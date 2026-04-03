המניה שצנחה בחדות לאחר שדיווחה על אזהרת רווח חריפה

מיטרוניקס , יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות של קיבוץ יזרעאל (56%), פרסמה הבוקר אזהרת רווח למשקיעים וצופה הפסד עצום של 200 עד 230 מיליון שקל בשנת 2025, כאשר הסיבה העיקרית לכך היא מחיקת נכסים בשווי של כ-80-100 מיליון שקל ברבעון הרביעי. את הדוחות של 2025 תפרסם החברה רק בעוד שבועיים, לאחר שהיא משתמשת בהקלה של רשות ני"ע, שאפשרה דחייה בפרסום דוחות בשל המלחמה עם איראן. המניה נפלה בכמעט 17% היום.

מאחר שהחברה רשמה הפסד נקי של 16 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הרי שההפסד שמיוחס לרבעון הרביעי, מעבר למחיקות, צפוי לעמוד על כ-100 מיליון שקל נוספים. "זוהו מספר נושאים חשבונאיים, המתבטאים בהפרשות חד פעמיות, ירידת ערך נכסים ועדכון אומדנים חשבונאיים, אשר עשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה", נכתב בדיווח.

משווי של כמעט 10 מיליארד שקל לכ-300 מיליון בלבד

החברה הגיעה לשווי שוק של 9.1 מיליארד שקל בשנת 2021, אך מאז איבדה כמעט את כל שוויה ונסחרת כעת לפי שווי של 290 מיליון שקל בלבד. בסוף השנה שעברה שרון גולדנברג, מנכ"ל החברה דאז, הודיע על התפטרותו, וכהונתו הסתיימה בחודש פברואר האחרון. במקומו נכנס לתפקיד רפי בן עמי, עד לאחרונה מנהל הפעילות של חברת השבבים אפלייד מטיריאלס ישראל.

בן עמי מגיע לחברה שנמצאת במשבר גדול בגלל היציאה ממשבר הקורונה שהובילה לצניחה בהזמנות רובוטים לניקוי בריכות, עודפי מלאי גדולים, לצד תחרות חריפה מצד יצרני רובוטים סינים זולים.

בתשעת החודשים הראשונים של 2025 רשמה מיטרוניקס הכנסות של 1.2 מיליארד שקל, ירידה של 13% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שלפניה. הרווח הגולמי של החברה צלל ב-24% ל-413 מיליון שקל. הרווח התפעולי הצטמק ב-69% לסכום של 40.6 מיליון שקל בלבד והחברה עברה להפסד נקי של 16.2 מיליון שקל לבעלי המניות.