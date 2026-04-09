הסכם עם מצרים: הדיווח שמקפיץ בחדות את מניית ניו-מד

חברת ניו-מד אנרג'י חתמה על מזכר הבנות למכירת כל הגז ממאגר "אפרודיטה" בקפריסין, כ-100 BCM, למצרים.

מצרים היא צרכנית גז עצומה, והשבתת מאגר "לוויתן" היצואני למשך 32 יום על רקע המלחמה עם איראן הביא אותה להפסקות חשמל בחנויות ובתאורת רחוב. מאגר "אפרודיטה", שייוצא למצרים באמצעות אסדה צפה וצנרת עד אזור הדלתא, צפוי לסייע להאכיל את הביקוש שרק ילך ויגדל בשנים הקרובות עם הצמיחה הדמוגרפית במצרים.

על-פי הודעת ניו-מד, "תוקף ההסכם הוא למשך 15 שנה או עד לסיום ההפקה המסחרית מהמאגר, על-פי המוקדם מבין השניים. כמו כן, לשותפות במאגר תעמוד הזכות להאריך את ההסכם ב-5 שנים נוספות".

ההסכם יבוצע באמצעות מנגנון "take or pay", כלומר האספקה תהיה קבועה, ומצרים תיאלץ לשלם גם ברגעים בהם היא לא תצטרך את מלוא כמות הגז בהסכם. המחיר יוצמד למחיר חבית נפט מסוג ברנט, שכיום נמצא ברמה גבוהה יחסית וצפוי לרדת רק בהדרגה בשנים הקרובות.

מאגר "אפרודיטה" גולש במעט למים הכלכליים של ישראל, שם הוא נקרא "ישי", וממשלות ישראל וקפריסין נמצאות בשלב זה במשא-ומתן על קביעת הגבול המדויק בין המאגרים כדי לאפשר את פיתוחם.

יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד אנרג'י, כתב בעקבות החתימה כי "אנחנו מציינים היום שלב נוסף בפיתוח מאגר 'אפרודיטה'. אישור מזכר ההבנות ליצוא מלוא הגז הטבעי ממאגר 'אפרודיטה' הוא שלב קריטי בדרך לאישור החלטת השקעה סופית (FID) ותחילת ההפקה. ההסכם הזה הוא ההוכחה כי הגז הטבעי הוא שחקן משמעותי בשיתופי-פעולה אזוריים, ובכוחו לחזק את מעמדה של ישראל. אני מאמין שהוא ייתן חיזוק נוסף בדרך להסכמים בינלאומיים נוספים".

באפרודיטה יש כ-100 BCM גז טבעי - מעט יותר ממאגרי "כריש" ו"תנין" אך פחות ממאגרי "תמר" ו"לוויתן". ניו-מד מחזיקה ב-30% מהמאגר, ושברון ו-Shell מחזיקות ב-35% כל אחת.