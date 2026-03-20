הונדה היא אחד המותגים המבוזבזים ביותר בשוק הרכב הישראלי. מצד אחד היא נהנית ממוניטין רב שנים של אמינות, שמבוקש על ידי לקוחות סולידיים, ומצד שני יש לה גם דימוי ספורטיבי ופרוע שנחשק על ידי לקוחות צעירים. עדות לכך היא רכבי הונדה משומשים בני 15 ואפילו 20 שנה, שעדיין מחליפים ידיים במחירים לא מבוטלים. מצד שני, הונדה ממוקמת כבר שנים רבות בתחתית טבלת המכירות של הרכב החדש בישראל.

לפער העצום בין הפוטנציאל למכירות בפועל אחראית החלטה אסטרטגית שקיבלה היצרנית היפנית לפני כשני עשורים. מישהו בהונדה החליט לצאת לגמרי מהתחרות מול טויוטה וניסאן בשוק העממי ולמצב את החברה כיצרנית רכבי פרימיום שמתחרה בב.מ.וו ושות', עם תמחור בהתאם. בארצות הברית זה הצליח אבל באירופה, בוודאי בישראל, רוב הלקוחות לא "קנו" את המיצוב/תמחור היוקרתי, וגם לא קנו את המכוניות.

התוצאה? הונדה הפכה בישראל למותג רכב נכחד עם שני דגמים ומכירות שנתיות תלת־ספרתיות.

לפיכך ההודעה על הגעתו של קרוס־אובר היברידי חדש של הונדה לישראל, עם מפרט מעניין, ייצור בסין ומחיר נגיש יחסית, לפחות במונחים של הונדה, התקבלה בעניין רב. האם יש סיכוי לקאמבק?

עיצוב חיצוני

ה־ZR-V החדש נשען על הפלטפורמה של הונדה סיוויק החדשה אבל מבחינת מיצוב הוא נכנס כיום לנעליו של ה־C-RV הגדול יותר, שכבר לא משווק בישראל. הוא נמתח לאורך מכובד של 4.57 מ' ומציג פרופיל נאה ודינמי של קרוס־אובר ספורטיבי, שמזכיר קצת את פורשה מקאן, עם קו חלונות צר יחסית, עמוד גג אחורי שנוטה לאחור בזווית די תלולה, וזנב משופע.

דווקא עיצוב החרטום, שהוא לרוב החלק הייצוגי ברוב רכבי הקרוס־אובר, נראה די שמרני ואנונימי. הוא מציג שני פנסי חזית די גדולים, שסוגרים על גריל טרפזי לא גדול במיוחד, ועל יחידת פגוש גדולה חלקלקה. למעט הסמל של הונדה אין עליו פריטים שמשדרים פרימיום.

פנים הרכב

סף הכניסה לתא הנוסעים ממוקם בגובה נוח ותנוחת הישיבה נמוכה יותר משל טוסון ושות', אם כי ניתן להגביה במידה מסוימת את המושבים הקדמיים מבלי לקפח יתר על המידה את מרחב הראש.

למרות בסיס גלגלים די צנוע המושבים מלפנים ומאחור יכולים לאכלס מבוגרים בגודל ממוצע עם מרחב סביר לראש ולרגליים, אם כי המושב האמצעי הצר מאחור מיועד בעיקר לילדים או לכיסא תינוק. המושבים הקדמיים תומכים היטב בגב התחתון בפניות הדוקות אבל הריפוד מרגיש די נוקשה ביחס למה שאנחנו רגילים לקבל כיום. תא המטען רדוד ומסתפק ב־390 ליטר, די רחוק ממובילי הקבוצה.

עיצוב הפנים שמרני ומכובד עם משטחי דיפון זורמים והדוקים ואיכות ייצור מרשימה, שאינה נופלת מזו של מותגי הפרימיום הגרמניים. הדאגה לפרטים לא פוסחת על המתגים ועל משטחי הפלסטיק הנוקשים שבתחתית הדלתות. אפשר להאמין לטענה של הונדה שהיא מתכננת את כלי הרכב שלה לשרוד תקופת שירות של יותר מ־20 שנה.

ה־ZR-V הוצג לראשונה ב־2022 ויצא לשוק ב־2023. זה לא מעט זמן במונחים של תעשיית הרכב ואינדיקציה ברורה לגיל הרכב היא הנדסת האנוש. גרסת הבסיס מצוידת בלוח מחוונים אנלוגי ורק הגרסה הבכירה מצוידת בלוח דיגיטלי מלא.

מסך המולטימדיה המרכזי מסתפק בגודל של 9 אינץ' ומותקן במסגרת עבה ודי מגושמת, ששונה מאד מהמסכים הדקיקים והגדולים ששולטים כיום בשוק. מנגד ממשק התפעול גדול ופשוט, ללא התחכמויות מיותרות, התצוגה בהירה גם בשמש מלאה ויש תמיכה מלאה במערכות הפעלה סלולריות.

עוד אינדיקציה לגיל הרכב, ואולי גם לייעוד שלו בשוק האמריקאי, היא שלל מתגים פיזיים לשליטה על כל המערכות החיוניות וזאת בניגוד גמור לאופנה המינימליסטית ששולטת כיום בשוק. נהגים שמרנים, כמונו, יקבלו את זה בברכה. עבור נהגים שהתרגלו לקונספט נוסח טסלה של תפעול הרכב זה יהיה מסע בזמן.

השליטה בהילוכים מתבצעת באמצעות מתגים המותקנים בקונסול המרכזי, וגם זה מאפיין שכבר די קשה למצוא בימינו. הראות לכל הכיוונים טובה, כולל לאחור.

האבזור התקני טיפוסי לכלי רכב מתוצרת יפן ועדיין לא מיישר קו עם הסטנדרט הסיני הנדיב. כדי לקבל ריפוד עור, כיוון חשמלי למושבים הקדמיים, חלון גג וכו' צריכים לבחור בגרסה הבכירה והדי יקרה של הרכב.

מנוע וצריכת דלק

להנעה אחראית מערכת היברידית די מורכבת, שמשלבת מנוע בנזין 2 ליטר, שני מנועים חשמליים שמניעים ישירות את הגלגלים הקדמיים וסוללה קטנה. תפקידו העיקרי של מנוע הבנזין הוא לטעון את הסוללה ולספק כוח למנועים החשמליים, אם כי תחת עומס גם מנוע הבנזין נרתם להנעה ישירה.

למרות המורכבות המערכת עובדת ביעילות מרשימה, כפי שניתן לצפות מחברה שגאוותה על פיתוח וייצור מנועים. בנסיעה עירונית התחושה היא של מכונית עם הנעה חשמלית מלאה, בזכות גלישה חרישית וחלקה גם מעל 50 קמ"ש. גם מחוץ לעיר אפשר לשמור על קצב שיוט מכובד בהחלט מבלי לאמץ את המערכת.

כאשר הסוללה מתרוקנת או כאשר הנהג מאיץ באגרסיביות מנוע הבנזין מרים את קולו, אבל הדציבלים הם עדיין בגבולות הסביר. הביצועים נמרצים כפי שניתן לצפות מהספק של 184 כ"ס, המומנט נדיב וצבירת המהירות מכובדת גם בעליות תלולות. החברה נוקבת בצריכת דלק של כ־17.5 ק"מ לליטר ומי שינהג במתינות בתנאי אמת יתקרב לאזור ה־15 ק"מ לליטר. נתונים דומים לאלה של ההיברידיות "המלאות" המתחרות בשוק.

על הכביש

להונדה יש מוניטין של הנדסה דינמית שמכוונת לנהגים שאוהבים לנהוג ולא רק להגיע ממקום למקום, והרכב הזה לא נוטש את המסורת. ההיגוי מהיר יחסית ומספק לידיו של הנהג כמות מכובדת של מידע על מצב הגלגלים, והשילוב של מרכז כובד נמוך יחסית וכיול לא מתחנף של בולמי הזעזועים תורם לתחושה של חיבור לכביש ומאפשר כניסה בטוחה לפניות במהירויות די גבוהות.

גם משקל צנוע יחסית למה שהתרגלנו לאחרונה, קצת פחות מ־1.6 טונות, תורם לתחושה הקלילה והמתמסרת. הבלמים הדרגתיים ויש גם מערכת למחזור אנרגיית הבלימה שחוסכת שימוש בבלמים. את החבילה משלימה חבילת מערכות סיוע דינמיות, שאמנם אינה המקיפה בפלח אבל לא מתערבת יתר על המידה בתחושת הנהיגה.

בשורה התחתונה זה בהחלט קרוס־אובר שאפשר ליהנות מנהיגה בו, אם כי לא ברור כמה לקוחות בפלח ידעו להעריך את הבונוס הזה. חבל רק שספיגת הזעזועים נוטה לצד הנוקשה, במיוחד במהירויות עירוניות, וגורמת לרכב להיטלטל לא מעט על אספלט שבור. עם מרווח גחון צנוע של 18 ס"מ מומלץ להגביל את הרפתקאות השטח לשבילים כבושים.

מחיר

הונדה ZR-V בגרסת הבסיס עולה 225 אלף שקל ומעליו יש עוד שתי דרגות אבזור שמחירן מגיע עד 250 אלף שקל. אלה לא מחירים נמוכים בהשוואה לסיניות אבל הם די דומים לאלה של טויוטה RAV 4 ההיברידי (הנוכחי) שהוא אחד הכלים הנמכרים ביותר בפלח הזה. לרכב עצמו גם יש ערך מוסף, לפחות למי שלא מחפש את "המילה האחרונה" בתא הנוסעים. לפיכך, בתיאוריה, לקרוס־אובר ההיברידי החדש מבית הונדה יש סיכוי להותיר חותם על השוק, במיוחד אם לוקחים בחשבון את פוטנציאל שמירת הערך יוצא הדופן.

חלק מהמתחרות

טויוטה ראב 4 2026

הדור החדש של ראב 4 עבר ליטוש חיצוני מקיף וקיבל תא נוסעים חדש ועתיר טכנולוגיות, וגם מערכת ההנעה ההיברידית עודכנה. המחירים טרם פורסמו

טויוטה ראב 4 2026 / צילום: יח''צ

לינק אנד קו 08

מ־230 אלף שקל לקרוס־אובר פלאג־אין מבית ג'ילי. ממדים נכבדים, תא נוסעים מפואר וטווח חשמלי של עד 200 ק"מ. צריכת הדלק מרשימה כל עוד דואגים לטעון את הסוללה