חברת דאסטפוטוניקס הישראלית נמכרת לחברת השבבים האמריקאית Credo בעסקה שמוערכת בטווח של כ־850 מיליון דולר ועד כ־1.3 מיליארד דולר, זאת בהתאם לעמידה ביעדים עתידיים. מרכיב העסקה כולל תשלום במזומן לצד מניות של Credo ותשלומים מותנים, כאשר השווי הבסיסי עומד על כ750 מיליון דולר במזומן.

דאסטפוטוניקס, שהוקמה ב־2017 על־ידי קובי השרוני, אמיר גרון ובן רובוביץ, פועלת ממודיעין ומתמחה בפיתוח טכנולוגיה להעברת מידע באמצעות אור בקצבים גבוהים במיוחד. המשקיע הראשון ויו"ר החברה הוא אביגדור וילנץ, מהדמויות הבולטות בתעשיית השבבים הישראלית.

הטכנולוגיה של החברה מבוססת על שימוש באור במקום חשמל להעברת נתונים בין שרתים, מה שמאפשר מהירויות גבוהות במיוחד. תחום זה, המכונה סיליקון פוטוניקס, תופס תאוצה בשנים האחרונות על רקע העלייה החדה בעומסי המידע במרכזי נתונים.

הרכישה מגיעה על רקע שינוי רחב בתשתיות הדאטה סנטרים, שנובע מהזינוק בשימוש בבינה מלאכותית, כאשר מערכות AI דורשות העברת כמויות עצומות של מידע במהירות גבוהה.

Credo, הרוכשת, מתמחה כיום בכבלי נחושת אקטיביים שמחברים בין שרתים בתוך אותו ארון תקשורת. אולם ככל שהמהירויות הנדרשות עולות, פתרונות נחושת מתקשים לעמוד בקצב, והמעבר לתקשורת באמצעות אור הולך ומתרחב. על רקע זה, רכישת דאסטפוטוניקס מאפשרת ל-Credo להיכנס לתחום האופטיקה.

לפי הודעת Credo, הטכנולוגיה של דאסטפוטוניקס משלבת רכיבים אופטיים על גבי שבב אחד, במטרה לצמצם את מספר הרכיבים במערכת, להפחית עלויות ולשפר את יציבות התקשורת. כאמור, החברה מפתחת רכיבים שמאפשרים להעביר מידע בקצבים גבוהים מאוד בין שרתים. כיום מדובר במהירויות של מאות גיגה־ביט בשנייה ואף יותר, עם תוכניות להמשיך ולהגדיל את הקיבולת בשנים הקרובות.

דאסטפוטוניקס פועלת כיום מול חברות בתחום הענן, כאשר אמזון היא לקוחה של שתי החברות. עוד לפי Credo, לאחר השלמת העסקה ההכנסות שלה מתחום התקשורת האופטית עשויות לעבור את רף חצי מיליארד הדולר עד שנת 2027.