ברחוב רחבת טבריה בשכונה ט' בבאר שבע, נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 80 מ"ר תמורת 990 אלף שקל. הדירה, בקומה ראשונה מתוך שבע, עברה שיפוץ יסודי לפני כשנתיים, אך אין לה מרפסת או חניה. בבניין יש מקלט ומעלית.

● "תמונת העתיד של הקיבוצים בישראל": קיבוץ מעגן מיכאל עולה לגובה

● הקריסה השקטה של יזמי המגורים

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.05 מיליון שקל.

המוכרים הם משפרי דיור שנשארו לגור בעיר והקונה היא תושבת העיר.

דירת 3 חדרים בשכונה ט' בבאר שבע / צילום: יח''צ

"להיות ריאליים"

שירה סדי, סוכנת נדל"ן מרי/מקס פלוס באר שבע, שייצגה את הקונה, מספרת שהעסקה נחתמה מעל למחיר השוק. "הדירה מאוד התאימה לקונה והיא הייתה מוכנה לשלם קצת מעל מחיר השוק בשבילה. העובדה שהדירה עברה שיפוץ יסודי בשנים האחרונות, ושניתן לעבור לגור בה מיד - שיחקה גם היא תפקיד בהחלטה על הקנייה", היא מסבירה.

"שכונה ט' היא שכונה ותיקה בעיר, אך היא עוברת תהליכי התפתחות משמעותיים בשנים האחרונות והיא מושכת משפחות צעירות וקהל צעיר עקב הקרבה למרכזים מסחריים.

"אני עובדת כיום יותר עם משפרי דיור - מהעיר וכאלה שמגיעים מערים אחרות. בגלל המחירים הנמוכים יחסית בעיר - לדוגמה, דירת 3 חדרים משופצת בפחות ממיליון שקל - מגיעים לעיר גם הרבה משקיעים, חלקם צעירים שיכולים להרשות לעצמם לקנות דירה עם הסכום שהצליחו לחסוך.

"לדעתי הפרסומים על משקיעים שיצאו בהפסד ריאלי מהעיר הם תוצאה של השקעה לא נכונה - קנייה במחיר גבוה. מה גם שיש אזורים בעיר שפחות התפתחו עד עכשיו.

"הלקוחות הרציניים מנצלים את מצב השוק כרגע לטובתם כי כדי למכור כרגע צריך להיות ריאלי. מהצד השני, השוק עובד וגם בזמן המלחמה היו עסקאות. ברחוב הסמוך לרחוב שבו נמכרה הדירה נפל טיל מצרר".

דירת 3 חדרים בשכונה ט' בבאר שבע / צילום: יח''צ

דירות יד שנייה שנמכרו

בת ים

ברחוב אנילביץ' בשכונת בית וגן, דירת 3.5 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־1.51 מיליון שקל.

ברחוב מנדלי מוכר ספרים במרכז העיר, דירת 3.5 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־1.78 מיליון שקל.

ברחוב הרב מימון במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 6 מתוך 12, עם חניה, נמכרה ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב טבנקין במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 6 מתוך 6, עם חניה משותפת, נמכרה ב־2.8 מיליון שקל.

חריש

ברחוב גפן, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 2 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־1.28 מיליון שקל.

ברחוב רובין, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חניה, נמכרה ב־1.51 מיליון שקל.

ברחוב הקהילה, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־1.43 מיליון שקל.

אילת

ברחוב אברהם אבינו, בית בן 5 חדרים, 136 מ"ר, עם חצר בשטח 80 מ"ר, עם חניה, נמכרה ב־2.15 מיליון שקל.

ברחוב יצחק אבינו, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־1.82 מיליון שקל.

ברחוב פטל, דירת 4 חדרים, 90 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.32 מיליון שקל.

ברחוב חטיבת גולני, דירת 2 חדרים, 69 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 5, נמכרה ב־990 אלף שקל.

קרית מוצקין

ברחוב ש"י עגנון במשכנות האמנים, דירת 4 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 8 מתוך 21, עם חניה, נמכרה ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב עוזי חיטמן במשכנות האמנים, דירת 5 חדרים, 114 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־2.55 מיליון שקל.

ברחוב יוסף אלמוגי, דירת 4 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־1.19 מיליון שקל.

רחובות

ברחוב הר הצופים ברחובות ההולנדית, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב שבזי, דירת 8 חדרים, 183 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 4, עם חניה כפולה, נמכרה ב־4.52 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה