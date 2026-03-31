ראש הממשלה בנימין נתניהו מתערב במחלוקת סביב מתווה החל״ת, על רקע לחצים גוברים מצד המגזר העסקי ואיומים מצד איגוד לשכות המסחר להפעיל לחץ ציבורי על חברי הממשלה. לפי גורמים המעורים בפרטים, ההתערבות הגיעה לאחר שיחת ועידה שבה הביע נתניהו תמיהה על האופן שבו התפתח המשבר, והבין את עומק הפערים בין הסקטור הפרטי לציבורי.

● סקר גלובס: 1 מכל 4 ישראלים מעיד שלא יעמוד בתשלומים הקבועים

● מאות אלפי עובדים שנעדרו בשבוע הראשון למלחמה נותרו ללא פיצוי

המהלך תווך בין היתר על ידי שר הכלכלה ניר ברקת וח״כ אלי דלל, והוביל לפגישה דחופה שהתקיימה בלילה שבין שני לשלישי בין נתניהו, ברקת ונשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן. במוקד הדיון עומד הפער המרכזי במתווה: בעוד עובדים במגזר הציבורי זכאים לחל״ת מהיום הראשון, עובדים במגזר הפרטי נדרשים לצבור רצף של עשרה ימי היעדרות כדי להיות זכאים לתשלום.

הדיון התקיים בסמיכות להצבעה הצפויה על המתווה בממשלה, שנקבעה בשל הצורך באישור מיידי. בתוך כך, נתניהו התחייב להתערב אישית ולזמן הבוקר (ג') פגישה דחופה עם שר האוצר, במטרה להביא לתיקון הפערים ולגבש פתרון מוסכם.

הפחד מפיגוע אלקטורלי

ברקע, באיגוד לשכות המסחר החריפו את הטון ואיימו להפיץ קמפיין ציבורי שיכלול את שמותיהם ותמונותיהם של שרים וחברי כנסת שיתמכו במתווה הקיים - מהלך שתואר על ידי גורמים כ"פיגוע אלקטורלי". בעקבות פניית ראש הממשלה, האיגוד הודיע למעסיקים להימנע בשלב זה מהפצת האיגרת שתוכננה להישלח לעובדים.

תורג'מן בירך על ההתערבות ואמר כי הוא "מודה מקרב לב לראש הממשלה על שנאות להיכנס לעובי הקורה", והוסיף כי האיגוד ימשיך לפעול עד להשגת שוויון מלא בין עובדי המגזר הפרטי והציבורי. לדבריו, עד שעות הצהריים צפויה להישלח הודעה נוספת למעסיקים לגבי צעדים אפשריים בהמשך.

מתווה החל״ת הנוכחי גובש במשרד האוצר על רקע הפגיעה בפעילות המשק מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", במטרה לספק רשת ביטחון לעובדים שנעדרו מעבודתם. ואולם, כבר עם פרסומו עורר המתווה ביקורת חריפה מצד ארגוני המעסיקים, שטענו לאפליה מובנית בין המגזר הציבורי לפרטי. בעוד שבמגזר הציבורי הוחלה זכאות מיידית לחל״ת, במגזר הפרטי נקבע תנאי סף של עשרה ימי היעדרות רצופים - תנאי שלדברי המעסיקים אינו משקף את דפוסי העבודה בפועל בתקופת חירום. מאז הלכו וגברו הלחצים, שכללו פניות לממשלה, התבטאויות פומביות ואיום בקמפיין ממוקד נגד מקבלי ההחלטות, עד להתערבות הישירה של ראש הממשלה.

כעת, עיני המגזר העסקי נשואות לפגישה המתוכננת הבוקר, שבכוחה לקבוע אם מתווה החל״ת יעבור התאמות - או שגל הלחץ הציבורי רק בתחילתו.