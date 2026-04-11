חברת התעופה שתחזור לישראל כבר ביום שלישי

חברת התעופה הקפריסאית TUS מתכננת לחדש את פעילותה לישראל באופן הדרגתי, ולהפעיל מחדש טיסות לנמל התעופה בן גוריון החל מיום שלישי, 14 באפריל. בשלב הראשון צפויה החברה לשוב לפעילות במספר מצומצם של יעדים, כאשר בהמשך מתוכננת הרחבה הדרגתית של לוח הטיסות.

הטיסה הראשונה במסגרת חידוש הפעילות תופעל בקו תל אביב-לרנקה.

בכך מצטרפת טוס לחברות נוספות שמודיעות על חזרה מדורגת לישראל. חברת התעופה היוונית בלו בירד צפויה לחדש טיסות כבר ביום ראשון, 12 באפריל, בקו תל אביב־אתונה, בתחילה בתדירות יומית ובהמשך שתי טיסות ביום. איתיחאד איירווייז מתכננת לחדש את טיסותיה בקו אבו דאבי־תל אביב החל מ־15 באפריל עם שתי טיסות יומיות. במקביל וויזאייר פתחה מחדש מכירת כרטיסים לטיסות מתל אביב החל מ־25 באפריל, כאשר הקו הראשון שנפתח להזמנה הוא לבודפשט ובהמשך נפתחים קווים נוספים.

בשונה מבלו בירד, שגם היא בבעלות קבוצת קווי חופשה הישראלית וצפויה לשוב לפעילות באמצעות מטוס חכור, חזרתה של טוס תהיה במתכונת של טיסות רגילות ובהפעלה עצמאית, עם מטוס וצוות שלה. זאת, על אף שהנחיות הרגולטור האירופי טרם השתנו והאזהרה שלא לטוס לישראל עדיין תקפה, ולכן מדובר במהלך חריג יחסית.

במהלך סוף השבוע הודיעו גם חברות תעופה שלהן היקף פעילות מצומצם יותר בישראל על חזרה לפעילות: הצ'כית ב־15 באפריל, רד ווינגס הרוסית ב־17 באפריל ואזימוט הרוסית ב־19 באפריל. מדובר בחברות שבעבר כבר הפגינו נאמנות לשוק הישראלי וחזרו לפעילות במהירות יחסית לאחר משברים.