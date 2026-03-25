משרד האוצר ונציבות שירות המדינה משיקים רפורמה בשיטת גיוס עובדי המדינה, שבמסגרתה יוצעו מענקים כספיים למועמדים מצטיינים שייבחרו להצטרף לשירות הציבורי. המהלך ייושם בשלב ראשון כפיילוט בחמישה משרדים החל מחודש הבא, אפריל 2026. זאת, על רקע הקושי בגיוס עובדים חדשים לשירות המדינה.

לפי דוח שפרסם היום (ד') הצוות המשותף, עובדים חדשים שיגויסו יוכלו לקבל מענק של 30 אלף שקל עד 40 אלף שקל, המשולם בשלוש פעימות על פני שלוש שנות העסקה. הזכאות תינתן, בין היתר, למי שהצטיין אקדמית או במבחן הפסיכומטרי, בניסיון לצמצם את פערי השכר מול המגזר הפרטי שמקשים כיום על גיוס עובדים בעלי כישורים לשירות המדינה.

לפי גורמים באוצר, כל משרד משתתף יוכל לחלק בין חמישה לעשרה מענקים כאלה במהלך 6 חודשי הפיילוט.

אפקט שלילי כפול

הרפורמה מגיעה על רקע נתונים מדאיגים: כמחצית מהמכרזים לגיוס עובדים חדשים במשרדי הממשלה נסגרים ללא בחירת מועמד, ותהליך גיוס ממוצע לתפקיד פומבי נמשך בין 6-4 חודשים. משך הזמן הרב מוסבר ברגולציה ריכוזית מדי של המדינה, שמגיעה במקור כדי למנוע מינויים פסולים, וכן המשכורות הבלתי אטרקטיביות שמוצעות לעומת המגזר הפרטי למשרות מקצועיות.

לפי גורמים באוצר, משך התהליך יוצר אפקט שלילי כפול - מועמדים טובים מוצאים עבודה במגזר הפרטי לפני שההליך מסתיים, ומנהלים נמנעים מהחלפת עובדים חלשים כי הם יודעים שיצטרכו להמתין חצי שנה למחליף במכרז פתוח.

מעבר למענקים, הרפורמה כוללת שינוי מבני בהאצלת סמכויות למשרדי הממשלה בגיוס עובדים. המשרדים יוכלו להפעיל כלי מיון מותאמים, לרבות מבחנים וראיונות מקצועיים, תוך הגברת מעורבות המנהל המגייס כבר בשלבים המוקדמים של התהליך. זאת, תוך ויתור מסוים על הסמכויות הנתונות כיום לנציבות שירות המדינה.

הגורמים באוצר מסבירים כי מנהלים מגייסים יקבלו לראשונה סמכות לעצב את הליך המיון בעצמם. למשל, לבחור בין מבחן מקצועי, מטלת בית, פרזנטציה או ראיון מצולם למועמדים. זאת במקום המסלול האחיד הקיים כיום שמתבסס כמעט תמיד על מכוני מיון חיצוניים. כל משרד בפיילוט יקבל גם תקן ייעודי לצייד-כישרונות ותקציב פרסום לגיוס פרואקטיבי של מועמדים, בדומה לנהוג בחברות פרטיות.

חמשת משרדי הפיילוט שנבחרו הם המשפטים, העבודה, הרווחה, האנרגיה והתקשורת. הפיילוט יימשך עד סוף אוקטובר 2026, ובכוונת הצוות להרחיבו לכלל הממשלה בהתאם לתוצאותיו. בשלב זה מדובר בנייר עבודה פנימי של אגפי השכר והתקציבים באוצר ונציבות שירות המדינה, ולא בהחלטת ממשלה או חקיקה.