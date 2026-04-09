מערכת המשפט

בתי המשפט ישובו לפעילות מיום ראשון, בצפון נשארת מתכונת החירום

בעקבות ההודעה על הפסקת האש עם איראן, בתי המשפט יחזרו היום לשגרת עבודה ברוב חלקי הארץ, כאשר הדיונים שבוטלו מבעוד מועד להיום לא יתקיימו, והדיונים שנקבעו ליום ראשון יחולו כסדרם • עם זאת, במחוזות חיפה והצפון בתי המשפט ימשיכו לפעול במתכונת מצומצמת עד ל-12 באפריל

ג'ניפר סילון 11:25
בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: תמר מצפי
בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: תמר מצפי

מערכת בתי המשפט הודיעה אתמול (ד') כי בעקבות ההודעה על הפסקת האש עם איראן והשינוי המסתמן במדיניות פיקוד העורף, בתי המשפט יחזרו היום (09.04.2026) לשגרת עבודה ברוב חלקי הארץ, כאשר הדיונים שבוטלו מבעוד מועד להיום לא יתקיימו, והדיונים שנקבעו ליום ראשון יחולו כסדרם.

ואולם ביחס למחוזות חיפה והצפון, בתי המשפט בקריית שמונה, בקצרין, במסעדה, בצפת, בחיפה, בעכו ובקריות - בעקבות הודעת שר המשפטים, אלה ימשיכו לפעול במתכונת חירום מצומצמת עד ליום 12 באפריל.