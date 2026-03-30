עדכונים שוטפים

05:14 - 5 רקטות שוגרו מלבנון לאזור חיפה והסביבה - כולן יורטו

כ-5 רקטות שוגרו מלבנון לאזור חיפה והסביבה, כולן יורטו. תושבים באזור חיפה והסביבה דווחו על פיצוץ חזק שנשמע במרחב. פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים באזור חיפה והסביבה. במקביל: אזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות כטב"ם - שיורט וגם הסתיים.

מד"א: בשלב זה אין דיווחים על נפגעים

03:20 - טראמפ: "המו"מ עם איראן מתנהל היטב - חושב שניתן להגיע לעסקה בקרוב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתדרוך לכתבים כי "אנחנו מנהלים משא ומתן ישיר ועקיף עם איראן. המו"מ מתנהל היטב אבל אף פעם אי אפשר לדעת איך ייגמר. אני חושב שנשיג עסקה איתם. אבל גם יכול להיות שלא נשיג עסקה. האיראנים היו מאוד הגיוניים (במו"מ) עד כה".

לדבריו, איראן תוותר על הנשק הגרעיני ותוותר על האורניום המועשר "כי אם הם לא יעשו את זה לא תהיה להם מדינה".

הוא הוסיף: "חושב שניתן להגיע לעסקה בקרוב. איראן מסכימה איתנו על התוכנית. ביקשנו מהם 15 דברים, כדי להראות שהם רציניים הם נתנו לספינות לעבור במצר הורמוז". בניגוד לדברי טראמפ איראן עדיין לא נתנה תשובה להצעה האמריקאית ולא הביעה הסכמה לתכנית 15 הנקודות.

לגבי מדינות המפרץ, טען: "הן משיבות מלחמה נגד איראן. סעודיה משיבה מלחמה, קטאר משיבה מלחמה, איחוד האמירויות משיבה מלחמה".

02:33 - בכווית הודיעו כי עובד הודי נהרג בתקיפה איראנית במדינה

משרד החשמל והמים בכווית הודיע כי עובד הודי נהרג בתקיפה איראנית שבוצעה לעבר מתקן התפלת מים ותחנת כוח במדינה. עוד נכתב בהודעה כי באירוע נגרם נזק למבנה במתקן.

01:09 - באיראן מדווחים על תקיפת אחד המפעלים הפטרוכימיים בעיר תבריז.

01:01- כטב"ם ששוגר מתימן לאילת - יורט

הכטב"ם ששוגר לאילת - הגיע מתימן. פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. אין דיווחים על נפגעים או על נזק. דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר יירט בשעה האחרונה שני כטב"מים ששוגרו מתימן.

22:52 - יותר מ-120 חימושים הוטלו לעבר אתרים ששימשו למחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה בטהרן

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו היום בשעות הבוקר המוקדמות גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של המשטר האיראני בטהרן. גם בגל תקיפות זה, צה"ל מיקד את מאמציו להעמקת הפגיעה ביכולות ייצור אמצעי הלחימה של המשטר. במסגרת התקיפות הללו, הוטלו יותר מ-120 חימושים לעבר אתרים ששימשו למחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה.

בין האתרים שהותקפו:

אתר בו פותחו רכיבים חיוניים עבור טילים בליסטיים

מתחם ששימש את התעשיות הצבאיות של משמרות המהפכה לצרכי מחקר ופיתוח של מערכות טילים בליסטיים ומשגרי לוויינים מסוגים שונים

אתר מחקר, פיתוח וייצור אמצעי לחימה של צבא איראן

במקביל, צה"ל תקף אתרים ששימשו לאחסון ושיגור טילים בליסטיים, המהווים איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל, ומספר מערכות הגנה של המשטר.

22:03 - צה"ל פתח בגל תקיפות ברחבי טהרן

21:16 - בעקבות תקיפות: הפסקות חשמל באזורים שונים בטהרן

סוכנות הידיעות האיראנית פארס אישרה את דיווחי האופוזיציה: בעקבות תקיפות בטהרן נגרמו הפסקות חשמל באזורים שונים ברחבי הבירה. דווח על הפסקות חשמל גם בכרג' הסמוכה.

