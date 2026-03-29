הותר לפרסום: סמל משה יצחק הכהן כץ נפל בקרב בדרום לבנון

עדכונים שוטפים

07:52 - אזעקות הופעלו בגבול הצפון בשל חדירת כטב"ם



07:28 - אביו של משה שנפל בלבנון, מנדי, כתב בחשבון הפייסבוק שלו: "בטרגדיה שלא תתואר, אני מצטער להודיע שבני נפל בקרב בלבנון. בני הבכור, בעל תשוקת החיים. קבורתו תיערך מחר בישראל. ליבי נשבר והפצע פתוח"



07:24 - לאורך הבוקר והלילה - מתקפות איראניות באיחוד האמירויות, כווית ובחרין



07:06 - תמונות שפורסמו בשעות האחרונות חושפות כי מטוס ה-E3 Sentry המתקדם של צבא ארה"ב שהותקף בבסיס הנסיך סולטאן בסעודיה הושמד ולא "ניזוק"



06:41 - הותר לפרסום: סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22 מקונטיקט, נפל בקרב בדרום לבנון

סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22 מניו הייבן שבקונטיקט, לוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים, נפל בקרב בדרום לבנון - כך התיר הבוקר (ראשון) לפרסום דובר צה"ל. באירוע שבו נפל כץ ז"ל, נפצעו באורח בינוני שלושה לוחמי צה"ל נוספים. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.

הלוחם נהרג ככל הנראה כתוצאה מירי תלול מסלול לעבר כוחותינו. אחד מהפצועים בתקרית הוא קצין בדרגת סא"ל מיחידת יהל"ם. משפחתו של הלוחם, המתגוררת בארה"ב, עודכנה בפרטים. התקרית הקשה שבה נפל לוחם צה"ל התרחשה סמוך לשעה אחת בלילה, באחד הכפרים בדרום לבנון בהם פועלים הכוחות להשמדת תשתיות הטרור. במהלך הפעילות, ביצעו מחבלי חיזבאללה ירי מסיבי לעבר הכוח, שכתוצאה ממנו נהרג הלוחם ונפצעו לוחמים נוספים בדרגות פציעה שונות.

מיד לאחר הירי השיבו הכוחות באש לעבר מקורות השיגור, אולם בשלב זה לא ידוע האם חוליית המחבלים חוסלה שכן הירי בוצע ממרחק רב. אירוע זה מגיע על רקע הרחבת הפעילות הקרקעית של צה"ל הן במזרח והן במערב הגזרה, כאשר מתחילת המלחמה חוסלו למעלה מ-800 מחבלי חיזבאללה ונהרסו מאות מטרות ומפקדות של הארגון.

06:34 - אזעקות ביישובים רבים בגליל העליון ובקריית שמונה בשל חדירת כטב"ם



06:27 - אזעקות בצפון בעקבות חדירת כלי טיס עוין



06:11 - דיווח בטיימס הבריטי: בריטניה תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע לפתוח את מצר הורמוז. הספינה מצוידת בצי של רחפנים שיסייעו בסילוק מוקשים ימיים

05:33 - הטיל מאיראן יורט. פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

05:23 - אזעקות הופעלו בנגב ובים המלח

05:21 - זוהו שיגורים מאיראן לאזור הדרום

02:38 - האזעקות בצפון נמשכות

02:08 - פיקוד העורף הודיע שניתן לצאת בדרום מהמרחבים המוגנים. הטילים נפלו בשטח פתוח על פי מדיניות

01:58 - אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בדרום

01:51 - זוהו שיגורים מאיראן לאזור הנגב וים המלח

01:40 - השיגורים לכרמל יורטו, פיקוד העורף הודיע שניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. מד"א: לא התקבלו דיווחים על נפגעים

01:30 - אזעקות בזכרון יעקב, בכרמל ובשורת יישובים נוספים בשל ירי מלבנון

01:23 - פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים ושניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

01:09 - אזעקות בקריית שמונה וביישובים בסביבה בשל ירי רקטי וחדירת כטב"ם

00:57 - חשד לחדירת כלי טיס עוין: אזעקות הופעלו בגבול לבנון

00:54 - פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים ושניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

00:44 - אזעקות הופעלו בכפר גלעדי בשל ירי רקטות



00:04 - גורמים ביטחוניים אמריקניים לניו יורק טיימס: כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אתמול למזרח התיכון בקבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי"



23:37 - פיקוד המרכז האמריקני פרסם שתקף עד כה יותר מ-11,000 מטרות באיראן



23:28 - הדובר הצבאי של החות'ים מקבל אחריות למתקפה נוספת בדרום הארץ. מוקדם יותר אמר גורם ביטחוני לוול סטריט ג'ורנל שיורט טיל נוסף ששוגר מתימן



23:22 - הלווייתו של ויאצ'סלב וידמנט, בן ה-52 שנהרג מפגיעת טיל איראני בעת שאבטח בניין שנפגע במלחמה, תיערך מחר בשעה 14:00 בבאר שבע.



23:21 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין



23:07 - דיווח באיראן: הותקף מאגר של עשרת אלפים קוב מים בעיר הפטגל במחוז ח'וזסתאן



23:02 - צה"ל משמיד מבנים על הקו הצהוב בעזה, הפיצוצים נשמעים כעת בעוטף ותושבים מעידים שהם מרעידים את הבתים ביישובים צמודי הגדר



23:01 - פיצוצים נשמעו במהלך השיגורים לנהריה, פיקוד העורף הודיע שהאירוע הסתיים



22:51 - אזעקות בנהריה והסביבה עקב ירי מלבנון



22:44 - שר החוץ הפקיסטני: "ממשלת איראן הסכימה לאפשר ל-20 ספינות נוספות תחת דגל פקיסטן לעבור דרך מצר הורמוז - שתי ספינות יחצו את המצר מדי יום. זו מחווה מבורכת ובונה מצד איראן וראויה להערכה. הודעה חיובית זו מסמנת צעד משמעותי לקראת שלום ותחזק את מאמצינו המשותפים בכיוון זה. דיאלוג, דיפלומטיה וצעדים בוני אמון כאלה הם הדרך היחידה להתקדם"



22:20 - דיווח באיראן: עלי פולאדוואנד, ראש המחקר בארגון לחדשנות ומחקר הגנתי (SPND), גוף שנחשב לממשיך תוכנית הנשק הגרעיני מלפני 2004, נהרג הבוקר יחד עם בני משפחתו בתקיפה אווירית בעיר בורוג'רד



22:01 - דובר צה"ל בערבית אדרעי פרסם "כרזת אבל" לעיתונאי רשת אל-מנאר עלי שעיב, ששימש מחבל חיזבאללה וחוסל היום: "האם חיזבאללה יעז לפרסם מודעת אבל רשמית לעלי שעיב, שהארגון קידם כסמל ל'שקר הדרך לירושלים'? או שהוא יתבייש בו - כפי שהוא מתבייש ביותר מ-800 פעילי טרור משורותיו שחוסלו עד כה, מבלי שאפילו זכו להנצחה תחת סיסמת 'בדרך לירושלים' המפורסמת?"



21:44 - הצבא מעדכן: אין אירוע ביטחוני בעין יעקב ובכפר ורדים



21:36 - חשד לחדירה לכפר ורדים שבגליל העליון: ראש המועצה, אייל שמואלי, ביקש מהתושבים להישאר בבתיהם



21:23 - תא"ל אפי דפרין לחדשות 12 על האמירה של סגן נשיא ארה"ב ש"הושגו רוב היעדים מול איראן": "עובדים בתיאום מלא עם האמריקנים. המדינאים אומרים דברים שקורים ברמה המדינית. מבחינת הצבא אנחנו מתואמים היטב עם הצבא האמריקני, יש לנו תוכנית סדורה שאנחנו עובדים לפיה. לפעמים לוקח זמן עד שאפשר לדבר על פעולות שעושים באיראן"



21:14 - בכותרות הראשיות: בעולם חוששים מהצטרפות החות'ים

הצטרפות החות'ים למעגל הלחימה מהווה איום ישיר על נתיבי השיט בים האדום ובמצר באב אל-מנדב, המהווים עורק חיים מרכזי לכלכלה הגלובלית. כ-12% מהסחר העולמי וכ-30% מתעבורת המכולות העולמית עוברים בנתיב זה בדרכם לתעלת סואץ, והשיבושים הנוכחיים מאלצים את ענקיות הספנות לשנות את מסלולן. המהלך מוביל לעיכובים משמעותיים באספקת סחורות ומעורר דאגה עמוקה בקרב מעצמות ומוסדות פיננסיים ברחבי העולם.



21:12 - ערוצי אופוזיציה באיראן מדווחים שאתמול נהרג מדען הגרעין מוחמד-רזא קיא בתקיפה בביתו. ערוץ אל-חדת' הסעודי מדווח שבימים האחרונים נהרגו שלושה מדעני גרעין באיראן

21:11 - השיגורים מאיראן לדרום יורטו. אין דיווחים על נפילות או נפגעים



21:06 - 2 כטב"מים בגליל המערבי יורטו



21:06 - אזעקות הופעלו בנגב במקביל לאזעקות בצפון

20:59 - זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות לפעול בדרום



20:55 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: אחד המטוסים של צבא ארה"ב שנפגע אתמול בתריפה בבסיס הנסיך סולטאן בסעודיה הוא מטוס E3 Sentry, המשמש לשליטה אווירית והתרעה מוקדמת מפני שיגור טילים וכטב"מים ממרחק של מאות קילומטרים, ומסייע בניהול הקרב האווירי. הפגיעה במטוס כזה היא קריטית בהרבה מפגיעה במטוסי התדלוק שעליהם דווח בתחילה



20:46 - דיווחים על תקיפות עזות כעת בטהרן



20:45 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חדירת כלי טיס עוין