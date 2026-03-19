משרד האוצר הודיע הבוקר (ה') בוועדת הכספים כי שר האוצר והבנקים הגיעו להסכמה לפיה המס שנועד להיות מוטל עליהם בשנים הקרובות יוחלף בהיטל, בדומה לזה שהוטל עליהם בשנים 2024-2025. כך, יעבירו הבנקים באופן חד פעמי 3 מיליארד שקל השנה ועוד רבע מיליארד בשנה הבאה. אלא שכעת, ח"כ ינון אזולאי מש"ס מציב תנאי חדש - קרן להעמדת הלוואות למילואימניקים בעלי עסקים קטנים.

● לפחות עד מאי: החקיקה מתעכבת, ובעלי העסקים ייאלצו לחכות למתווה הפיצויים

● התקציב יאושר בשבוע הבא בכנסת, ואפילו באוצר בטוחים שהוא לא רלוונטי

"אם אתה לא מכיר בקרן אני לא מכיר את החוק", אמר אזולאי בוועדת הכספים. "לא יכול להיות שפעם שעברה שמנו פה קרן והיינו מעורבים ועשינו הכל כדי להגיע להסכמות ולהבנות ועכשיו לא יספרו את חברי הכנסת".

גם יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי אמר כי יש לשלב בחקיקה קרן בדומה לזו שהייתה במתווה הקודם, במסגרתה הועמדו הלוואות בהיקף של 100 מיליון שקל למילואימניקים בעלי עסקים קטנים. "יהיה קשה להתקדם עם הדבר הזה מבלי שתהיה קרן עם סכום משמעותי בדומה למה שהיה בפעם הקודמת, כסף שחוזר לציבור", הוא אמר, "הפחתת הגירעון זו מטרה חשובה ומעולה, אבל גם קרן שמחזירה כסף לציבור צריכה להיות בפנים. צריך לזכור שבסוף הכסף הזה הגיע ממרווחי הריבית על גב הציבור".

איך הבנקים וסמוטריץ' הגיעו להסכמות?

המס המקורי של סמוטריץ' אמור היה להניב לקופת המדינה כ-1.5 מיליארד שקל מדי שנה ובסך הכל 7.5 מיליארד שקל עד לשנת 2030. יוראי מצלאווי, סמנכ"ל במשרד האוצר, הסביר הבוקר (ה') בוועדת הכספים כי "בעיקר בגלל המלחמה והימשכותה והצורך במימונה, הגענו אתמול להסכם עם הבנקים.

"בגדול המשמעות מבחינתנו הייתה בראש ובראשונה שינוי הנסיבות של המלחמה, והצורך במימונה ונוכח הימשכותה. הדבר לא היה לנגד הצוות המקצועי שדן בסוגיה ולנגד עינינו כשהנחנו את החוק. הצורך הזה שינה את הנסיבות באופן דרמטי, זה גם משפיע ברמת המאקרו. גם בשעת מלחמה יש ערך משמעותי להסכמה... אנחנו חושבים שגם ההסדר אליו הגענו עומד על התועלות והתכליות, שיווין בנטל המס, צדק חלוקתי והשיקולים הפיסקליים שהתחזקו מאוד לאור צרכי השעה".

אמש נועד סמוטריץ' עם מספר בכירים ממשרדו - יועמ"ש האוצר, דודי קופל; סגנית הממונה על התקציבים, תמר לוי-בונה; וכן יועצו האישי של שר האוצר, ברק קרונפלד. בפגישה נכחו חמשת מנכ"לי הבנקים הגדולים במשק - חנן פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי; ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים; משה לארי, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות; אבי לוי, מנכ"ל בנק דיסקונט; ואלי כהן, מנכ"ל הבנק הבינלאומי. עוד נכחו בפגישה ראשי איגוד הבנקים - המנכ"ל איתן מדמון וסמנכ"ל קשרי החוץ באיגוד טיבי רבינוביץ'.

הפגישה התקיימה על רקע שני לחצים שמתכנסים לנקודה אחת: לוח הזמנים הפוליטי, כשהתקציב אמור לעלות להצבעה בכנסת כבר בשבוע הבא, והלחץ התקציבי שנוצר בעקבות המלחמה באיראן.

עבור הבנקים, שסיימו את 2025 עם רווח נקי מצרפי שיא של 32 מיליארד שקל - ההעברה, גם אם כואבת, נראית כמחיר שניתן לשלם, אם אכן הוא יסיר מעליהם את איום המיסוי הקבוע.