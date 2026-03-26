חברת הנדל"ן אמפא פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לשנת 2025, שנה שהתאפיינה בשינוי משמעותי במבנה החברה עם הנפקתה בבורסה בתל אביב ביולי האחרון. החברה מסכמת את השנה עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-208.4 מיליון שקל, זאת לעומת כ-138.5 מיליון שקל בשנת 2024.

לצד זאת הקבוצה הציגה גם עלייה קלה בהכנסות, שהסתכמו ב-733 מיליון שקל וגם עברווח התפעולי שהסתכם ב-425.5 מיליון שקל.בנוסף הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 50 מיליון שקל, שישולם במהלך חודש אפריל.

בדוחותיה התייחסה החברה בין היתר למבצעי המימון האגרסיביים בשוק הנדל"ן, כגון מה שמכונה "20/80" וציינה כי שיעור הדירות שמכרה בשיטה זו ירד בהדרגה: "יצוין כי בשנים 2023 עד 2025, שיעור המכירות על ידי אמפא ישראל ב'מודל 20:80' מתוך כלל המכירות של אמפא ישראל עמד על כ-46%, על כ-22% ועל פחות מ-5%, בהתאמה. רכיב המימון המשמעותי שנרשם בדוחות הכספיים בגין אותן שנים לא עלה על 2.47% ממכירות אמפא ישראל (בשנת 2025 עמד על כ-2.1%), וזאת לאור כך שמשך תקופת המימון על פי מודל זה, בעסקאות שביצעה אמפא ישראל, הינו קצר יחסית ואינו עולה על 24 חודשים, למעט במקרים חריגים. שיעור רכיב המימון כאמור אינו מהותי לאמפא ישראל, ומהווה שיעור זניח מסך הכנסותיה המאוחדות של החברה".

שיעורי התפוסה בנכסים המרכזיים

בגזרת המשרדים, סיפקה החברה הצצה לשיעורי התפוסה בנכסים מרכזיים שלה. כך למשל התפוסה בבית אמפא בהרצליה עמדה על קרוב ל-86% ודמי השכירות הממוצעים למטר עמדו על ת"א. באמפא TLV לעומת זאת שיעור התפוסה נושק ל-100% והמחיר למ"ר זהה לנכס בהרצליה. במגדל אלקטרה ברחוב יגאל אלון בת"א לעומת זאת שיעור התפוסה עומד על 100% והמחיר למ"ר עומד על 153 אלף שקל.

זהר לוי, מנכ"ל אמפא, מסר עם פרסום הדוחות: "שנת 2025 הייתה שנה משמעותית עבור אמפא שהפכה לציבורית. לאחר ההנפקה השלמנו מהלכים אסטרטגיים לחיזוק מבנה ההון והחוב ולהרחבת פעילות הליבה של הקבוצה. הבסיס העסקי החזק יאפשר לנו להמשיך לייצר ערך לבעלי המניות גם בשנים הקרובות".