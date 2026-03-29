נדל"ן ותשתיות בית המלון שופץ בתוך יממה? הפוסט של עיריית הרצליה שעורר שאלות
הרצליה

בית המלון שופץ בתוך יממה? הפוסט של עיריית הרצליה שעורר שאלות

גולשים רבים בפייסבוק תהו כיצד אפשר לתקן נזקי הדף מנפילת שברי יירוט במהירות רבה כל כך - בתוך פחות מיממה, ואף תהו אם מדובר בתמונת AI • בעירייה מבהירים כי מדובר בתמונה אמיתית, אך גם אנשיה וגם נציגי בית המלון לא מנדבים פרטים נוספים

יובל ניסני 19:00
הרצליה (הצילום להדמיה בלבד ואינו קשור לאירוע) / אילוסטרציה: Shutterstock
הרצליה (הצילום להדמיה בלבד ואינו קשור לאירוע) / אילוסטרציה: Shutterstock

"הודות לעבודה המהירה והמקצועית של צוות המלון, בשיתוף הצוותים המקצועיים של העירייה, המקום שוקם לאחר נפילת השברים אתמול, וחזר לפעילות מלאה בתוך פחות מיממה. נמשיך לשקם, לאחות ולאחד".

במילים אלו מתוארת בעמוד הפייסבוק של עיריית הרצליה עבודת שיפוץ מהירה במיוחד שנעשתה בעיר, לאחר נפילת שברי יירוט בסמוך למלון על חוף הים שלשום. כפי שניתן היה לראות מהתמונות המצורפות בפוסט, חזיתו של בית המלון נפגעה, ולמרות שנראה כי מרבית הזכוכיות של החלונות נותרו שלמות, עדיין נדרשה עבודה לתיקון הנזקים. המפתיע הוא שכל זה קרה בתוך פחות מיום אחד - והמלון חזר לפעילות, כך לפי הפוסט, בזריזות רבה.

ברשת התפלאו גולשים על המהירות הרבה, וכמה מהם אף העלו השערה כי התמונה שצולמה לאחר התיקונים, נעשתה ב־AI . בעיריית הרצליה מכחישים בכל תוקף, ומציינים שאכן התיקונים הושלמו בתוך זמן קצר. ובכל זאת, גם בעירייה וגם ברשת בתי המלון היוקרתיים לא מנדבים פרטים נוספים - לא לגבי עלות התיקונים, לא לגבי אופי הנזק שאפשר שיקום ותיקון במהירות רבה כל כך, ולא לגבי המימון של העבודות. בעירייה הסכימו רק לומר כי את פינוי וניקיון השטח ביצעו אנשיה, לצד גורמי פיקוד העורף.

הסיפור קל יותר כשלא מדובר בבית מגורים

כידוע, במקרים של פגיעות משמעותיות בבניינים, כתוצאה מפגיעת טיל או שברי יירוט, נדרש זמן רב לשיקום המבנה, ולעיתים העבודות נמשכות חודשים רבים. למרות שבמקרה של המלון בהרצליה אפשר לראות שהפגיעה אינה משמעותית מאוד, ייתכן שהגולשים רגילים לקצב עבודה איטי באופן משמעותי, ולכן הרימו גבה באשר ל"מבצע" השיקום המהיר כל כך של המלון.

כאן חשוב לציין כי ישנו הבדל גדול מאוד בין ההתנהלות כאשר מדובר במבנה מגורים שנפגע, לבין ההתנהלות כאשר נפגע מבנה של גוף מסחרי כלשהו: כאשר הנזק נגרם למבנה מגורים, לרוב התהליך יהיה איטי הרבה יותר - משום שהרשויות נדרשות לפעול מול כל דייר ודייר בפני עצמו, מול כל דירה ודירה בנפרד; כאשר מדובר במבנה מסחרי, ודאי כזה אשר נמצא בבעלות של גוף אחד בלבד, ההתנהלות מהירה הרבה יותר - מה גם שגוף מסחרי יכול "לספוג" את הנזק ולגשת מייד לתיקונים, בשאיפה שיקבל את כספי הפיצוי ממס רכוש בהמשך.

כאשר מדובר במבנה מגורים, הדיירים לרוב לא יכולים לשאת בהוצאות התיקונים הגבוהות, שיכולות להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים לכל בית, ולכן השיפוצים בשטח מתחילים במקרים כאלו בשלב מאוחר הרבה יותר, ו־ודאי לא באופן מיידי.