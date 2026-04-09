חברת הביטוח שתרוויח 60 מיליון דולר מעסקת הענק של ביל אקמן

עסקת ענק בעולם עשויה לספק רווח מכובד לחברת ביטוח בישראל, כך נודע לגלובס. קרן פרשינג סקוור של משקיע העל ביל אקמן הציעה השבוע לרכוש את ענקית המוזיקה יוניברסל מיוזיק גרופ (UMG) בעסקה שתורכב ממזומן ומניות בהיקף של 55.8 מיליארד אירו (64.4 מיליארד דולר), פרמיה של 78% על מחיר המניה טרום הצעת הרכש.

לגלובס נודע כי חברת הביטוח מנורה מבטחים עשויה לרשום רווח של 60 מיליון דולר עבור מבוטחיה על השקעתה ביוניברסל מיוזיק, שכן חברת הביטוח השקיעה 75 מיליון דולר ב-UMG. לדברי גורמים בשוק מנורה מבטחים היא המוסדי היחיד שמושקע ישירות בחברה, כשההנחה שקיבלה את אישורו של אקמן היא שהנכסים האסטרטגיים של UMG והדומיננטיות שלה בשוק הסטרימינג העולמי אינם מתומחרים כראוי בשוק הציבורי האירופי.

UMG, נזכיר, עומדת מאחורי אמני ענק, בהם ליידי גאגא וטיילור סוויפט. בשנת 2021 הונפקה מניית UMG בבורסת אמסטרדם בשווי של 46 מיליארד אירו. אך מאז איבדה גובה והיא נסחרת כיום לפי שווי של 35 מיליארד אירו (עלתה בעקבות הצעת הרכש וירדה).

הצעת הרכש של אקמן היא במחיר של 30.4 אירו למניה, פרמיה עצומה של 78% על מחיר המניה ביום חמישי שעבר. לפי תנאי העסקה, בעלי המניות של יוניברסל מיוזיק יקבלו 9.4 מיליארד אירו במזומן והשאר, 0.77 מניות תמורת כל מניה של UMG. העסקה צפויה להיסגר עד סוף השנה ולאחריה UMG תהפוך לחברה ממוזגת יחד עם פרשינג סקוור ותירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק (במקום בבורסת אמסטרדם)

על הפוטנציאל הצפוי אמר אקמן עצמו כי "מניית UMG דעכה בשל שילוב של סוגיות שאין להם קשר לביצועים שלה בעסקי המוזיקה, וחשוב מכך, בכולן אפשר לטפל באמצעות העסקה הזאת".

מנורה מבטחים מחזיקה גם בפרשניג סקוור

בנוסף, למנורה מבטחים יש השקעה נוספת בהיקף של 140 מיליון דולר בקרן של אקמן עצמה, פרשניג סקוור. אקמן הוא משקיע אקטיבי ש"מתמחה בזיהוי חברות בעלות תזרים מזומנים חזק וביצוע שינויים מבניים להצפת ערך".

נזכיר גם כי אקמן השקיע בבורסה בת"א בתחילת שנת 2024, זמן קצר לאחר ה-7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל. אקמן רכש כמעט 5% ממניות הבורסה בכ-92 מיליון שקל. המניות הללו שוות היום כבר כ-650 מיליון שקל, בעקבות הזינוק בבורסה המקומית ובמניית הבורסה בפרט. אקמן מורווח פי 7 על ההשקעה הזו, בתוך פחות משנתיים וחצי, או כ-560 מיליון שקל.