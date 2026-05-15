החל מ-190 אלף שקל: קשה להתחרות בתמורה שנותן הרכב הזה

בתחילת פברואר פרסם משרד רגולציית השווקים של ממשלת סין הנחיה לכל יצרני הרכב, שאוסרת עליהם למכור כלי רכב חדשים במחיר נמוך מעלות הייצור שלהם. לאוזניים מערביות זה עלול להישמע מוזר שיש צורך בהתערבות ממשלתית כדי למנוע מתעשייה שלמה להפסיד כסף. אבל לא כך בסין, שבה מתנהלת כבר כארבע שנים מלחמת מחירים קשוחה בשוק הרכב, שדוחקת מטה את המחירים ואת המרווחים.

מנגד, הרגולציה החדשה לא אוסרת על היצרנים לייצא כלי רכב במחירי הפסד, כך שבשוקי היצוא, כולל בישראל, נמשכת מלחמת המחירים הסינית במלוא העוז. דוגמה בולטת היא הנישה החדשה הפופולרית של "רכבי קרוס-אובר גדולים עם שבעה מקומות והנעת פלאג-אין".

בשנה שעברה נכנסו לפלח הזה נציגים סיניים ראשונים, בטווח מחירים של 225-250 אלף שקל, והחלו לנהל ביניהם מלחמת מחירים. אבל לאחרונה נכנס לפלח עוד מתחרה, MG S9 מבית SAIC, שיש לו ממדים רציניים, שבעה מקומות ישיבה למבוגרים, הנעת פלאג-אין עם טווח חשמלי שימושי ואבזור מכובד, וכל זה במחיר התחלתי של 190 אלף שקל.

עיצוב חיצוני

חיצונית ל-S9 יש עיצוב קרוס-אובר קלאסי, ללא התחכמויות וניסיונות להפגין מקוריות. החרטום מציג גריל טרפזי גדול ומחורר, שמעליו פנסים מלוכסנים, ובלילה נדלקים גם פסי תאורה אנכיים גדולים מסביב לגריל. פרופיל הצד שמרני, עם משטחי שמשות גדולים יחסית, ידיות שקועות ועמוד גג אחורי מוכסף. הזנב עצמו זקוף ורחב, ומזכיר קצת בעיצובו ב.מ.וו X5 דור קודם.

בסך הכול זה רכב שלא היה מתבלט על הכביש אלמלא ממדיו המרשימים. עם אורך של כמעט 5 מ' וגובה של קרוב ל-1.8 מ', שמצליח לגמד אפילו את חישוקי ה-20 אינץ' המסיביים, הוא מייצר לבעליו הרבה סטטוס במדינה שבה סטטוס של רכב עדיין נמדד בסנטימטרים.

פנים הרכב

תא הנוסעים ממוקם די גבוה, ונהגים ונוסעים נמוכי קומה יצטרכו להתקין כנראה מדרכי צד. גם תנוחת הישיבה גבוהה כמתבקש, ומשקיפה למרחוק, והשמשות הגדולות מספקות ראות טובה לפנים ולצדדים ותצפית מתקבלת על הדעת לאחור.

מרחב הפנים מרשים, כמתחייב מהממדים החיצוניים ומבסיס גלגלים באורך 2.91 מ'. המושבים הקדמיים רחבים ומתאימים לנהגים בכל מידה, והמושב בשורה האמצעית רחב ויכול לאכלס שלושה מבוגרים גבוהים, שייהנו מחופש תנועה נטול מגבלות לרגליים ולראש.

הכניסה למושבים בשורה השלישית קצת מגושמת ודורשת גמישות. המושבים עצמם מספקים מרחב כתפיים וראש הגיוני עבור שני מבוגרים, אם כי הרצפה הגבוהה יחסית מכתיבה תנוחת ישיבה פחות מאידיאלית. מרחב הברכיים הולם עם קצת סיוע מהיושבים בשורה השנייה, שהמושב שלהם נע על מסילה.

תא המטען רחב ושימושי, עם נפח של כ-332 ליטר גם כאשר כל המושבים מאוישים. מי שיקפל את מושבי השורה השלישית ייהנה מנפח אחסון חריג של מעל 1,000 ליטר עד גובה התקרה.

ה-S9 מבוסס על דגם שהושק בסין לפני כשלוש שנים תחת המותג ROEWE, וזה פרק זמן לא מבוטל במונחים של תעשיית הרכב הסינית. הגיל ניכר בעיקר במערך הפיקוד, שכולל צמד מסכים רוחביים שמחוברים ביניהם במסגרת די עבה, כמו בדגם ה-HS הוותיק של MG. מתחתם ממוקם מערך מתגים אופקי דמוי קלידי פסנתר, וגם זה עיצוב שהיה פופולרי בדגמים מערביים בתחילת העשור.

לוח המחוונים גדול מהמקובל, וגם מסך המולטימדיה מציג תפריטים גדולים וברורים, אם כי הוא פחות חד וזורח ממסכי הדור החדש, ודוהה תחת אור שמש מלא. ממשק האנוש זהה לשאר דגמי MG, עם קיצורי דרך שימושיים. "מתגי הפסנתר" הצפופים שמתחת למסך גובלים בחוסר שימושיות.

איכות החומרים והייצור סבירה ויש לא מעט משטחי דיפון רכים ותפירה נאה של הריפוד דמוי העור. אבל עדיין יש משטחי "פיאנו" שחורים ומבריקים, שקולטים טביעות אצבע, וחלק ממתגי הפלסטיק והמשטחים הפנימיים בדלתות מרגישים זולים. יש מתחרים, כולל סיניים, שכבר התקדמו הלאה. בידוד הרעשים יעיל בזכות זיגוג כפול, שהוא לרוב אופציה יקרה אפילו בדגמי פרימיום מערביים יקרים.

האבזור התקני מכובד עבור פלח המחיר הזה, וכולל בין השאר גג חשמלי עם כיסוי נגלל, מושבים קדמיים חשמליים, ריפוד דמוי עור, דלת אחורית חשמלית, מצלמות היקפיות ושליטה דיגיטלית מלאה על מערכת המיזוג ליושבים מאחור.

מנוע וצריכת דלק

מערכת ההנעה משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי וסוללה בקיבולת 24.7 קילוואט עם טווח חשמלי של עד 100 ק"מ ב-WLTP. כאשר הסוללה טעונה במלואה הרכב צובר מהירות בצורה חרישית וחלקה, אם כי עם נתון תאוצה של 9.6 שניות מאפס ל-100 קמ"ש יש בפלח כלים זריזים יותר.

כאשר הסוללה מתרוקנת העברת הכוח מרגישה רהוטה פחות ומאומצת יותר, למרות שבידוד הרעשים מנטרל את רוב צלילי המנוע המחוספסים. קצב הטעינה העצמית של הסוללה נמוך בנסיעה מהירה, ודי מתון בנסיעה עירונית, ובעת האצות בעלייה רוב הכוח מסופק על ידי מנוע הבנזין, ותגובת דוושת התאוצה די עצלה. הרכב גם לא תומך בטעינה חיצונית מהירה. הטווח החשמלי הריאלי נע סביב 70-80 קמ"ש בנסיעה רגועה, נתון מכובד.

היצרן נוקב בצריכת דלק משוקללת של כ-43.4 ק"מ לליטר, ובטווח משולב של כ-1,000 ק"מ, אבל בתנאי אמת עם סוללה מרוקנת הצריכה הריאלית היא 19-20 ק"מ לליטר. בקיצור, מומלץ לא להתעצל ולהקפיד על טעינת הסוללה מהרשת. הרכב וחשבון הבנק יודו לכם.

על הכביש

כמו רוב מתחריו לפלח, ה-S9 לא שם את הדגש על יכולות דינמיות מלוטשות, אלא על כושר שינוע רגוע. כמו בכל רכבי MG, ההיגוי טוב מהממוצע בפלח, עם היזון חוזר סביר ומשקל מאוזן יחסית. אבל נטיית הגוף בפניות מורגשת מאוד, ותחת עומס של פניות מהירות והאצות הצמיגים חורקים לעיתים. מנגד, הרכב מצטיין בשיוט בין-עירוני רגוע למרחקים.

נוחות הנסיעה סבירה על כבישים בין-עירוניים, אבל ספיגת הזעזועים על מהמורות עירוניות איטיות די קשיחה וקופצנית, בעיקר מאחור. רכב ההדגמה צויד בחישוקי 20 אינץ' עם צמיגים בחתך נמוך, וייתכן שחישוקי ה-19 המתונים יותר של גרסת הבסיס ישפרו את המצב. מערכת הסיוע לנהיגה טורדנית.

מחיר

התחלנו במחיר ונסיים במחיר. עד כה מי שהיה זקוק לרכב משפחתי גדול וחסכוני עבור משפחות גדולות, בתקציב של פחות מ-200 אלף שקל, הצטרך לחפש איזו משומשת בת שלוש-ארבע ולקוות לטוב. כעת יש לו אופציה לרכב חדש, עם שבע שנים אחריות, שלא רק ימלא את התכלית המשפחתית אלא גם יעניק תחושה מפנקת וסטטוס בחניה. ה-S9 הוא לא רכב מושלם, ויש בפלח מלוטשים ממנו, אפילו סיניים, אבל את התמורה לכסף שלו קשה לנצח.

חלק מהמתחרות

צ'רי טיגו 9 2X4

217 אלף שקל עולה גרסת הבסיס לשבעה נוסעים. לגרסת הבסיס מנוע 1.5 ליטר ומנוע חשמלי עם הספק משולב של 306 כ"ס. סוללה של 18.3 קילוואט מספקת עד 75 ק"מ.

ג'אקו 8 פלאג-אין

ב-230 אלף שקל הקרוס-אובר הגדול של ג'אקו קצר במעט מה-MG. שני מנועים חשמליים ומנוע בנזין מספקים ביצועים נמרצים, הנעה לכל הגלגלים וטווח חשמלי של 134 ק"מ.