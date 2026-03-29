מאז אישור מתווה החל”ת: כ־10 אלף נרשמו כדורשי עבודה בתוך שבוע

מאז פרוץ מלחמת "שגאת הארי" נרשמו 50,798 דורשי עבודה חדשים - מהם כ־10,000 נרשמו לאחר אישור מתווה החל"ת בוועדת העבודה והרווחה בשבוע שעבר. על פי שירות התעסוקה מדובר ב"זינוק" במספר הנרשמים.

מתוך כלל הנרשמים מאז תחילת המלחמה, 28,723 אזרחים (56.5%) דיווחו כי הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת מטעם המעסיק), לעומת 12,731 אזרחים שפוטרו מעבודתם. בסך הכול עומד מספר דורשי העבודה הפעילים בישראל כיום על 205,824.

● "המדינה לא סופרת אותנו": העסקים מסלימים את המאבק במתווה החל"ת

● סקר גלובס: 1 מכל 4 ישראלים מעיד שלא יעמוד בתשלומים הקבועים

● השתיקה של שומר הסף: האם אגף התקציבים איבד את המושכות?

על פי מתווה החל"ת שאושר בוועדת העבודה והרווחה, וצפוי לעבור לאישור סופי בכנסת, התקופה המינימלית להיעדרות מהעבודה במגזר הפרטי שתזכה בתשלום דמי אבטלה תקוצר ל־10 ימים - לעומת 30 ימים בשגרה, או 14 ימים כפי שהוצע במתווה המקורי. המשמעות היא כי עובד שנעדר פחות מ־10 ימים לא יהיה זכאי לתשלום. עובדים שיוצאו לחל"ת יהיו זכאים לתגמול בגובה של 70%-80% משכרם, בהתאם לרמת השכר. זאת, בעוד שעובדי המגזר הציבורי שיוצאו לחל"ת יקבלו עד 100% משכרם.

מרבית הנרשמים כדורשי עבודה מגיעים ממחוז דן וממחוז צפון - בכל אחד מהם נרשמו כ־13.5 אלף דורשי עבודה חדשים מאז פרוץ המלחמה. במחוז שרון ועמקים נרשמו 8,243 דורשי עבודה, במחוז ירושלים 7,852, ובמחוז דרום 7,581.

כצפוי, הנפגעות המרכזיות מהמצב הן נשים: על פי הנתונים, 32,217 מהנרשמים החדשים הן נשים (כ־63.4%), לעומת 18,581 גברים (כ־36.6%).