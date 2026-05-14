מסקנות הוועדה לבחינת התחרות בענף הרכב יידחו כנראה ל-2027

ההצגה והיישום של מסקנות הצוות הבין-משרדי לבחינת התחרות בענף הרכב צפויות להידחות ל-2027. כך מעריך גורם במשרד התחבורה. הצוות, בהובלת רשות התחרות ומשרד התחבורה, החל לפעול במחצית הראשונה של 2024, והגיש טיוטת המלצות ראשוניות כבר בנובמבר באותה שנה. ואולם, ההמלצות טרם פורסמו רשמית, ואף קיבלו מספר הארכות להצגת גרסה סופית. לפי ההודעה האחרונה של משרד התחבורה מתחילת השנה, הן היו אמורות להיות מוצגות ברבעון השני של 2026. בסוף החודש אמור הצוות לקיים פגישה בנושא.

מסתמן, שהפרסום והיישום יידחו עד תחילת 2027 לכל הפחות, בשל מספר סיבות. אחת מהן היא היעדר יכולת לקדם את ההמלצות בחקיקה בתקופת הביניים של פיזור הכנסת. נוסף על כך, לדברי המקור במשרד, "מאז שגובשו ההמלצות הראשוניות חלו שינויים מבניים מהותיים בתחרות בענף, שהואצו בחודשים האחרונים. ביניהם שינוי יסודי במאזן הכוחות בין המותגים הסיניים לאירופיים, והתרכזות מואצת של השוק סביב סגמנטים בודדים, כמו קרוס-אובר עם הנעה היברידית ופלאג-אין. שינויים אלה מחייבים בחינה מחדש".

השלכות על עובדי הענף

בענף הרכב מעריכים כי ההחלטה לדחות את הפרסום נובעת גם מחוסר בהירות משפטית סביב תקפות ההמלצות, ובשל חשש שלמסקנות עלולות להיות השלכות על עשרות אלפי עובדים שמועסקים בענף הרכב, כולל יבואניות רכב, חברות ליסינג, מוסכים ועוד.

לפי ההמלצות המקוריות של הצוות, שפורסמו באופן עקיף באוקטובר אשתקד בדוח מבקר המדינה על התחרותיות במשק, הומלץ לבצע בענף שינויים משמעותיים.

בין השאר הומלץ להגביל את חידוש רישיונות היבוא של יבואני רכב ישירים, בעלי נתח שוק של מעל 10%, ולעכב מתן רישיונות יבוא למותגי רכב חדשים של יבואנים ישירים גדולים; לאסור על יבואני רכב ישירים עם נתח של מעל 10% להחזיק חברות ליסינג בבעלותם; להתיר יבוא של כלי רכב עם תקינות רכב נוספות מלבד התקינה האירופית והצפון אמריקאית, ובהן תקינות סינית והודית; להתיר יבוא כלי רכב משומשים בני עד שנתיים, ועוד.

היבוא לישראל מתעכב

עד כה המהלך המעשי היחיד שנקט משרד התחבורה ברוח ההמלצות היה חידוש זמני של רישיונות יבוא שפג תוקפם, והקפאה של אישור רישיונות יבוא חדשים לקבוצות רכב גדולות - ביניהן טלקאר, כלמוביל, יוניון וקרסו מוטורס. ככל הנראה מדיניות זו תימשך עד סוף השנה. בינתיים מתעכב היבוא לישראל של שורה של מותגים חדשים, בעיקר מסין, שחלקם כבר משווקים באירופה.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה, כי "בשל הדינמיות בשוק הרכב והשינויים בדפוסי הצריכה של כלי רכב בעלי טכנולוגיות שונות, ובפרט על רקע הלחימה במפרץ והשפעתה על מחירי הדלק, הוועדה ממשיכה בבחינת הנושא. עם קבלת ההחלטות והמסקנות, הן יפורסמו לציבור". 

נחת בישראל: פולקסווגן טיירון עם שבעה מושבים

חברת פולקסווגן מצטרפת לתחרות הגואה בפלח רכבי הקרוס-אובר הגדולים לשבעה נוסעים, עם הדגם החדש Tayron. אורכו של הרכב 4.79 מ', גובהו 1.65 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.79 מ'. הרכב מצויד בשבעה מקומות ישיבה בשלוש שורות, ובתא נוסעים עדכני עם מערך פיקוד דיגיטלי. הוא מיובא לישראל בשלב הראשון עם מנוע טורבו-בנזין בנפח 1.5 ליטר, שמייצר 150 כ"ס. המחיר מתחיל ב-260 אלף שקל.

פולקסווגן Tayron / צילום: יח''צ

החל השיווק המקומי של טויוטה ראב 4 החדש

חברת יוניון מוטורס החלה לשווק בישראל את הדור החדש של טויוטה ראב 4, אחד מכלי הרכב הנמכרים ביותר בעולם. הרכב עבר עדכון עיצוב מקיף, במתכונת שמזכירה את רכבי לקסוס, אולם ממדיו נותרו כמעט ללא שינוי, עם אורך של 4.6 מ', גובה 1.69 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.69 מ'. נפח תא המטען עומד כעת על 514 ליטר.

מערכת ההנעה ההיברידית, על בסיס מנוע בנזין בנפח 2.5 ליטר, עברה שורה של שדרוגים, ולמרות ירידה בהספק לכ-185 עד 194 כ"ס - בהתאם לגרסה, נתוני התאוצה השתפרו, וכך גם צריכת הדלק, שעומדת כעת על 17.5 עד 20 קילומטר לליטר, בהתאם לגרסה. תא הנוסעים חדש לחלוטין ומתבסס על מסכי תפעול, כולל מסך מולטימדיה בגודל 12 אינץ'.

טויוטה ראב 4 החדש / צילום: יח''צ

הרכב מצויד בחבילת בטיחות אקטיבית מדור חדש, שאמורה "לחזות" מצבי חירום ולהגיב אליהם בצורה מהירה יותר מבעבר. האבזור התקני שודרג, וכולל כבר מגרסת הבסיס דלת אחורית חשמלית, מושב נהג חשמלי, חישוקי 18 אינץ' ועוד. ריפוד עור וחלון גג חשמלי כלולים בגרסאות הבכירות. המחירים מתחילים ב-220 אלף שקל ומגיעים עד 300 אלף שקל לדגם בעל ההנעה הכפולה.

יצוא הרכב מסין לישראל ממשיך להאיץ: כ־880 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה

יצוא כלי הרכב מסין לעולם, ולישראל, ממשיך להאיץ ושובר שיאים חדשים. כך עולה מנתונים רשמיים שפורסמו בסין ובישראל. לפי נתוני המכס ברבעון הראשון השנה יובאו לישראל ומסין ומהונג-קונג כלי רכב וחלקים בהיקף כספי של כ-880 מיליון דולר, שיא של כל הזמנים לתקופה זו. יבוא כלי הרכב תפס ברבעון הראשון כ-43% מהסך הכספי של היבוא מסין לישראל.

על פי העלות הממוצעת של רכב סיני בשערי הנמל בארץ, לפני מסים, מדובר ביבוא של כ-44 עד 50 אלף כלי רכב, קרוב ל-60% מסך יבוא הרכב באותה תקופה. בענף מעריכים כי ברבעון השני של השנה היקף יבוא הרכב מסין יהיה גדול אף יותר, בשל חוזקו של השקל.

חלק ממגמה גלובלית

העלייה ביצוא כלי רכב מסין לישראל היא חלק ממגמה גלובלית של זינוק ביצוא כלי רכב מסין, שנובעת בעיקר מעודף כושר ייצור ומתחרות קשה בשוק המקומי.

רכבים סיניים ליצוא / צילום: יח''צ

לפי נתוני איגוד יצרני הרכב הסיני שפורסמו השבוע, יצוא כלי הרכב מסין בינואר-אפריל השנה שבר שיאים היסטוריים והסתכם בכ-3.13 מיליון כלי רכב, עלייה של 61% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לפי הערכות עדכניות בסין, סך היצוא השנתי של כלי רכב חדשים מסין ב-2026 צפוי לעלות על 10 מיליון כלי רכב.

זאת לעומת התחזיות המקוריות בתחילת השנה, שהעריכו כי היצוא השנתי יסתכם בכ-7.1 מיליון כלי רכב. בשל הזינוק ביצוא הרכב מסין לכלל העולם, ובמיוחד לאירופה, ישראל כבר אינה בעשרת שוקי היצוא המובילים של כלי רכב מתורת סין, אם כי היא עדיין שוק מוביל עבור חלק מהיצרנים, דוגמת XPENG.