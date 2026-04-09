ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הסכם עם מצרים: הדיווח שמקפיץ בחדות את מניית ניו-מד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניו-מד אנרג'י

הסכם עם מצרים: הדיווח שמקפיץ בחדות את מניית ניו-מד

קפריסין תמכור את כל הגז ממאגר "אפרודיטה" למצרים, בהיקף של כ-100 BCM • עפ"י הודעת ניו-מד, תוקף ההסכם הוא למשך 15 שנה או עד לסיום ההפקה המסחרית מהמאגר

עידן ארץ 12:08
אסדת הקידוח מול חופי לימסול / צילום: Shutterstock, Andriy Markov
אסדת הקידוח מול חופי לימסול / צילום: Shutterstock, Andriy Markov

חברת ניו-מד אנרג'י חתמה על מזכר הבנות למכירת כל הגז ממאגר "אפרודיטה" בקפריסין, כ-100 BCM, למצרים.

מצרים היא צרכנית גז עצומה, והשבתת מאגר "לוויתן" היצואני למשך 32 יום על רקע המלחמה עם איראן הביא אותה להפסקות חשמל בחנויות ובתאורת רחוב. מאגר "אפרודיטה", שייוצא למצרים באמצעות אסדה צפה וצנרת עד אזור הדלתא, צפוי לסייע להאכיל את הביקוש שרק ילך ויגדל בשנים הקרובות עם הצמיחה הדמוגרפית במצרים.

על-פי הודעת ניו-מד, "תוקף ההסכם הוא למשך 15 שנה או עד לסיום ההפקה המסחרית מהמאגר, על-פי המוקדם מבין השניים. כמו כן, לשותפות במאגר תעמוד הזכות להאריך את ההסכם ב-5 שנים נוספות".

ההסכם יבוצע באמצעות מנגנון "take or pay", כלומר האספקה תהיה קבועה, ומצרים תיאלץ לשלם גם ברגעים בהם היא לא תצטרך את מלוא כמות הגז בהסכם. המחיר יוצמד למחיר חבית נפט מסוג ברנט, שכיום נמצא ברמה גבוהה יחסית וצפוי לרדת רק בהדרגה בשנים הקרובות.

מאגר "אפרודיטה" גולש במעט למים הכלכליים של ישראל, שם הוא נקרא "ישי", וממשלות ישראל וקפריסין נמצאות בשלב זה במשא-ומתן על קביעת הגבול המדויק בין המאגרים כדי לאפשר את פיתוחם.

יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד אנרג'י, כתב בעקבות החתימה כי "אנחנו מציינים היום שלב נוסף בפיתוח מאגר 'אפרודיטה'. אישור מזכר ההבנות ליצוא מלוא הגז הטבעי ממאגר 'אפרודיטה' הוא שלב קריטי בדרך לאישור החלטת השקעה סופית (FID) ותחילת ההפקה. ההסכם הזה הוא ההוכחה כי הגז הטבעי הוא שחקן משמעותי בשיתופי-פעולה אזוריים, ובכוחו לחזק את מעמדה של ישראל. אני מאמין שהוא ייתן חיזוק נוסף בדרך להסכמים בינלאומיים נוספים".

באפרודיטה יש כ-100 BCM גז טבעי - מעט יותר ממאגרי "כריש" ו"תנין" אך פחות ממאגרי "תמר" ו"לוויתן". ניו-מד מחזיקה ב-30% מהמאגר, ושברון ו-Shell מחזיקות ב-35% כל אחת.