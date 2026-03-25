הכלכלן המוערך שטוען: המלחמה לא עומדת להסתיים כל כך מהר

ההשלכות של המלחמה על הכלכלה העולמית משמעותיות מאוד וחורגות מתחום האנרגיה, כך טוען הכלכלן המוערך מוחמד אל עריאן במאמר שפרסם בפיננשל טיימס ובראיון ל-CNN. עריאן אף מזהיר מהלם כלכלי עולמי כתוצאה מהפגיעה במדינות המפרץ.

לדבריו, לפני המתקפה על איראן, למדינות המפרץ היתה השפעה מערכתית עולמית מעבר למעמדן כספקיות אנרגיה חשובות. הן שימשו כמרכזי תחבורה גדולים, יעדי תיירות פופולריים וכמנוע חשוב של נזילות עולמית.

לדבריו, סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, בחריין, כווית ועמאן צברו עודף בחשבונות השוטפים שלהן של יותר מ-800 מיליארד דולר בארבע השנים האחרונות. הן ניצלו את משאביהן הרבים בתחכום, והפכו למשקיעות גלובליות משמעותיות, דבר שעומד כרגע בסכנה.

אל עריאן הדגיש בנוסף כי למרות מה שהשווקים עשויים לרצות, אין לדעתו דרך פשוטה עבור טראמפ לסגת מהמלחמה באיראן.

"נראה שרבים בשווקים מאמינים שארצות הברית יכולה לכפות את רצונה באופן מיידי על שני הצדדים הלוחמים האחרים - איראן וישראל", כתב. "אני חושד שזה לא יהיה כל כך קל, במיוחד בשלב זה של המלחמה", הוסיף.

כיצד ניהל טראמפ משברים קודמים

כלכלנים רבים תהו ביומיים האחרונים האם ההכרזה על מו"מ עם איראן היא תרגיל של טראמפ. בפלטפורמת ההשקעות The Kobeissi Letter מציעים ללמוד מהאופן שבו ניהל טראמפ משבר אחר.

הם ציטטו את הסכם הסחר עם סין שהושג במאי 2025, והסבירו כי לאחר שהשווקים הגיעו לנקודת כאב - במקרה זה, תשואת אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים שעלתה מעל 4.45% בסוף אפריל - טראמפ אמר שסין וארה"ב מנהלות משא ומתן. בייג'ינג הכחישה כי התקיים משא ומתן, אך שבועות לאחר מכן הוכרז הסכם מכסים בין שתי המדינות.

"אנו מאמינים שטראמפ פועל כעת לפי אותו מדריך", נכתב במכתב של קובייסי בפוסט שפורסם ביום שני. "עם זאת, התנודתיות תימשך עד שיהיה הסכם ברור, ונורמליזציה רחבה יותר של השוק לאחר הלם היסטורי זה תיקח חודשים".

מרקו קולנוביץ', לשעבר בכיר בג'יי.פי. מורגן, אמר כי אירועי יום שני (ההכרזה של טרמאפ על מו"מ) הם "שליליים נטו לשווקים". הוא הסביר כי "מניפולציה תגרום לנזילות להיעלם ובעיות אמיתיות יישארו".

בעקבות המסרים המעורבים מארה"ב, איראן וצדדים שלישיים, אמר קולנוביץ' כי על המשקיעים לצמצם את המיקוד שלהם אך ורק לשאלה האם נפט זורם דרך מצר הורמוז.

ג'וזף ברוסואלאס, הכלכלן הראשי ב-RSM, אמר כי גם אם טראמפ יצליח לנהל משא ומתן על פתרון, ייקח חודשים עד שמחירי הנפט והגז יתייצבו ומשקיעים עדיין צריכים לצפות שהם יהיו גבוהים יותר מרמות טרום המלחמה.

"חשוב לציין שכאשר הסכסוך יסתיים, ברז הנפט והמוצרים המזוקקים לא פשוט ייפתח מחדש", הסביר ברוסואלאס.