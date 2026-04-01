החל מ-120 אלף שקל: הרכבים הסיניים שבדרך לישראל

בשנה שעברה ייצאה סין כ-7.1 מיליון כלי רכב חדשים לכל רחבי העולם. לצורך המחשה, אם נשים את כל המכוניות הללו זו מעל זו הן יגיעו לגובה של כ-10 קילומטרים לערך, פי 26 יותר מהמרחק של תחנת החלל הבינלאומית וכ-3% מהמרחק לירח. בקיצור זהו כוח טבע, שספק אם מישהו פרט לסינים עצמם יכול לבלום אותו. בוודאי לא היצרנים המערביים, שכבר איבדו לסינים בישראל למעלה משליש מהמכירות שלהם בתוך שנתיים.

● השבוע בענף הרכב | התייקרות של עד 2,000 דולר לרכב: הסינים מגיבים למשבר באספקת השבבים לענף

● בענף הרכב נערכים לזינוק דרמטי במחיר הבנזין

● השבוע בענף הרכב | "פיזור הסיכונים" של יבואני הרכב הישראלים באירופה נושא פירות

אבל בינתיים הסינים לא מרימים את הרגל מהגז, וגם 2026 עתידה להיות עתירת דגמים חדשים, חלקם פורצי דרך וכולם במחירים שלקוריאנים, ליפנים ולאירופאים אין להם מענה. כמה מהם, שיוצגו בתערוכת הרכב הבינלאומית של סין שתיפתח ב-24 באפריל, יגיעו לארץ בחודשים הקרובים. להלן מדגם.

1 Leapmotor A10: קטן מבחוץ, גדול מבפנים ובמחיר של קטנוע

עד לפני שנתיים חברת Leapmotor הסינית הייתה יצרנית צעירה, שדשדשה בשולי השוק הסיני. ואולם אז היא קיבלה הצעה והשקעה מקבוצת סטלנטיס הענקית לפתח עבורה רכב חשמלי.

כיום היא כבר בדרך להפוך לקבלנית הפיתוח והייצור העיקרית של רוב הדגמים עם הנעה חשמלית ופלאג-אין של פיז'ו, סיטרואן, אופל ומותגים נוספים של סטלנטיס.

הדגם החדש במשפחה, ליפמוטור A10, ממחיש היטב מדוע. זהו קרוס-אובר קומפקטי אבל מרווח בעיצוב SUV קלאסי עם אורך של 4.27 מ', רוחב 1.81 מ', גובה 1.63 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.6 מ', שמציע מרחב פנים מכובד.

Leapmotor A10 / צילום: יח''צ

דגם היצוא שלו מצויד במנוע בהספק 121 כ"ס ובסוללה של 53 קילוואט-שעה, שמאפשרת טווח של עד כ-400-420 ק"מ בתקן WLTP ותומכת בטעינה מהירה. תא הנוסעים כולל מסך 14.6 אינץ', אלקטרוניקה עדכנית ואבזור מכובד.

והמחיר לצרכן בסין? פחות מ-11 אלף דולר לגרסה הבכירה. אם רכב כזה היה מפותח ומיוצר באירופה הוא היה עולה כ-25 אלף אירו לפחות. לאירופה ולישראל הוא צפוי להגיע במחצית השנייה של השנה. אחיו המעט גדול יותר, B10, עולה בישראל כ-140 אלף שקל, אז אפשר לצפות שהאח הקטן יותר יעלה בישראל בסביבות 120 אלף שקל, פלוס-מינוס.

2 BYD סונג אולטרא: לטעון את הסוללה בקצב של מילוי בנזין

הלחץ התחרותי האגרסיבי בשוק הרכב הסיני לא פוסח גם על ענקים כמו BYD, והתוצאה היא מרוץ טכנולוגי אחרי "הדבר הגדול הבא". המרוץ הזה הוביל את BYD לפתח טכנולוגיה לטעינה סופר-מהירה שאותה היא מכנה "פלאש". לטענתה, בתנאים אופטימליים ניתן לטעון סוללה של רכב חשמלי שתומך בטכנולוגיה הזו ממצב של 10% למצב של 97% תוך תשע דקות בלבד.

בניגוד לעבר, זו אינה טכנולוגיה שמיועדת רק לרכבי יוקרה יקרים, אלא גם לדגמים עממיים ונגישים. החלוץ הוא הקרוס-אובר החדש של BYD, שמכונה בסין "סונג אולטרה", שממוצב מול דגמים דוגמת אקספנג G6 וכו'.

BYD סונג אולטרא / צילום: יח''צ

עיצובו די דומה לדגמים הקיימים של החברה, וממדיו נדיבים, עם אורך של 4.85 מ', גובה 1.67 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.84 מ'. מערכת ההנעה כוללת מנוע בודד בהספק 362 כ"ס וסוללות של 75 או 83 קילוואט-שעה עם טווח של עד 710 ק"מ בתקן הסיני (כ-600 ק"מ באירופה).

את הרכב ניתן לטעון בכל עמדה ציבורית או ביתית, אבל כדי למצות את היכולת הסופר-מהירה צריך להתחבר לעמדה תומכת בטכנולוגיית פלאש ברשת של BYD. מחיר הרכב בין כ-22 ל-26 אלף דולר בסין בלבד. היבואן בישראל כבר מבצע כיום פיילוט בעמדות טעינה כאלה, וייתכן שנראה דגמים תומכים בישראל כבר בשנה הבאה.

3 צ'רי טיגו 5 ספורט: שדרוג תחרותי לסדרה ותיקה

סדרת ה-TIGGO של צ'רי הפכה תוך שנתיים לאחת הסדרות הנמכרות ביותר בשוק הרכב הישראלי, אולם נשארו בה כמה דגמים ותיקים יחסית, שזקוקים לריענון תחרותי בהקדם. אחד מהם הוא סדרת הקרוס-אובר בגודל בינוני של צ'רי, שמכונה בחלק מהשווקים FX ובשווקים אחרים אומודה 5.

המחליף מכונה בסין "טיגו 5 ספורט" וממדיו מעט גדולים יותר מה-FX, עם אורך של 4.54 מ', רוחב של 1.84 מ' וגובה מתון יחסית של 1.56 מ', שמקנה לו פרופורציות יותר ספורטיביות. אורך בסיס הגלגלים הוא 2.63 מ', גדול משמעותית מהדגם היוצא, לטובת מרווח פנים טוב יותר.

צ'רי טיגו 5 ספורט / צילום: יח''צ

עיצוב הפנים שומר על המראה המינימליסטי המוכר של הסדרה, עם מסך גדול ואיכותי יותר במרכז. עבור השוק הסיני הוא הוצג בינתיים עם מנוע טורבו-בנזין בלבד, אולם ניתן להניח שכאשר הוא יגיע לשוקי היצוא, בתחילת השנה הבאה, תהיה לו גם גרסה עם הנעה היברידית מלאה ואולי גם גרסה חשמלית. המחיר אמור להיות דומה לנוכחי, באזור ה-150-160 אלף שקל.

4 דונגפנג "בוקס": החשמלית העירונית הופכת לקרוס־אובר אופנתי

החשמלית העירונית BOX של חברת דונגפנג, שמכונה בסין NAMMI 01, הושקה עם מראה עגלגל, "רך" ואופנתי, שכוון לטעמן של נשים צעירות בסין. אבל המכונית לא הצליחה להותיר חותם משמעותי על השוק הסיני, וגם לא על השוק הישראלי, שבו היא נחתה לפני כשנה. אבל הסינים לומדים מהר ומסיקים מסקנות, והדור המחודש של הרכב, שמושק בתערוכה תחת השם NANO CROSS, עבר שדרוג מקיף.

דונגפנג ''בוקס'' / צילום: יח''צ

השינוי המרכזי, שעליו נרמז גם בשם, הוא עיצוב שלוקח את הרכב יותר לכיוון פלח רכבי הקרוס-אובר הפופולרי. יש לו קשתות גלגלים גדולות ומודגשות יותר, חישוקים רחבים יותר ועמוד גג אחורי זקוף יותר, עם אפקט של גג "צף".

עוד פריטי עיצוב מעולם הקרוס-אובר כוללים תוספות קוסמטיות בחרטום ובזנב, שמשוות מראה קשוח יותר. גם תא הנוסעים שודרג, והוא כולל כעת מסך 15.6 אינץ' ברזולוציה גבוהה, פאנל מחוונים גדול יותר, מצלמה היקפית מלאה ועוד. טרם שוחררו מפרטי הנעה ומחירים, אבל אפשר להניח שהרכב יהיה יקר יותר מהדור הראשון, שנמכר אצלנו בכ-112 אלף שקלים לפני הנחות שונות.

5 ג'ילי גלקסי קרוזר: פלאג־אין יוקרתי לשטח במראה בריטי קשוח

קבוצת GEELY היא בעלת הבית של וולבו אבל כמו כל היצרניות הסיניות גם היא מנסה לחקות דווקא את המראה הקשוח של רכבי לנדרובר, שמהווה כיום טרנד חם בקרב המתעשרים הסינים. הנציג החדש שלה מכונה "גלאקסי קרוזר", ומתאפיין בפרופורציות רבועות וזקופות ובמשטחים נאיביים ומסיביים כמו המקור הבריטי.

זהו רכב גדול, עם אורך של כמעט 5 מ' וגובה של קרוב ל-1.8 מ', והוא מיועד לחמישה עד שישה נוסעים בהתאם לגרסה. למרות שהוא בנוי במתכונת של מרכב ושלדה אחודים, כמו רכבי פנאי מקובלים, אמורות להיות לו יכולות שטח לא מבוטלות, בזכות מרווח גחון רציני ומתלי אוויר מתרוממים, והוא אמור לצלוח משטחי מים בגובה על 60 סנטימטרים.

ג'ילי גלקסי קרוזר / צילום: יח''צ

הרכב יצויד במערכת הנעה כפולה מתקדמת, שלגביה טוענת היצרנית שהיא "נשלטת באופן מלא על ידי בינה מלאכותית". טרם נמסרו מפרטי הנעה, אולם לאור המיצוב השאפתני אפשר לצפות למערכת פלאג-אין, שמשלבת מנוע בנזין, סוללה גדולה במיוחד ושניים או שלושה מנועים חשמליים.

היצוא הגלובלי אמור להתחיל בשנה הבאה והמחיר לא ידוע, אולם לאור המחיר של המתחרים הסינים הישירים, אפשר לצפות למחירי בסיס של כ-350 אלף שקל, זול משמעותית מהמחיר של דגמים אירופיים ויפניים מקבילים. 