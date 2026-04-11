ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות חברת התעופה שתחזור לישראל כבר ביום שלישי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
טוס איירווייז

חברת התעופה שתחזור לישראל כבר ביום שלישי

חברת התעופה הקפריסאית TUS מצטרפת לגל חידוש הטיסות לישראל, ותשוב לפעול בנתב”ג החל מ־14 באפריל עם קווים נבחרים • הפעילות תחודש בהדרגה ובהפעלה עצמאית

סתיו ליבנה 19:06
מטוס של חברת התעופה TUS IL / צילום: באדיבות אתר TUS
מטוס של חברת התעופה TUS IL / צילום: באדיבות אתר TUS

חברת התעופה הקפריסאית TUS מתכננת לחדש את פעילותה לישראל באופן הדרגתי, ולהפעיל מחדש טיסות לנמל התעופה בן גוריון החל מיום שלישי, 14 באפריל. בשלב הראשון צפויה החברה לשוב לפעילות במספר מצומצם של יעדים, כאשר בהמשך מתוכננת הרחבה הדרגתית של לוח הטיסות.

הטיסה הראשונה במסגרת חידוש הפעילות תופעל בקו תל אביב-לרנקה.

בכך מצטרפת טוס לחברות נוספות שמודיעות על חזרה מדורגת לישראל. חברת התעופה היוונית בלו בירד צפויה לחדש טיסות כבר ביום ראשון, 12 באפריל, בקו תל אביב־אתונה, בתחילה בתדירות יומית ובהמשך שתי טיסות ביום. איתיחאד איירווייז מתכננת לחדש את טיסותיה בקו אבו דאבי־תל אביב החל מ־15 באפריל עם שתי טיסות יומיות. במקביל וויזאייר פתחה מחדש מכירת כרטיסים לטיסות מתל אביב החל מ־25 באפריל, כאשר הקו הראשון שנפתח להזמנה הוא לבודפשט ובהמשך נפתחים קווים נוספים.

בשונה מבלו בירד, שגם היא בבעלות קבוצת קווי חופשה הישראלית וצפויה לשוב לפעילות באמצעות מטוס חכור, חזרתה של טוס תהיה במתכונת של טיסות רגילות ובהפעלה עצמאית, עם מטוס וצוות שלה. זאת, על אף שהנחיות הרגולטור האירופי טרם השתנו והאזהרה שלא לטוס לישראל עדיין תקפה, ולכן מדובר במהלך חריג יחסית.

במהלך סוף השבוע הודיעו גם חברות תעופה שלהן היקף פעילות מצומצם יותר בישראל על חזרה לפעילות: הצ'כית ב־15 באפריל, רד ווינגס הרוסית ב־17 באפריל ואזימוט הרוסית ב־19 באפריל. מדובר בחברות שבעבר כבר הפגינו נאמנות לשוק הישראלי וחזרו לפעילות במהירות יחסית לאחר משברים.