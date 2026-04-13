חברת סטארקוויר, אחת מחברות הבלוקצ'יין הבולטות שצמחו מישראל בעשור האחרון, מבצעת בימים אלה סבב פיטורים רחב היקף כחלק משינוי כיוון בפעילותה. לפי גורמים, מדובר בכ30% מכוח האדם, אם כי בהודעה ששלח המנכ״ל והמייסד אלי בן ששון לעובדים לא נמסרו מספרים מדויקים.

סטארקוויר הוקמה בשנת 2017 וגייסה לאורך השנים מאות מיליוני דולרים ממשקיעים בולטים, זאת לפי שווי של כ-8 מיליארד דולר בשיאה. החברה פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת לבצע פעולות על גבי רשתות בלוקצ'יין בצורה מהירה וזולה יותר, תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה. במילים פשוטות, מדובר בשיטה שמאפשרת "לדחוס" כמויות גדולות של עסקאות ולהוכיח שהן בוצעו נכון, מבלי לחשוף את כל המידע ומבלי להעמיס על הרשת עצמה. הטכנולוגיה הזו, המכונה הוכחות ידע אפסי (Zero Knowledge), נחשבת לאחת ההבטחות הגדולות של עולם הבלוקצ'יין, וסטארקוויר הייתה בין החברות שהובילו את הפיתוח שלה. בין היתר פיתחה החברה את רשת סטארקנט, תשתית שמאפשרת לאפליקציות בלוקצ'יין לפעול בקנה מידה רחב יותר.

אלא שכעת, לאחר שנים של השקעה בתשתיות ובמחקר, החברה מבקשת לשנות את מוקד הפעילות שלה. במסגרת המהלך, היא מצמצמת את מצבת העובדים ומארגנת מחדש את פעילותה לצוותים קטנים וגמישים יותר, זאת לטענתה במטרה להאיץ פיתוח ולהתקדם מהר יותר לכיוון של מוצרים מניבי הכנסות.

"החברה מתאימה את האסטרטגיה שלה"

כאמור, בן ששון עצמו התייחס לשינוי במסר ששלח לעובדים, שבו כתב כי החברה "מתאימה את האסטרטגיה שלה, עם יעד ברור להוביל את תחום הבלוקצ'יין". לצד זאת, הוא הודה כי למרות ההובלה הטכנולוגית וההישגים, "תשתית לבדה לא מנצחת את המשחק", והוסיף כי החברה אינה מממשת עדיין את מלוא הפוטנציאל שלה. "אנחנו יכולים לעשות יותר", כתב, בהתייחס לצורך במעבר ממיקוד בתשתיות לפיתוח מוצרים ויישומים.

במקביל, המהלך של סטארקוואר משתלב במגמה רחבה יותר בשוק הקריפטו, שבו חברות רבות שנבנו סביב חדשנות טכנולוגית עמוקה נדרשות כעת להוכיח גם מודלים עסקיים בני קיימא, במיוחד על רקע תנאי שוק משתנים ולחצים מצד משקיעים.

מסטארקוויר נמסר כי "החברה פתחה במהלך של צמצום כוח אדם ומעבר מהתמקדות בתשתיות ומחקר לקידום מוצרים מניבי הכנסות. לאחר שנים של פיתוח תשתית מתקדמת לאפליקציות בלוקצ'יין (סטארקנט), החברה מצמצמת את מצבת העובדים ומארגנת את פעילותה בצוותים קטנים וגמישים שיוכלו לפעול במהירות. המהלך כולו משקף שינוי באופי הפעילות: מחברה שמתנהלת כמעט כמו מעבדת מחקר ופועלת בכבדות לחברה ששמה את מלוא הדגש על מוצרים מניבי רווח״ .