ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (ב') כי בחר למנות את דורון כהן, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ומנהל רשות החברות הממשלתיות, לתפקיד נציב שירות המדינה. המינוי יועבר לאישור ועדת המינויים המיוחדת בראשות השופט בדימוס חנן אפרתי, ולאחר מכן לאישור הממשלה.

● העלאת מסים וגיוס חרדים: בנק ישראל מצביע על הצעדים שיסייעו לכלכלה ביום שאחרי המלחמה

● יועמ"שית הכנסת נגד האוצר: העבירו כספים שלא כחוק והסתירו מידע

כהן, בן 65, הוא רואה חשבון, כלכלן ומשפטן בהכשרתו. הוא שימש כמנכ"ל משרד האוצר בין השנים 2011 ל-2013, ובמקביל עמד בראש רשות החברות הממשלתיות בין השנים 2009 ל-2012. בשנים האחרונות ניהל את דיסקונט השקעות ושימש יו"ר דירקטוריון סלקום.

כהן הוא מנהל מוכר ומנוסה, שעשה דרך ארוכה בשירות הציבורי ומחוצה לו. לפיכך, ההערכה היא שיעבור את ועדת המינויים ללא מכשול של ממש. הוא צפוי להחליף בתפקיד את פרופ' דניאל הרשקוביץ, שלמעשה מכהן היום כממלא מקום של עצמו.

ההודעה מגיעה לאחר סאגה ממושכת שהחלה עוד בסוף 2024, עם פרישתו של הרשקוביץ לאחר שש שנות כהונה כנציב שירות המדינה. מאז עברה הנציבות - האחראית על מיון והעסקת עובדי מדינה - ממינוי כושל אחד לאחר.

נתניהו מינה תחילה את רואי כחלון לממלא מקום, אולם כהונתו הוגבלה בהחלטת בג"ץ לשלושה חודשים ללא אפשרות הארכה. לאחר מכן ניסה ראש הממשלה למנות את מנכ"ל משרד החוץ עדן בר-טל, אך גם מועמדותו נפסלה על ידי היועמ"שית בשל זיקתו הפוליטית. ניסיון נוסף למנות את מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן לא צלח אף הוא, לאחר שנחשף כי מתנהלת נגדו בדיקה משמעתית בנציבות עצמה. בעקבות כל אלה אישרה היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, ביוני 2025, את חזרתו של הרשקוביץ לתפקיד כממלא מקום. כהונתו של הרשקוביץ, שהוארכה בחודש נוסף בתחילת מרץ, צפויה להסתיים בקרוב.