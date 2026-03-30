הבורסות בטוקיו וסיאול נופלות ביותר מ-4%, הנפט לא עוצר

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

05:50

הטלטלה בשווקים מחריפה עם פתיחת שבוע המסחר העולמי, כשאסיה במוקד. הבורסות בטוקיו ובסיאול נופלות ביותר מ-4% כל אחת. מאז פרוץ המלחמה, שתיהן נחלשו ביותר מ-10%. גם בהונג קונג ובאוסטרליה נרשמות ירידות שערים, אם כי מתונות יותר בשיעור של כ-1.5%.

הסיבה ללחץ היא שוב מחירי הנפט, שרושמים קפיצה נוספת. מחיר חבית ברנט עומד כעת על כ-116 דולר. מדובר בעלייה של כ-90% מתחילת השנה. מחיר חבית נפט אמריקאי עומד על קצת יותר מ-101 דולר. זוהי עלייה של מעל 2% ביחס לסוף המסחר בשבוע שעבר.

המגמה השלילית צפויה להגיע גם לניו יורק ולאירופה: החוזים על וול סטריט מצביעים על ירידות של כחצי אחוז במדדים המובילים. זאת, לאחר נפילות חדות בסוף השבוע שהכניסו את מדדי הדאו ג'ונס ונאסד״ק לטריטוריה של ״תיקון״ - ירידה של מעל 10% מהשיא - לראשונה זה קרוב לשנה. זאת לאחר חמישה שבועות שליליים ברציפות. גם באירופה התמונה דומה, והחוזים על מדד יורוסטוקס מצביעים על ירידה של כ-1.5%.

הטלטלה בשווקים משקפת שהמשקיעים נערכים לעימות ממושך במפרץ ולא צופים שהמלחמה באיראן תסתיים בקרוב. ההשלכות הן זינוק באינפלציה וסיכון למיתון בחלקים נרחבים מהעולם.

בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי ציטטו ביום ראשון את הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ באומרו כי ארה"ב עשויה להשתלט על האי ח'ארג במפרץ הפרסי, ממנו מייצאת איראן את מרבית הנפט שלה, אך הוסיף כי ייתכן שהפסקת אש תושג במהירות.

פקיסטן מצדה הודיעה כי היא נערכת לארח "שיחות משמעותיות" לסיום הסכסוך בימים הקרובים, וזאת למרות שטהראן האשימה קודם לכן את וושינגטון בהכנות לפלישה קרקעית. ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי הנשיא דונלד טראמפ שוקל מבצע צבאי לחילוץ האורניום המועשר מאיראן, אם כי צוין שטראמפ טרם קיבל החלטה סופית בנושא.

בג'י. פי מורגן מזהירים כי "ככל שמצר הורמוז יישאר סגור זמן רב יותר, כך תוחמר השחיקה במלאי הגיבוי, מה שעלול להצית עליות דרמטיות במחירי הנפט הגולמי, הגז הטבעי וסחורות אחרות״.

חוזרים לתמחר העלאות ריבית

גם בשוק החוב נרשמת דריכות גבוהה: התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסוגה כעת מעט לרמה של 4.4%. עם זאת, בסיכום חודשי מדובר בזינוק דרמטי של קרוב ל-50 נקודות בסיס בתשואות - מהלך שמשקף את החשש הכבד של המשקיעים מהתלקחות אינפלציונית שתכפה על הבנקים המרכזיים להשאיר את הריביות גבוהות לאורך זמן ואף להעלות אותן.

בארה״ב, השווקים מגלמים כעת אפשרות של העלאת ריבית אחת השנה, זאת לעומת שתי הפחתות שתמחרו לפני חודש. בהמשך היום צפוי יו"ר הפד, ג'רום פאוול, להתייחס למצב.

בישראל, ימסור היום אחה״צ (16:00) הנגיד פרופ' אמיר ירון את החלטת הריבית ועל פי כל הערכות לא צפוי שינוי. עם זאת, בעוד שרק לפני חודש תמחרו בשווקים שלוש הורדות בהמשך השנה, כעת מגלמים אחת בלבד.

באירופה מתמחרים כעת שלוש העלאות ריבית בהמשך השנה.

הדולר מתחזק, הזהב נחלש

בזירת המטבעות, הדולר האמריקאי מתחזק ונהנה ממעמדו כ"חוף מבטחים" נזיל ומיתרונה של ארה"ב כיצואנית אנרגיה נטו. מול הין היפני הוא נסחר ברמה של מעל 160 ין - רף שנחצה לאחרונה רק ביולי 2024. לעומתו, האירו נותר תחת לחץ ונסחר קרוב לשפל חודשי. מול השקל, נסחר המטבע האמריקאי בשער של 3.14 - הרמה הגבוהה ביותר זה חודשיים.

בצד המתכות, הזהב רושם ירידה נוספת של כ-1% לרמה של כ-4,450 דולר לאונקיה. מנגד, מחיר האלומיניום קופץ בשיעור של עד 6% על רקע דיווחים על תקיפת אתרי ייצור במזרח התיכון. ‏