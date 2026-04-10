שוק ההון והשקעות ב-26 מיליון שקל: חמישה בכירים בבורסה בגל נוסף של מימושי מניות
ב-26 מיליון שקל: חמישה בכירים בבורסה בגל נוסף של מימושי מניות

חמישה מבכירי הבורסה ניצלו זינוק של יותר מ-240% במחיר מנייתה בשנה החולפת וביצועים מימושים של 212 אלף מניות • באוקטובר האחרון מימשו חלק מהבכירים מניות ברווח של כ-50 מיליון שקל

חזי שטרנליכט 09:45
בכירי הבורסה בגל מימושים / צילום: Shutterstock

משתלם לעבוד בבורסה לניירות ערך . חמישה מבכירי הבורסה ניצלו זינוק חלומי של מעל ל-240% במחיר מנייתה בשנה החולפת, ופעם נוספת מאז אוקטובר האחרון ביצעו מימושים של 212 אלף מניות ברווח כולל של 26.4 מיליון שקל (31 מיליון שקל ברוטו). באוקטובר האחרון מימשו חלק מהבכירים מניות ברווח כולל של כ-50 מיליון שקל, ולפני פחות מחודש הייתה זו היועמ"שית של הבורסה, לבנת עין-שי וילדר (לא בגל המימושים הנוכחי) שהרוויחה 9 מיליון שקל ממימוש של מניות.

מדובר במניות שניתנו לבכירים כחלק מהסכמי ההעסקה שלהם בצורה של אופציות. מחיר המימוש ההיסטורי שנקבע לכל אופציה עמד על 19.3 שקלים למניה. הבכירים מכרו חלק מהמניות שמימשו (יכולים בעתיד למכור עוד מניות שקיבלו בהמרת האופציות) לפי שערן הנוכחי בבורסה שעומד על 144 שקלים, כך שהרווח לכל מניה הסתכם בכ-124 שקלים.

אורלי גרינפלד, סמנכ"לית בכירה ומנהלת מחלקת סליקה בבורסה, מימשה 115 אלף מניות, ומתוכן מכרה בבורסה 35.5 מניות ברווח של כ-4.4 מיליון שקל. שריה אורגד, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, מימש 219 אלף כתבי אופציות למניות ומכר מתוכם 68 אלף מניות ברווח של כ-8.5 מיליון שקל.

גם יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר, מנהל מחלקת מסחר, מימש 115 אלף כתבי אופציות למניות, ומכר מתוך המניות שמימש 36 אלף מניות ברווח של 4.5 מיליון שקל; לירן גורדון סמנכ"לית בכירה, מנהלת מחלקת תקשורת תאגידית, מימשה 140 אלף מניות מכרה 43.5 אלף מניות ברווח של 5.4 מיליון שקל; ואילו עדי ברקן, סמנכ"לית בכירה, קצינת ציות ואכיפה בבורסה ובמסלקות, חמישה בכירים בבורסה בגל נוסף של מימושי מניות ב-26 מיליון שקל מימשה 93 אלף מניות ומכרה מתוכן 29.5 אלף מניות ברווח של 3.7 מיליון שקל.

היות ו"בנק המניות" שמימשו הבכירים גדול מהמניות שמכרו בפועל בבורסה, נותרו בידיהם עוד כ-470 אלף מניות שהם תאורטית יכולים לממש בשוק. במחיר המניה הנוכחי (בניכוי מחיר המימוש) מדובר ברווח פוטנציאלי נוסף שכאמור לא מומש עדיין בסך מצטבר של 58 מיליון שקל.