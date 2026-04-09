מערכת בתי המשפט הודיעה אתמול (ד') כי בעקבות ההודעה על הפסקת האש עם איראן והשינוי המסתמן במדיניות פיקוד העורף, בתי המשפט יחזרו היום (09.04.2026) לשגרת עבודה ברוב חלקי הארץ, כאשר הדיונים שבוטלו מבעוד מועד להיום לא יתקיימו, והדיונים שנקבעו ליום ראשון יחולו כסדרם.

ואולם ביחס למחוזות חיפה והצפון, בתי המשפט בקריית שמונה, בקצרין, במסעדה, בצפת, בחיפה, בעכו ובקריות - בעקבות הודעת שר המשפטים, אלה ימשיכו לפעול במתכונת חירום מצומצמת עד ליום 12 באפריל.