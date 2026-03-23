05:54

בצל המלחמה באיראן והחשש מהסלמה, בורסות אסיה צונחות הבוקר. המגמה בולטת במיוחד בסיאול, כשמדד הקוספי נחתך ביותר מ-5%. גם ביפן המגמה השלילית נמשכת, כשמדד הניקיי מאבד קרוב ל-4%. מתחילת החודש, נחלשו שני המדדים הללו בשיעור דו ספרתי של יותר מ-10%. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות הגיעו לשיא של שמונה חודשים, ובארה"ב כבר מדברים בפה מלא על אפשרות של העלאת ריבית בהמשך השנה. החוזים על וול סטריט מצביעים כעת על ירידות של עד 0.4%.

מחיר הנפט מטפס קלות, כשחבית ברנט נסחרת תמורת 107 דולר, ונפט אמריקאי תמורת קצת פחות מ-100 דולר. הזהב לעומת זאת בצניחה חופשית בימים האחרונים, כהשמחיר לאונקייה עומד על פחות מ-4,400 דולר. בכך, הזהב בדרך לירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2008, אם כי כשמסתכלים מתחילת השנה התשואה עדיין חיובית.

הטריגר הנוכחי לחששות הוא חילופי איומים בין ארצות הברית לאיראן. איראן הודיעה ביום ראשון כי תתקוף את מערכות האנרגיה והמים של שכנותיה במפרץ אם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יממש את איומו ממוצאי השבת לתקוף תשתיות אנרגיה קריטיות אם איראן לא תפתח את מיצר הורמוז בתוך 48 שעות. בכך, מתפוגגות התקוות בשווקים שהמלחמה שנכנסה לשבוע הרביעי שלה תסתיים בקרוב.

פאטי בירול, ראש סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), הזהיר כי המשבר "חמור מאוד" וגרוע משני המשברים שפקדו את שוק הנפט בשנות ה-70, אמברגו הנפט הערבי ב-1973 והמהפכה באיראן ב-1979, מהשפעת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה על שוק הגז הטבעי גם יחד. "הפתרון החשוב ביותר לבעיה זו הוא פתיחת מצר הורמוז", סיכם.