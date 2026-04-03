הרכב שנכנס לשוק במחיר נמוך מבעבר ומציע תחושת פרימיום

דמיינו לעצמכם חברה קטנה לייצור מטבחים מאזור התעשייה בפתח תקווה, שיום אחד קיבלה פנייה מיצרנית הרהיטים הגדולה ביותר בעולם. אותה ענקית ניסתה במשך שנים לייצר קו עצמאי של מטבחים, אבל אחרי השקעה כבדה במו"פ ושיווק היא גילתה שהם היו יקרים מדי ולקח לה יותר מדי זמן לפתח ולייצר אותם. לפיכך היא פנתה לחברה הקטנה, שתפתח ותייצר עבורה את המטבחים.

מה שנשמע כמו אגדה הוא פחות או יותר מה שקרה לחברת XPENG הסינית הצעירה ב-2024, כשקיבלה פנייה מפולקסווגן להיכנס איתה למיזם משותף של פיתוח רכב חשמלי בסין בתמורה לרכישת מניות והשקעה.

פולקסווגן שרפה בשנים האחרונות מיליארדי אירו על פיתוח רכב חשמלי, כולל הקמת חברת תוכנה ייעודית ופיתוח פלטפורמות עצמאיות. אולם אלה התקשו להתחרות בקצב הפיתוח, בתחכום ובעלויות הנמוכות של המתחרים הסינים. לפיכך היא עשתה שינוי כיוון, וכיום היא מטמיעה את הפלטפורמה החשמלית של XPENG בדגמים חשמליים חדשים שמיועדים לשוק הסיני, ואולי בעתיד לגלובלי. פולקסווגן מבחוץ, XPENG בפנים.

ל-XPENG עצמה השותפות העניקה נגישות למשאבי מו"פ בינלאומיים רציניים וגם ללא מעט מזומנים, שאפשרו לה להאיץ את תוכניות הדגמים שלה עצמה. אחד התוצרים הוא הדור המחודש של ה-G9 הגדול, שהיה אחד הדגמים הסיניים הראשונים שהצליחו לבסס אחיזה משמעותית בפלח הפרימיום בישראל.

עיצוב חיצוני

חיצונית השינויים בדור המחודש די שוליים. החרטום עבר עדכון קוסמטי, שאותו מכנים הסינים "פרצוף רובוט חדש", אם כי לטעמנו האישי הוא דווקא נראה פחות עתידני ויותר סולידי מקודמו. את עיקר התאורה מספק פס LED דקיק, שנמתח מצד לצד של הרכב, ומתחתיו רביעיית פנסי דרך רבועים עם גופי תאורה מורכבים. יש גם יחידה חדשה של פגוש וגריל, אבל לא שונה דרמטית.

פרופיל הצד נותר כמעט ללא שינוי, והוא ממשיך להדגיש את הממדים המכובדים של הרכב - 4.9 מ' כמעט לאורך - באמצעות עמוד גג אחורי רחב וזקוף, משטחי דלתות מסיביים וחישוקי ענק. עיצוב הזנב לא מחצין מאפייני אישיות ייחודיים, ובסך הכול הרכב נראה עתיר סטטוס, ללא הערך המוסף הדינמי של האח הקטן G6.

פנים הרכב

סף הכניסה לתא הנוסעים די גבוה, וביחד עם מפתח דלתות רחב הוא מאפשר להיכנס ולצאת מהרכב ללא מאמץ, הן מלפנים והן מאחור. תנוחת הישיבה הבסיסית גבוהה, ומי שמעדיף להרגיש שהוא צופה מלמעלה על הכביש, יכול להגביה עוד את המושבים, ללא פגיעה במרחב הראש.

כפי שניתן לצפות מרכב עם בסיס גלגלים באורך 3 מטר כמעט, שמיועד רק לחמישה נוסעים, מרחב הפנים עצום. המושבים הקדמיים הם במידה XXL ומאחור מרחב הרגליים נדיב מספיק אפילו להצבת הדום. שלושה מבוגרים גדולים ימצאו בו מקום בקלות. גם תא המטען עמוק וגבוה, עם נפח של 660 ליטר ופתח רחב לצורך הטענת מטענים חריגים.

הנדסת האנוש שייכת לאסכולה המינימליסטית ונטולת המתגים של טסלה, ועיקר השליטה מתבצעת באמצעות מסכי מגע או שליטה קולית. מסך לוח המחוונים קטן יחסית, ולעיתים מוסתר חלקית על ידי ההגה, אבל יש צמד מסכי ענק מלבניים, אחד לנהג ואחר לנוסע שלצידו. אלה יוצרים רצף חזותי מרשים, שבו המסך הגדול שמימין הוא אמצעי אפקטיבי מאוד להשתקת הנוסע/ת שלצד הנהג/ת בנסיעות ארוכות.

כרגיל אצל אקספנג, ממשק האנוש מגיב בזריזות, והוא מתוכנן היטב, עם תפריטים גדולים וברורים ומערכת פיקוד קולי די מדויקת. חבל רק שכוונון מערכת הקול והאקלים ופתחי האוורור עדיין מתבצע באמצעות תפריטים. בסביבת הנהג יש לא מעט חללי אחסון, אך משום מה החברה ויתרה על תא כפפות מקובל.

איכות הייצור והאבזור מושקעת, ויוצרת תחושה של סלון ביתי יוקרתי עם משטחים רכים, ריפוד תפור ונאה ובידוד רעשים מרשים. רמת האבזור של דגם הבסיס כוללת פריטים הכרחיים ודי נפוצים בפלח, כמו ריפוד עור מלאכותי, מושבים חשמליים, דלת אחורית חשמלית, חלון זכוכית פנורמי ועוד. אבל כדי לקבל פריטים כמו מערכת קול משודרגת ומסאז', כבר צריכים לטפס למדרגת מחיר נוספת ודי גבוהה. האבזור התקני בכל הדגמים כולל יציאת חשמל להזנת מכשירי חשמל ביתיים ישירות מהסוללה, וזה עשוי להיות יתרון לא קטן בזמן חירום.

מנוע וטווח נסיעה

באגף ההנעה החידוש העיקרי בדגם החד-מנועי שבו נסענו הוא ארכיטקטורה חשמלית חדשה, שאמורה להיות יעילה יותר מבחינה אנרגטית. הדגם מצויד בסוללה צנועה יחסית לגודל הרכב, בקיבולת של 79 קילוואט שעה, עם טווח מוצהר של עד 502 ק"מ ב-WLTP. זו אומנם תוספת של 40 ק"מ לטווח הנסיעה של הדגם היוצא, אבל עדיין זה לא נתון שיצליח להותיר רושם בפלח הצפוף הזה.

מהתרשמות ראשונית, בנסיעה במזג אוויר די אופטימלי לרכב חשמלי, נראה שצריכת החשמל די גבוהה. זה לא מפתיע מרכב גדול כבד עם גג זכוכית ענק ונטול כיסוי נגלל, שמכתיב הפעלה של המזגן גם ביום חורף שמשי. הרכב החדש תומך כעת בקצב טעינה אולטרה-מהיר של עד 445 קילוואט, שמאפשר בתיאוריה להוסיף לסוללה טווח של מאות קילומטרים תוך דקות ספורות, אם כי מטענים שתומכים בקצב כזה נמצאים עדיין בשלב הפיילוט.

עם 351 כ"ס וזינוק מאפס ל-100 ב-6.6 שניות לרכב יש מספיק כוח כדי להדביק את הגב של הנהג והנוסעים למושב בעת האצה במצב הספורטיבי, ולשייט במהירויות גבוהות ללא מאמץ.

על הכביש

באגף הדינמי הרכב טוב מהממוצע, וניכר שידיים אירופיות לקחו חלק בכיול. ההיגוי אומנם קליל ולא ממש חד, אבל התנודות די מרוסנות בפניות הדוקות, והיציבות הכיוונית במהירויות גבוהות מרשימה.

נוחות הנסיעה סבירה ברוב התרחישים, אבל גם כיול המתלים של דגם הבסיס רך מאוד, כדי לפצות על היעדר מתלי אוויר ועל משקל עצמי של כ-2.2 טונות לפני נוסעים ומטען. המשמעות היא לא מעט תנודות לוואי של המרכב בעת תיקול מהמורות עירוניות איטיות או פסי האטה עירוניים. גרסת ההנעה הכפולה היקרה כבר מצוידת במתלי אוויר מתוחכמים, וזו עשויה להיות בחירה מועדפת למי שרוצה חוויית פרימיום מלאה.

מחיר

במחיר של 260 אלף שקל גרסת הבסיס של ה-G9 זולה יותר בכ-25 אלף שקל מגרסת הבסיס הקודמת וזה מחיר כניסה אטרקטיבי למי שרוצה מראה ותחושה של רכב סטטוס-פרימיום גדול במחיר נגיש (יחסית). אבל מחיר הגרסה המאובזרת יותר כבר קופץ ל-285 אלף שקל, והגרסאות החזקות וכפולות ההנעה, שמצוידות במתלי אוויר, מטפסות לטריטוריה של 360 אלף שקל פלוס.

גם במחיר הזה הרכב עדיין תחרותי מאוד בהשוואה למקביליו המערביים מפלח הפרימיום. אך יש כיום בשוק לא מעט מתחרים חשמליים רציניים מסין, שחלקם עם טווח גדול יותר. וביניהם, ואולי בראשם, האח הקטן והמלוטש יותר דינמית XPENG G6. מ־0 ל־100 קמ"ש

חלק מהמתחרות

אוואטאר 11 אולטרה

290 אלף שקל עולה גרסת הכניסה של הקרוס-אובר המפואר של מותג הפרימיום מבית קבוצת שנגאן הסינית. ממדיו דומים ל־G9 ועיצובו ספורטיבי יותר. תא הנוסעים מפואר מאוד ומרווח. המנוע מייצר 311 כ"ס וסוללה של 90 קילוואט מספקת טווח של עד 475 ק"מ

זיקר 7X LR

262 אלף שקל עולה גרסת הטווח הארוך של הקרוס־אובר הגדול של זיקר. הממדים מעט קטנים מאלה של ה־G9, אך התא מרווח בזכות בסיס גלגלים ארוך, מפואר ומאובזר. המנוע הבודד מייצר 422 כ"ס וסוללה של 100 קילוואט מספקת טווח של עד 610 ק"מ