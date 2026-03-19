בוטלה לכם טיסה לקיץ? הסיבה היא לא בהכרח המלחמה

חברת התעופה וויזאייר הודיעה כי כלל טיסותיה מישראל ואליה מבוטלות עד 7 באפריל, אך נוסעים רבים מדווחים בימים האחרונים על ביטולים החורגים מהמועד הרשמי - לעתים שבועות ואף חודשים קדימה.

ברשתות החברתיות ובקבוצות נוסעים מצטברים דיווחים על הודעות ביטול, כולל מקרים שבהם טיסת הלוך נותרת מתוכננת, בעוד שטיסת החזור בוטלה ולהפך, וכן על ביטולים שמגיעים עד חודש אוגוסט.

חשוב להדגיש כי נכון לעכשיו, 7 באפריל נותר המועד הרשמי לביטולי הטיסות של וויזאייר, אולם הוא עשוי להתארך בכל רגע בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.

עם זאת, לא כל הביטולים בהכרח קשורים למצב הביטחוני. בענף מציינים כי מדובר גם בתקופת מעבר ללוח טיסות קיץ, מאפריל עד אוקטובר, שבמהלכה חברות תעופה מבצעות התאמות של סלוטים (חלונות המראה ונחיתה) בשדות תעופה שונים. שינויים אלה עשויים להוביל להזזת מועדי טיסות, ולעתים גם לביטולים נקודתיים שאינם חריגים לשגרה.

התהודה הרחבה של הביטולים בימים אלה נובעת גם מהמצב הביטחוני, אך בפועל מדובר בפרקטיקה מוכרת בענף הלואו קוסט, שאף מובנית במודל ההפעלה שלו. בניגוד לחברות תעופה סדירות, שמפעילות קווים בתדירות קבועה ונשענות על "סלוטים היסטוריים", כלומר זכויות קבועות להמראה ונחיתה בשעות מסוימות בנמלים עמוסים - חברות לואו קוסט פועלות בגמישות תפעולית גבוהה יותר, ולעתים גם על בסיס סלוטים פחות קשיחים או משתנים.

מחויבת להוציא הודעת ביטול רשמית

בפועל, כאשר חברת לואו קוסט משנה את מועד הטיסה, אפילו בהזזה של כמה שעות או ליום אחר, המערכת מחייבת אותה להוציא לנוסע הודעת ביטול רשמית, גם אם בפועל מדובר בהתאמה תפעולית, ולא בהחלטה לבטל את הקו באופן גורף. ברגע שהטיסה המקורית מוחלפת בטיסה אחרת, הנוסע מקבל הודעה הכוללת אפשרות להחזר כספי או לבחירה בטיסה חלופית.

נכון לעכשיו, במקביל, באתר וויזאייר עדיין ניתן להזמין טיסות חלופיות, וישנם נוסעים רבים שטיסותיהם כלל לא בוטלו. אם האופציה לבחור טיסה חלופית לא קיימת, זה סימן לביטולים רחבים יותר. כל עוד האפשרות קיימת, סימן שמדובר בהזזה נקודתית ולא בביטול גורף של הקו.

אומנם מדובר בפרקטיקה ידועה של חברות לואו קוסט, אך ייתכן כי גם למצב הביטחוני יש השפעה על היקף הביטולים. נכון לעכשיו, ברשויות בישראל לא מכירים החלטה רשמית של וויזאייר לצמצם פעילות, אך ניסיון העבר מלמד כי זהו מהלך שחברות לואו קוסט נוקטות בתקופות של אי-ודאות.

כך למשל, לאחר גל הביטולים באוגוסט האחרון על רקע המצב הביטחוני, וויזאייר חזרה לפעילות באופן מדורג. המודל הזה מאפשר לחברה לשמור על פעילות בישראל, גם אם מצומצמת, אך לא להפסיד לגמרי, באמצעות הסבת מטוסים ליעדים יציבים יותר. בהתאם לכך, ייתכן כי בתקופה הקרובה נראה ביטולים נוספים, בעיקר בקווים הפחות מבוקשים של החברה.