מתרחב בבנקאות? ניר צוק קונה בנק קטן בקליפורניה

אחרי מכירת מניות בבנק אש לידי ישראכרט והכנסת יצחק תשובה כבעל מניות בחברת הטכנולוגיה הבנקאית שמעליה - טייקון הסייבר הישראלי ניר צוק מבצע מהלך עסקי נוסף: צוק הודיע הבוקר (ב') על כוונתו לרכוש את ליברטי בנק (Liberty Bank), בנק בסדר גודל קטן מקליפורניה, כחלק ממהלך של הפיכתו לבנק המבוסס על בינה מלאכותית.

● גל פיטורים: כרבע מעובדי החברה הטכנולוגית שעבדו עם בנק אש הוזמנו לשימוע

● ה"מפץ" של ישראכרט: ניר צוק סלל את הדרך, ויצחק תשובה עומד להתחרות בבנקים

צוק הגיש בקשה לרכישת חלק גדול ממניות הבנק, ואם הצעתו תאושר, הוא יהפוך לבעל המניות הגדול בבנק.

העסקה נעשתה במקביל ובתיאום עם עסקה נוספת לרכישת מניות הבנק בידי מייסדי חברת הספאק בנקורפ של בטסי ודניאל כהן. פרטי העסקה לא פורסמו.

במקביל מתכוון צוק למנות את בכירי בנק אש לדירקטורים בחברת ההחזקות של בנק ליברטי - בהם יובל אלוני, מייסד ומנכ"ל בנק אש, וד"ר נדין בודו-טרכטנברג, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, המשמשת כיום כסגנית יו"ר אש.

המהלך נחשף יממה לאחר מה שנראה כמו גל פיטורים בחברת הטכנולוגיה הגלובלית של בנק אש, eOS, המפתחת מערכת בנקאות דיגיטלית מבוססת בינה מלאכותית לבנקים ברחבי העולם. אתמול (א') זומנו כל עובדי החברה בישראל בחזרה למשרדים, שם התבשרו על פיטורי כ-30-40 עובדים שיוזמנו לשימוע.

ייתכן כי השתלטות בכירי אש על בנק ליברטי מהווה את הקמת התשתית האמריקאית הראשונה של אש כשחקן בנקאי בארה"ב, לאחר שהקימה פעילות כזו בישראל. אש פועלת במודל של הקמת סניפים מקומיים, ובמקביל מוכרת את הטכנולוגיה שלה לגופים בנקאיים ומוסדיים.

בנק ליברטי מקליפורניה מחזיק בנכסים בהיקף של 440 מיליון דולר וכולל סניפים בדרום קליפורניה ובאזור מפרץ סן פרנסיסקו. אין לבלבל אותו עם בנק ליברטי ממזרח ארה"ב, הנחשב לגדול ממנו בהרבה ומחזיק בנכסים של 8 מיליארד דולר.