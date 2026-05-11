ישראל ממשיכה להרחיב כבישים ולהוסיף נתיבים חדשים, אך עומסי התנועה במטרופולינים לא נחלשים - ובחלק מהמקרים אף מחמירים. מחקר חדש של חטיבת המחקר בבנק ישראל מצביע על אחת הסיבות המרכזיות לכך: ככל שקיבולת הכבישים גדלה באזורים עירוניים, כך יותר משקי בית בוחרים להחזיק רכב נוסף ולהשתמש יותר ברכב פרטי.

המחקר בחן את השינויים ברשת הכבישים בישראל בין 2015 ל-2019 תוך שימוש בנתונים מנהליים מפורטים על כ-3.2 מיליון ישראלים, לצד מידע על בעלות על רכבים, נסועה ונתונים מרחביים של רשת הכבישים בישראל.

המחקר עוסק בתופעת "הביקוש המושרה" - מצב שבו הרחבת כבישים מקלה בתחילה על עומסי התנועה, אך במקביל מעודדת יותר אנשים להשתמש ברכב פרטי או לרכוש רכב נוסף, כך שהפקקים חוזרים בהדרגה.

מהניתוח עולה כי כמעט כל תוספת קיבולת בכבישים העירוניים נאכלת במהירות על ידי גידול בשימוש ברכב. לפי המחקר, הרחבת קיבולת רשת הכבישים ב-10% באזורים עירוניים מובילה לעלייה של כ-7.5% בסך הנסועה באותם אזורים. ההשפעה בולטת במיוחד במרכזי המטרופולינים תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע - שם תוספת הכבישים עלולה לנטרל כמעט לחלוטין את ההשפעה החיובית של הרחבת התשתית על הפחתת הגודש.

בעוד שבאזורים עירוניים הרחבת קיבולת הכבישים לוותה בעלייה בנסועה, באזורים לא עירוניים נמצא אפקט קטן בהרבה - של כ-1.2% בלבד.

קושי לעמוד בעלייה בביקוש לרכב פרטי

אחד הממצאים המרכזיים במחקר נוגע למנגנון שמייצר את העלייה בנסועה. בניגוד להנחה המקובלת שלפיה נהגים פשוט נוסעים יותר כאשר הכבישים מתרחבים, בבנק ישראל מצאו כי עיקר השינוי מגיע דווקא מהחלטות רכישה של משקי הבית. לפי המחקר, העלייה בנסועה נובעת בעיקר מגידול במספר כלי הרכב בבעלות משקי הבית, ולא מגידול משמעותי בהיקף השימוש של בעלי רכבים קיימים.

הקבוצה שבלטה במיוחד במחקר היא משפחות צעירות ברמות הכנסה נמוכות עד בינוניות (הכנסה של כ־5,000-7,500 שקל לאדם בוגר) שבוחרות לרכוש רכב שני בעקבות שיפור הנגישות בכבישים.

לפי המחקר הדפוס הזה משמעותי במיוחד בישראל, שבה שיעור הבעלות על רכבים עדיין נמוך יחסית למדינות אחרות בעלות רמת הכנסה דומה, לצד קצב גידול אוכלוסייה גבוה במיוחד. המשמעות, לפי החוקרים, היא שפוטנציאל הגידול במספר כלי הרכב בישראל עדיין רחוק ממיצוי - ולכן הרחבת כבישים לבדה מתקשה להדביק את קצב העלייה בביקוש לנסיעה ברכב פרטי.