לאחר הגשת התביעה הופיעו תסמינים נוספים, יש להודיע על כך ולצרף תיעוד רפואי מתאים.

איך אני מראה קשר סיבתי?

הפסיקה מלמדת כי יש צורך בקיומו של קשר סיבתי ממשי ולא עקיף ומרוחק וכן קיומו של סיכון אינהרנטי הכרוך במעשי האיבה. כך למשל, בעניין שהגיע לביהמ"ש שבו אישה שעמדה ברמזור אדום בצומת בזמן אזעקה, יצאה מהרכב על מנת להתגונן ונפלה - היא הוכיחה קשר סיבתי בין המעידה לבין פעולת האיבה. "אין חולק כי שעת האזעקה עקב ירי טילים לכיוון העיר, היא ורק היא שמביאה אותה לעשות מעשה ולצאת מהרכב על מנת להתגונן מפעולת האיבה, הימלטות בשעת סכנה לצורך התגוננות… היא טבעית והחיפזון והבהלה הכרוכים בכך מטבע הדברים, כרוכים בסיכון אינהרנטי... שהתממש בדרך של מעידה ונפילה", נקבע.

מה גובה הפיצוי?

עו"ד קוסטה דואק מסבירה כי הפיצוי יהיה לפי אחוזי הנכות שייקבעו בסוף ההליך. לדוגמה, 10% עשויים לזכות בכ־70 אלף שקל ו־15%עשויים לזכות ב־130 אלף שקל. פציעה קלה כמו נקע יכולה לזכות בפיצוי חד פעמי. ייתכן שבמקרה של נקע, הנפגע לא יזכה בתגמול שוטף, אך ניתן יהיה לקבל פיצוי על הוצאות רפואיות. שבר ללא נכות קבועה יכול לנוע בין 5%-10%, ובשבר עם השלכות קבועות, יש סיכוי גבוה יותר לנכות מוכרת לתגמול ומענק חד פעמי. במעל 20% נכות, כמו בפגיעת ראש, אפשר להיות זכאים לתגמול חודשי.

עו"ד בן אסבן, המתמחה בנזקי גוף וביטוח לאומי, מביא דוגמה של אישה שנפלה בדרך לממ"ד ונגרם לה שבר בכתף וקיבלה 15% נכות צמיתה ו־152 אלף שקל מביטוח לאומי.

אם הנפילה קרתה בשל פגם בדרך?

במקרה כזה, אפשר להגיש תביעת נזיקין כנגד האחראי על המקרקעין הפגום, אלא שאז לא ניתן לתבוע פיצוי כנפגע פעולת איבה.

כיצד לנהוג אם האירוע קרה בדרך לעבודה או בכביש?

עו"ד קוסטה מציעה להבחין בין כמה מסלולים מרכזיים: מסלול הביטוח הלאומי במסגרת תאונת עבודה מטפל במקרים שבהם הנפילה אירעה בדרך לעבודה, ואז ייתכן שתוכר כתאונת עבודה ע"י הביטוח הלאומי, ללא קשר לאזעקה. מסלול נוסף בביטוח לאומי הוא מסלול נפגעי איבה, אם הנפילה נגרמה בשל האזעקה ניתן לתבוע גם לפי חוק נפגעי איבה. היא מציינת כי לא חייבים לבחור מסלול אחד בלבד, אך אסור לקבל פיצוי כפול על אותו נזק. כמו כן, אם האירוע קרה בכביש יש לבחון גם את חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (אם רכב מעורב). מומלץ לבדוק את כל המסלולים ולהגיש במקביל כשניתן, אך לא יינתן פיצוי כפול.