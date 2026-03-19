פתיחת מערכת החינוך תורחב בשבוע הבא - באזורים נופים בארץ שאינם גוש דן ובכפוף למיגון מתאים במוסדות. המהלך דורש עדיין אישור סופי של הדרג המדיני. כך פורסם לראשונה הערב (ה') ב-N12.

האזורים הנוספים - שייפתחו בהם הלימודים

● גולן דרום (למעט קצרין וקדמת צבי).

● גליל תחתון.

● הכרמל (למעט דאלית אל-כרמל ועספיא).

● ואדי ערה.

● מנשה (למעט אור עקיבא, חדרה, ג'Hסר א-זרקא וחלק מיישובי מוא"ז חוף הכרמל).

שפלת יהודה (למעט בית שמש).

● לכיש (למעט אשדוד, בני עיי"ש, גן יבנה, יבנה, גדרה, חלק מישובי מוא"ז גן רווה המשתייכים לאזור זה, חלק מיישובי מוא"ז ברנר המשתייכים לאזור זה, כל יישובי מוא"ז גדרות והיישובים בית גמליאל, בן זכאי וצופיה של מוא"ז חבל יבנה).

● מרכז הנגב (למעט באר שבע ועומר).

כל הפרטים

● פתיחת מערכת החינוך תחול על תלמידי כיתות א'-ג' ועל ילדי הגנים בגילי 6-3.

● החל מיום ראשון תתאפשר פתיחה של כיתות חינוך מיוחד שנמצאות בבתי ספר - ולא רק של מוסדות שהם אך ורק של חינוך מיוחד.

● מפקד פיקוד העורף, הרמטכ"ל, שר החינוך והשלטון המקומי תומכים במהלך.

מוקדם יותר השבוע, התחדשו הלימודים בחלק מהאזורים בארץ בהתאם להחלטת שר הביטחון ישראל כ"ץ והמלצת מפקד פיקוד העורף והרמטכ"ל. עם זאת, ההחלטה הסופית אם לפתוח את מוסדות החינוך הייתה תלויה בראש הרשות המקומית.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12