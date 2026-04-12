שוק ההון והשקעות כרבע מעובדי eOS שבנתה את בנק אש מוזמנים לשימוע לפני פיטורים
כרבע מעובדי eOS שבנתה את בנק אש מוזמנים לשימוע לפני פיטורים

חברת eOS שפיתחה את המערכת הבנקאית עליה פועל בנק אש של ניר צוק, שנמכר בחודש שעבר לישראכרט, פתחה בגל פיטורים אשר לפי הערכות יכלול בין 30 ל-40 עובדים – כרבע ממצבת העובדים שלה

חזי שטרנליכט 15:12
ניר צוק / צילום: טל גבעוני
כרבע מעובדי חברת eOS מוזמנים לשימוע, ונראה כי הם בדרך לפיטורים. מדובר בעובדי הזרוע הטכנולוגית שפיתחה את המערכת הבנקאית של הבנק הדיגיטלי אש (esh) שבין מקימיו נמצא היזם ניר צוק. בנק אש עצמו נמכר לישראכרט בניהולו של איתמר פורמן, שנמצאת בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה תמורת סכום שנע בין 400 מיליון לחצי מיליארד שקל בחודש שעבר.

מדובר לפי הערכות במספר של בין 30 ל-40 מעובדי eOS, שהיא הזרוע הטכנולוגית שפיתחה כאמור את מערכות בנק אש. מדובר בבנק שפותח מהיסוד, מ"-scratch", ואמור להציע מודל חלוקת הכנסות חדשני במיוחד ללקוחותיו. הם יהיו שותפים בפועל בהכנסות הבנק מפעילותו העסקית.

הזרוע שפיתחה את הטכנולוגיה מעסיקה 130 עובדים, והיא למעשה בנתה מערכת הפעלה בנקאית שאותה היא יכולה וגם מוכרת למוסדות פיננסיים אחרים. היא פועלת כאמור במקביל לפעילות בנק אש עצמו, ואין קשר מעבר לשימוש של הבנק בטכנולוגיה שלה, בין הגופים. הדמיון העיקרי הוא שמרבית בעלי המניות של בנק אש הם זהים (אבל לא לחלוטין) לאלה של חברת eOS, אך מדובר בשני גופים נפרדים מבחינת הבעלות.

מבנק אש נמסר בתגובה כי "חברת הטכנולוגיה eOS מבצעת שינוי ארגוני כדי להתאים את עצמה בצורה מיטבית להתפתחות הטכנולוגיה, לעסקאות שנחתמו לאחרונה וללקוחות שהיא צפויה לפגוש בהמשך השנה".