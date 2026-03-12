"פיזור הסיכונים" של יבואני הרכב הישראלים באירופה נושא פירות

המכירות בשוק הרכב הישראלי עדיין מדשדשות בשל המלחמה ומסתכמות במאות בודדות של כלי רכב בשבוע במקום אלפים בשגרה. אולם בינתיים אופרציות יבוא ושיווק הרכב של היבואנים הישראלים באירופה, שהוקמו לצורך "פיזור סיכונים" והתרחבות עסקית, הולכות וצוברות תאוצה.

● כמה מהתנועה חזרה לכבישים, והנתון שאיש לא יודע

● מה יקרה למי שעבר באדום או נסע במהירות מופרזת באזעקה?

הזירה הפעילה ביותר כיום היא אוסטריה, שבה פועלות כיום שתי יבואניות. הראשונה היא כלמוביל, שמייבאת למדינה מאז נובמבר 2025 את המותגים ג'אקו ואומודה מקבוצת צ'רי הסינית. השבוע פרסמה כלמוביל כי הרחיבה את רשת הפצתה ל־29 דילרים עם אולמות תצוגה ברחבי אוסטריה. ע"פ תחזיות החברה, עד סוף השנה הנוכחית יהיו לה בין 35 ל־40 אולמות תצוגה. זהו מס' גדול מהותית מהיקף רשת ההפצה של החברה בישראל, למרות שהיקף המכירות בשוק האוסטרי דומה לזה המקומי.

היבואנית השנייה פריזבי (קרסו מוטורס) נערכת בימים אלה לכניסתה הרשמית לשוק האוסטרי עם המותג צ'רי. השקתה במדינה תהיה ב־15 במרץ בתערוכת הרכב הלאומית בעיר גראץ, שם תציג את כל מערך הדגמים הראשוני של צ'רי, החל מהטיגו 4 העממי ועד לטיגו 9 המפואר.

בתערוכת הרכב ישתתפו לצידה גם כלמוביל ויצרני רכב סיניים, אשר חלקם כבר מרכיבים כלי רכב במפעל "מאגנה" שבאוסטריה, וביניהם GAC ו־XPENG. ע"פ התקשורת האוסטרית, פריזבי כבר החלה לחתום עם סוכנים מקומיים על חוזי הפצה.

גם ברומניה וביוון

גם הזירה הרומנית, שבה פועלת קבוצת סמלת באמצעות החברה הבת אוטו־איטליה, רוחשת פעילות. סמלת קיבלה במרץ אשתקד את זיכיון היבוא והשיווק של צ'רי במדינה, ובסוף פברואר 2026 ערכה מסיבת עיתונאים מקומית, שבה סיכמה את פעילות צ'רי בשנה הראשונה. ע"פ דיווחיה, היא הרחיבה את מערך הפצתה ל־30 סוכנויות רכב במדינה וחצתה בדצמבר אשתקד את הרף של אלף מכירות. בשוק הרומני כולו נמכרו בשנה שעברה כ־155 אלף כלי רכב חדשים, בעיקר של המותג המקומי דאצ'יה.

גם קבוצת יוניון מוטורס, הפועלת כיבואנית וכזכיינית ביוון של המותגים ג'ילי וזיקר באמצעות החברה הבת "גיאו מובילטי", הודיעה בסוף פברואר על הרחבת רשת סוכנויותיה במדינה בשלוש סוכנויות נוספות: במרכז מקדוניה, במחוז אפירוס ובמחוז אוויה בצפון. אלו סוכנויותיה הראשונות שבבעלות דילרים מקומיים ולא בבעלות ישירה של החברה. ע"פ נתוניה, שפורסמו ביוון, יעד המכירות של המותג ג'ילי לשנה המלאה הראשונה הוא כאלפיים יחידות, נתח של כ־1.5% מכלל שוק הרכב המקומי.

ביוון פועלת גם קב' סמלת, לאחר שזו נכנסה לשוק באוקטובר 2022 באמצעות שותפות עם קב' Autohellas היוונית, הנסחרת בבורסה. החברה המשותפת רכשה את פעילות רשת היבוא וההפצה הישירה של מותגי סטלנטיס, ולחברה המשותפת יש כיום שבע סוכנויות ביוון ושישה מרכזי שירות. ע"פ הדיווח של השותפה היוונית, עלות רכישת הרשת הארצית של סטלנטיס ביוון הייתה כ־65 מיליון יורו וסמלת מחזיקה בה 49%.

אחת הסיבות להתרחבות המהירה של רשתות ההפצה של היבואנים הישראלים באירופה היא התעניינות גוברת של סוכני רכב אירופאים, שהתמקדו עד כה בשיווק מותגים מקומיים, בהרחבת זיכיונותיהם גם למותגים סיניים. זאת בשל ההאצה במכירות כלי רכב מתוצרת סין באירופה על חשבון יצרנים מקומיים. 

הושקה בישראל: מאזדה CX-5 בנזין החדשה עם הנעה כפולה

חברת דלק רכב, יבואנית מאזדה, החלה לשווק השבוע את הדור החדש והשלישי במספר של הקרוס־אובר הפופולרי CX-5. הרכב ארוך יותר ב־11.5 ס"מ מהדור היוצא וכך גם בסיס הגלגלים שלו, לטובת שיפור המרווח הפנימי. נפח תא המטען גדול יותר ועומד כעת על 583 ליטר.

מאזדה CX-5 / צילום: יח''צ

הרכב מגיע לישראל מיפן בתקינה צפון־אמריקאית ולו מנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר, שמייצר 187 כ"ס ומשודך לתיבה אוטומטית בת שש מהירויות. כל הגרסאות מצוידות כעת בהנעה כפולה נשלטת אלקטרונית. תא הנוסעים מביא עימו קפיצת דרך משמעותית שבמרכזה נטישת המתגים לטובת מסך מגע שטוח לשליטה במערכות הרכב. גודלו של המסך 12.9 אינץ' או 15.6 אינץ' בהתאם לגרסה.

הרכב משווק בשלוש רמות גימור, וכבר ברמת הבסיס קיים ריפוד עור מלאכותי. הרמה השנייה מוסיפה בין השאר חלון גג חשמלי ודלת אחורית חשמלית, ובגרסה הבכירה ריפוד עור טבעי ועוד. המחירים נעים בין 190 ל־220 אלף שקל.

חרף המלחמה, דגמים חדשים ומחודשים מושקים בישראל, חלקם בהוזלות משמעותיות

חברת שלמה מוטורס, יבואנית BYD, פרסמה מחירון חדש למכונית המנהלים סיל ולרכב הפנאי החשמלי סיליון 7. דגם הסיל עבר עדכון תקופתי, הכולל חישוקים בעיצוב חדש, תוספת של 85 ליטר לנפח תא המטען ועדכונים שונים בעיצוב הפנים ובאבזור.

למרות השדרוג, המחירים הוזלו בעשרות אלפי שקלים. דגם הבסיס עומד כעת על 199 אלף שקל במקום 219 אלף שקל עד כה. דגם הסיליון 7 עבר גם הוא שדרוג באבזור ובמפרט, והוזל משמעותית. דגם הבסיס עולה כעת 215 אלף שקל במקום 236 אלף שקל.

BYD סיליון 7 / צילום: יח''צ

דלק רכב, יבואנית ב.מ.וו, השיקה את גרסת הפלאג־אין של ב.מ.וו 330 במחיר מוזל. הרכב משלב מנוע בנזין ומנוע חשמלי בהספק משולב של 292 כ"ס וסוללה גדולה בעלת טווח חשמלי של עד 95 ק"מ. מחיר המחירון החדש שלו הוא 370 אלף שקל, 60 אלף שקל פחות מהמחיר עד כה.

קבוצת צ'מפיון החלה לשווק בישראל את דגמי 2026 המחודשים של סיאט איביזה וסיאט ארונה. השינויים בעיצוב החיצוני כוללים פנסים וחישוקים חדשים ופגושים בעיצוב חדש. בתוך תא הנוסעים ניתן למצוא כעת ריפודים ומשטחי דיפון חדשים. רשימת האבזור רחבה יותר וכוללות מערכת מולטימדיה חדשה, חישוקים גדולים יותר ועוד. המחירים נותרו ללא שינוי והם נעים בין 122 ל־140 אלף שקל לסיאט איביזה ובין 133 ל־143 אלף שקל לסיאט ארונה.

חברת יוניון מוטורס החלה לשווק השבוע את דגמי 2026 של אייגו X העירונית, שעברו שדרוג מקיף. הרכב עבר עדכון מהותי בעיצובו החיצוני והוא ארוך יותר ב־7.6 ס"מ מקודמו. בתא הנוסעים יש מערכת מולטימדיה חדשה בעלת מסך 9 אינץ', לוח מחוונים דיגיטלי גדול יותר ואבזור תקני משופר.

טויוטה אייגו 2026 / צילום: יח''צ

הרכב מצויד כעת בהנעה היברידית מלאה, זהה לזו של יאריס הייבריד, ולו הספק של 116 כ"ס, תוספת משמעותית להספק ביחס למנוע היוצא. צריכת הדלק היא מהטובות בפלח עם נתון מוצהר של 26.3 ק"מ לליטר. המחיר התייקר בכ־19 אלף שקל לעומת הדגם היוצא ונע כעת בין כ־124 אלף שקל לכ־130 אלף שקל.