יועמ"שית הכנסת נגד האוצר: העבירו כספים שלא כחוק והסתירו מידע

הכנסת הגיבה היום לעתירה שהוגשה לבג"ץ בעניין אישור העברת כספים לתקציב משרד החינוך בוועדת הכספים, לאחר שכבר הועברו בפועל.

בינואר האחרון דן הרכב בית המשפט העליון בעתירת סיעת יש עתיד וחברת הכנסת נעמה לזימי. בעתירה נטען כי כספים הועברו באופן לא חוקי למוסדות שאינם נמצאים תחת פיקוח. בתגובת המדינה נכתב כי נוהג "מקובל" הוא לבצע העברות כספיות לפני אישור ועדת הכספים - וכך נעשה גם במקרה זה.

במהלך הדיון, הסוגיה הנקודתית של מימון מוסדות לימוד שאינם מלמדים לימודי ליבה פינתה את מקומה לשאלה העקרונית: כיצד משרד האוצר מעביר כספים לצרכים שונים מבלי לקבל את אישור הכנסת? "יש פה דיון דמה", הטיחה שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר בנציגי המדינה. "יש פה דיון לגבי העברות תקציביות שכבר בוצעו. איך אומרים הילדים? זו עבודה בעיניים".

מנגד, במשרד האוצר טענו כי מדובר בפרקטיקה נהוגה שמטרתה לצמצם את הסיכון למדינה, כאשר יש צורך להעביר תקציבים במהירות בסוף השנה - בין היתר כדי למנוע הלנת שכר למורים.

בתגובתה של יועמ"שית הכנסת, שנמסרה היום לבג"ץ, היא עומדת על כך שדרך ההתנהלות שבה הועבר הכסף טרם אישור ועדת הכספים אינה חוקית. חומרה יתרה רואה הכנסת בכך שעובדה זו הוסתרה מחברי הכנסת ומהייעוץ המשפטי. התנהלות זו לא שוקפה בפנייה עצמה, לא בדברי ההסבר, ואף לא במהלך הדיון הממושך בוועדה.

עוד צוין כי בעוד משרד האוצר טען שהדברים הובנו על ידי חברי הוועדה, לעמדת הכנסת לא ניתן היה להבין מהאמירות הסותרות והדו-משמעיות של נציגי האוצר כי מדובר בפנייה הנוגעת לכספים שכבר חולקו. הכנסת דוחה גם את הטענה שמדובר בפרקטיקה מקובלת, ומציינת כי לא הוצגו נתונים התומכים בכך.

עוד נכתב כי מאז הדיון הראשון בעתירה, היועצת המשפטית של הכנסת פנתה שלוש פעמים ליועץ המשפטי של משרד האוצר בבקשה לברר את היקף התופעה - אך הנתונים לא נמסרו עד כה, ומצב זה פוגע ביכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה.

"זלזול בהוראות החוק"

בתגובה, יועמש"ית הכנסת מצהירה כי "מעתה ואילך, כל פנייה עתידית לביצוע העברה תקציבית תחויב בהבהרה מפורשת של משרד האוצר כי היא נעשית בהתאם לחוק ואינה מעשה עשוי". עוד מבהירה היועצת המשפטית לכנסת כי אם יוגשו פניות שבהן הכספים כבר חולקו, או צפויים להשתלם לפני אישור הוועדה - הייעוץ המשפטי יעדכן את חברי הכנסת כי מדובר בפניות הלוקות בפגם חוקי חמור, שאין מקום לדון בהן או לאשרן.

לגופו של עניין, בכנסת סבורים כי "אין לדרוש מהעובדים להשיב את שכר העבודה ששולם להם רק בשל התנהלותו הפסולה של משרד האוצר", וכי יש להוציא צו הצופה פני עתיד שיאסור על הממשלה להשתמש בפרקטיקה זו.

עוד תקפה יועמש"ית הכנסת בתגובתה את משרד האוצר: "הכנסת סבורה, כמי שמפקחת על עבודת הממשלה, כי דרך התנהלות זו משקפת זלזול רבתי בהוראות החוק, והיא מכשירה למעשה הפרה של הוראות החוק ביודעין, שכן מהתגובה עולה שהיה באפשרותם של משיבי הממשלה להימנע מהתנגשות זו לּו היו טורחים לפנות לוועדת הכספים מבעוד מועד".

"אמנם, כפי שפורט לעיל, משיבי הממשלה ניסו לטעון בתגובתם המקדמית המקורית ובמהלך הדיון שהתקיים בעתירות, כי פנו כביכול לוועדת הכספים במהלך חודשי הקיץ, אך טענה זו הופרכה על ידי הכנסת כבר במעמד הדיון, ובתגובתם המעודכנת הודו משיבי הממשלה כי אכן לא פנו באותו שלב לכנסת אף שידעו כי הדבר נדרש; זאת לטענתם, בשל אי קבלת אישור שר האוצר לכך. הדברים מקבלים משנה חומרה, מקום שבו משיבי הממשלה מציינים בתגובתם כי הם עשויים להתנהל בדרך זו גם בעתיד, ונמנעים מלהבהיר, כמתבקש, כי יפעלו אך ורק בהתאם לחוק".