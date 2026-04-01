קובץ שדלף מאנתרופיק חשף חצי מיליון שורות קוד של קלוד

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק חשפה בטעות חלקים נרחבים מקוד המקור של כלי הפיתוח שלה Claude Code, בעקבות תקלה בעדכון תוכנה שגרתי למפתחים. כך, קובץ פנימי ששימש, בין היתר, לצורכי בדיקות, נכלל בחבילת העדכון והופץ דרך מאגר ציבורי שממנו מפתחים מורידים גרסאות תוכנה.

הקובץ כלל הפניה לארכיון בענן של החברה, בו אוחסנה גרסה מלאה של קוד המקור. הארכיון כלל כ-500 אלף שורות קוד וכ-2,000 קבצים, ששיקפו את מבנה המערכת, רכיבים פנימיים ונתונים על ביצועי המודלים. זמן קצר לאחר מכן, זוהה הקובץ על־ידי חוקר אבטחה, ותוך שעות ספורות הופץ הקוד בפלטפורמות שיתוף כמו GitHub, שם החל להיבחן על־ידי מפתחים. בחברה מסרו כי לא נחשפו נתוני לקוחות או פרטי גישה, וכי מדובר בתקלה שנבעה מטעות אנוש בתהליך האריזה של העדכון ולא בפריצה חיצונית.

לפי הדיווחים, הקוד שנחשף כולל לא רק את המבנה הנוכחי של Claude Code, אלא גם רמזים לפיתוחים שעדיין לא פורסמו. בין היתר, מופיעות בו יכולות שמאפשרות למערכת לשמור מידע מהפעלות קודמות ולנתח אותו כדי לשפר ביצועים בהמשך. בנוסף, ישנה אפשרות להפעלת עוזר שפועל ברקע, גם כאשר המשתמש אינו פעיל, כך שניתן להמשיך משימות לאורך זמן, ללא התערבות רציפה. הקוד מצביע גם על פיתוח של יכולות שליטה מרחוק, שמאפשרות להפעיל את הכלי ממכשירים שונים, לצד הרחבה לכיוון של משימות ארוכות ומורכבות יותר. חלק מהיכולות כבר זמינות באופן חלקי, אך מהקוד עולה כי החברה פועלת להעמיק את היכולת של המערכת לעבוד באופן מתמשך ואוטונומי יותר.

מעבר להיבט הטכנולוגי, הדליפה מאפשרת להבין את כיוון הפעולה של החברה. הדגש על זיכרון, עבודה רציפה וניהול של כמה תהליכים במקביל, מתאים לפיתוח כלים שמיועדים לשוק הארגוני, בו הצורך הוא לא רק בפתרונות נקודתיים, אלא באוטומציה של תהליכי עבודה שלמים.

לפי הדיווחים, מעבר להשפעה על אנתרופיק עצמה, לאירוע יש גם השלכות רחבות יותר על השוק. חשיפה של קוד בהיקף כזה מאפשרת למפתחים ולחברות אחרות להבין טוב יותר כיצד בנוי כלי קוד מבוסס בינה מלאכותית ברמת מוצר. גם ללא העתקה ישירה, הגישה למבנה המערכת, ללוגיקה ולכיווני הפיתוח יכולה לקצר תהליכי למידה ולסייע למתחרים לשפר יכולות.

האירוע מחדד גם את סוגיית אבטחת המידע בעידן הבינה המלאכותית. לצד החשש משימוש לרעה בכלים כאלה, עולה הצורך להגן גם על המערכות עצמן ועל תהליכי הפיתוח שמאחוריהן. עם זאת, לפי הערכות בענף, הדליפה אינה צפויה לפגוע באופן מהותי בפעילות החברה.