"חשוב למשקיעים לא לרוץ אחרי טרנדים, אני מאוד מוטרד מזה", מדגיש בפתח דבריו תומר שפריצר, סמנכ"ל בארבע עונות תכנון פיננסי. הוא מנמק כי "לאחר שאנשים שהשקיעו רק במדד S&P 500 נפגעו מהתחזקות השקל מול הדולר, עכשיו כולם פונים אלינו ומבקשים את מסלולי ישראל. וזה אחרי שהבורסה כאן עלתה בשיעור תלת ספרתי (יותר מ־100%) בשנתיים האחרונות. הם רוצים לקנות את המסיבה של אתמול, והיא עוד רגע נגמרת. כולם כבר מרימים את הכסאות אבל הם באים עכשיו. השוק הישראלי מאוד יקר", הוא קובע.

לדבריו, "מכפילי הרווח במדדי ת"א לא באמת אטרקטיביים כעת, מכפיל 20 בדומה למדד S&P 500 בארה"ב. זו אנומליה, בוודאי כשארה"ב מוטה מניות טכנולוגיה ובישראל זה שוק מסורתי, של בנקים וחברות ביטוח שנסחרים במחירים מאוד גבוהים. זה לא עושה שכל בשום צורה. אני חושב שהשווקים בחו"ל הרבה יותר מעניינים כעת, ולכן אני נותן להם משקל יתר".

לפני שנה וחצי המלצות שפריצר היו הפוכות לגמרי. אז השקל היה חלש והוא העריך שהמטבע המקומי יחזור להתחזק. לכן הציע להעדיף תיק מוטה שקל ולרכוש את מניות הבנקים והביטוח. הוא צדק בגדול, כשהשוק הישראלי זינק. אבל 2025 נגמרה, השוק המקומי כבר לא בתמחור ההוא, ועכשיו גם יש מלחמה עם איראן.

"אנחנו לא שכונה מבודדת, ובסוף ההשלכות יגיעו גם לפה, בטח במכפילים האלה. כל התחזיות בשווקים בתחילת השנה נהרסו, גם בנוגע לריבית וגם לאינפלציה. דיברו על 3 הורדות ריבית השנה, אבל כרגע זה נראה מאוד רחוק. ככל שהמלחמה מול איראן תתארך זה יירד מהפרק כי גם האינפלציה תתחיל לטפס, בוודאי בארה"ב, בגלל מחירי הנפט הגבוהים.

"אנחנו בתוך מגה־אירוע שרק ג'ינג'י אחד בעולם יודע איך ייגמר ומתי", הוא אומר. ואכן, בצהרי יום שני הודיע לפתע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על דחיית האולטימטום לאיראן ב־5 ימים, בנוגע לאפשרות להפציץ את תחנות הכוח שלהם, והשווקים בארץ ובעולם הגיבו בחדות לחדשות; שוק המניות המקומי מחק ברגע ירידות של 2%, ומחיר הנפט הגיב בנפילה של 10%.

ובכל זאת, שפריצר לא משווה את האירוע הנוכחי בשוק הנפט למשבר של מלחמת יום כיפור, אז השווקים בארה"ב איבדו עשרות אחוזים בעקבות אמברגו הנפט הערבי: "אני לא חושב שאנחנו באירוע של שנות ה־70, אבל ברור שככל שהשווקים תלויים בנפט האיראני, ובראשם אסיה ואירופה, רואים את ההשפעות. זה אירוע בלתי צפוי לחלוטין. מחר בבוקר טראמפ יכול להגיד 'מספיק' - והאירוע נגמר, ואז הנפט חוזר ל־70 דולר והשווקים מתקנים את הירידות. לכן אני לא ממליץ לעשות מהפכות בתיק, זה לא הזמן לחפש הרפתקאות".

הוא כן מציע להתרכז כעת ב"הגנות, כלומר ללכת לסקטורים שפחות מושפעים מהנפט. למשל הטכנולוגיה לא תושפע לאורך זמן ממנו, היא מושפעת מהריבית, לא מהחביות. גם אנרגיה מתחדשת היא סוג של גידור על התעשייה המסורתית".

"הדולר יחזור לאזורי 3.3"

הרבה כלכלנים בישראל מעריכים שהשקל ימשיך להתחזק. מה דעתך?

"ביום ראשון אחרי חיסול חמינאי, שמעתי מנהלי השקעות שחגגו כבר קידומת 2.9 שקלים לדולר. הייתה אופוריה עם מחשבות ש'המשטר האיראני עוד כמה ימים קורס', וגם ש'הסכמי אברהם מתרחבים' ונכנסים ל'מזרח תיכון חדש'. אבל התבדינו. יש לנו אויב עקשן והמשטר לא הולך ליפול כל כך מהר.

"אני לא חושב שקידומת 2.9 תחזיק לאורך זמן, גם כי יש מגזרים שלמים במשק שיסבלו מכך משמעותית. בסוף הלחימה תיגמר והדולר יחזור לשיווי משקל של 3.2־3.3 שקלים. גם במקרה הכי אופטימי (של קריסת המשטר, נ"א) בחשיפה של 20%־30% בתיק לדולר כעת, משקיעים ימחקו מקסימום 3% על הרכיב הדולרי בתיק".

שפריצר מציע למשקיע סולידי לבנות תיק עם חשיפה של 15% למניות בארה"ב, 10% למניות בישראל, 25% לאג"ח ממשלת ישראל ו־50% לאג"ח קונצרניות בישראל במח"מ (משך חיים ממוצע) של 4־5 שנים.

למשקיע אגרסיבי הוא מציע לבנות תיק שמורכב מ־30% מניות בארה"ב, עוד 5% מניות בשווקים מתעוררים (סין והודו), כי "שם יש תמחור חסר וזו הזדמנות לטווח ארוך עבור מי שיש לו לב חזק", ו-25% למניות בישראל. עוד 15% לאג"ח ממשלת ישראל ו־25% אג"ח קונצרניות.

מדדים מומלצים ● בארץ

ת"א 125

ת"א טכנולוגיה 35 ● להיזהר

ת"א בנייה

בנקים

ביטוח

קמעונאות

תוכנה ● בחו"ל

S&P 500

נאסד"ק 100

MSCI שווקים מתפתחים

באשר לאג"ח הוא מציין כי "אני רוצה לקבל תשואה ריאלית של 2%־3% באפיק הזה שהוא העוגן בתיק. התשואות עלו בימים האחרונים וזו נקודת כניסה נוחה". שפריצר מציע לא להאריך את המח"מ באג"ח, שכן "ככל שהלחימה תתמשך, מדינת ישראל תצטרך להנפיק חוב. כל יום לחימה עולה המון כסף ולכן הנפקות חדשות ילחצו את התשואות כלפי מעלה".

הזדמנות ב־7 המופלאות

כשאנחנו מבקשים משפריצר להתייחס לסקטורים מועדפים לתקופה הקרובה, כשחוסר הוודאות כה גדול, הוא מציע את אלו "שפחות מושפעים מהנפט כדי שבסוף התיק לא יחטוף בצורה משמעותית. כלומר טכנולוגיה ואנרגיה מתחדשת". הוא מזהה הזדמנות ספציפית בענקיות הטכנולוגיה ומוסיף ש"שבע המופלאות (אנבידה, גוגל, אפל, מיקרוסופט, אמזון, מטא וטסלה) חזרו למכפילים נוחים יחסית, עם תשואות של מינוס 10% מתחילת השנה. נקודת הכניסה אליהן עכשיו הרבה יותר אטרקטיבית מלפני 3-4 חודשים".

בשוק הישראלי, שני מדדים חדשים מוצאים חן בעיניו במיוחד: "טכנולוגיה 35, המשלב חברות ביטחוניות, שבבים, אנרגיה מתחדשת וסייבר, וכן מדד 'אנרגיה ישראל' המשלב חברות אנרגיה בשלות עם תזרים מזומנים חזק, לצד חברות אנרגיה מתחדשת שהן העתיד שיספק חשמל לעולם ה־AI והשבבים".

מנגד, הוא מציע להתרחק מנדל"ן למגורים שכן "הדשדוש במכירות ממשיך. בנוסף, אם הייתה להם תקווה מסוימת שהריבית תרד וזה ישפר את המכירות, זה לא קורה וכנראה לא יקרה בקרוב, ואני חושב שהנדל"ן למגורים ימשיך לסבול מביצועי חסר. זה נכון גם למניות התוכנה (SAAS), שכל פעם שיש עדכון בכלי הבינה המלאכותית הן צונחות. בסקטור הקמעונאות רואים תחרות מאוד גדולה והרווחים מצטמצמים, ולכן גם שם לא נכון להיות".

באשר לבנקים וחברות הביטוח, שפריצר חושב שהם "לא מציאה גדולה כעת. הבנקים בישראל נראים יותר אטרקטיביים ביחס לחו"ל, אבל אנו אחרי המפץ הגדול ומפה לא נמשיך לראות את אותו קצב של תשואה".