תקציב המדינה לשנת 2026 צפוי לעבור אישור סופי בכנסת בסמוך לחצות הלילה שבין יום ראשון ליום שני הבא. חברי הכנסת יצביעו על התקציב בקריאה שנייה ושלישית כמעט ברגע האחרון שמתיר החוק - 48 שעות בלבד לפני המועד הקובע שעומד לרשות הממשלה לאישור התקציב, כאשר אי-עמידה בו גוררת יציאה מהירה לבחירות.

דיוני התקציב במליאת הכנסת היו אמורים להתחיל כבר היום (ה'), ולהימשך עד השעות הקטנות של הלילה במאבקים בין הקואליציה לאופוזיציה, לקראת הצבעות בשישי בצהריים.

אבל למרות לוח הזמנים הדוחק, נדחו אירועי התקציב במליאה ליום ראשון. אחת הסיבות לכך היא ההבנה שהפעם תצליח כנראה הקואליציה לחמוק מה"פיליבסטר" המסורתי, שבו מנסה האופוזיציה להתיש ולסכל את העברת התקציב בנאומים ארוכים והגשת אין סוף ריוויזיות לאורך הלילה.

הפעם, כך מעריכים באוצר ומודים גם גורמים באופוזיציה, תצליח הקואליציה לעקוף את הטקס הלילי. בקואליציה קבעו את שעת ההצבעה לראשון בערב, ומאחר שלא יוכלו לשנות אותה באופוזיציה, העדיפו שם לוותר על מסכת נאומי ההתשה לאורך היום (ה') והלילה הקרוב מול מליאה ריקה. אם היו מתעקשים, הייתה יוצאת המליאה לאחר הצגת ההתנגדויות של האופוזיציה להפסקה ארוכה, עד חצי שעה לפני ההצבעות בראשון בערב.

לפיכך, סדר הזמנים המעודכן להעברת התקציב הוא פתיחת הדיונים במליאת הכנסת בראשון בבוקר בסביבות השעה 9:00. ה"פיליביסטר" של האופוזיציה יעבור ממתכונת לילית ליומית וייארך כ-12 שעות עד השעה 21:00. אז יתכנסו כמעט 120 ח"כים להצבעות על התקציב, תהליך שבאוצר משערים מניסיון העבר בכ-4 שעות. כלומר, אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון ובהינתן רוב מובטח במליאה, התקציב יאושר קצת אחרי חצות, אור ליום שני.