כמעט 20 מיליון דולר בשנה: שיאן השכר בבורסה

חברת התרופות טבע ממשיכה לפנק את בכיריה. החברה, שסיפקה למשקיעים תשואה של 190% בשלוש השנים האחרונות לשווי של 108 מיליארד שקל, נתנה גם משכורת גבוהה למנכ"ל החברה ריצ'רד פרנסיס. על פי דיווח למשקיעים, פרנסיס קיבל ב-2025 שכר בעלות של 19.2 מיליון דולר, כלומר 66.1 מיליון שקל (לפי שער הדולר הממוצע בשנה שעברה של 3.45 שקלים לדולר). מתוך השכר הזה כ-12 מיליון דולר הוא קיבל כתגמול הוני.

● המניה שצנחה בחדות לאחר שדיווחה על אזהרת רווח חריפה

● החודש הכי גרוע לחוסכים מאז אוקטובר 2023: איזה מסלול הפסיד יותר מכולם?

בכך פרנסיס הופך למנכ"ל בעל השכר הגבוה ביותר בת"א בשנה האחרונה. בשלוש שנותיו עד כה בתפקיד, קיבל פרנסיס שכר בעלות כוללת של 60 מיליון דולר - כ-216 מיליון שקל.

גם סמנכ"ל הכספים של טבע, אלי כליף, נהנה משכר גבוה במיוחד שעומד על כמעט 7 מיליון דולר בשנה שעברה, או 24 מיליון שקל. במקרה שלו, 3.8 מיליון דולר היו תגמול הוני. בשלוש השנים האחרונות נהנה כליף משכר בעלות כוללת של 18 מיליון דולר (65 מיליון שקל).

מנכ"ל נייס במקום השני

סקוט ראסל, מנכ"ל חברת התוכנה נייס, נמצא במקום השני בטבלת בעלי השכר הגבוה ביותר בבורסה. ראסל הרוויח ב-2025, שנתו הראשונה בתפקיד, 12.7 מיליון דולר - 43.6 מיליון שקל. גם במקרה שלו, רוב השכר הורכב מתגמול הוני. עם זאת, מדובר בשכר נמוך יותר מזה של ברק עילם, המנכ"ל המיתולגי של נייס.

במקום השלישי נמצא בצלאל מכליס, מנכ"ל החברה הביטחונית אלביט מערכות, שהרוויח בשנה שעברה שכר בעלות של 10.2 מיליון דולר (כ-35.2 מיליון שקל).

אלעד אהרונסון, מנכ"ל חברת איי.סי.אל, הרוויח שכר בעלות של כמעט 19 מיליון שקל, מנכ"ל מוטי גוטמן, מנכ"ל חברת התוכנה מטריקס, הרוויח שכר בעלות של 18.2 מיליון שקל ואיתמר דויטשר, מנכ"ל חברת התשתיות אלקטרה, הרוויח שר בעלות של 15.2 מיליון שקל.

מי שעוד צפוי להופיע בצמרת הבכירים הוא גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות, חברת ההחזקות ששולטת במטריקס (ומג'יק שהתמזגה אליה). בשנת 2024 הסתכמה עלות שכרו ב-39 מיליון שקל. שכרו לשנה האחרונה טרם פורסם.