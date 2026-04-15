הגרלת "דירה בהנחה" ה־11 יוצאת היום (ד') לדרך באופן רשמי, והציבור המחזיק באישור זכאות תקף להשתתפות בהגרלה, יכול להירשם אליה מהבוקר. בהגרלה ישתתפו 19 יישובים, ובסך הכול יוצעו בהם 7,922 דירות במחיר מסובסד.

כידוע, סביב הקיץ החולף ניטש ויכוח עז סביב המשך התוכנית ואופייה, ויכוח שבמרכזו עמדו רשות מקרקעי ישראל מצד אחד ומשרד האוצר מהצד השני. בסופו של דבר הוחלט כי התוכנית תמשיך רק ברשויות שבהן המחיר הממוצע למ"ר לא היה יותר מ־20 אלף שקל (כולל מע"מ) נכון לסוף שנת 2024 - החלטה שמשאירה בחוץ רשויות רבות, והלכה למעשה כמעט את כל הרשויות באזורי הביקוש.

למרות זאת, גם בהגרלה הקודמת (ההגרלה העשירית, שבה הוגרלו 7,479 דירות ונסגרה לקראת סוף אוקטובר 2025) וגם בהגרלה הנוכחית, יהיו עדיין פרויקטים בערים הנמצאות באזורי הביקוש, ובוודאי בערים שבהן המחיר למ"ר גבוה מ־20 אלף שקלים כולל מע"מ. הסיבה: מכרזי הקרקעות במחיר מטרה בערים אלו, אשר יוצרים הלכה למעשה את מאגר הדירות להגרלות עצמן, שווקו ונסגרו עוד לפני ההחלטה המדוברת ההיא. המשמעות היא, בשורה התחתונה, שביישובים כמו ראשון לציון וכפר סבא המשתתפים בהגרלה הנוכחית שנפתחה הבוקר, ייתכן מאוד שזוהי ההגרלה האחרונה של דירה בהנחה.

הגרלות גם באזורי היקוש של ראשון לציון וכפר סבא

בראשון לציון יוגרלו בהגרלה הנוכחית 148 דירות, ובכפר סבא 1,045 - מספר מהגבוהים שיהיו בהגרלה הנוכחית, לפי ערים. אילו יישובים בולטים נוספים משתתפים בתוכנית? בבית שמש יוגרלו 425 דירות, באשדוד 256 דירות, בחדרה 268, בקריית גת 1,433 דירות, ביהוד 121, ברחובות 30 ובנהריה 218. העיר שבה יוגרלו הכי הרבה דירות היא מעלה אדומים - שלא השתתפה בהגרלות הממשלתיות לסבסוד דירות מאז שנת 2022. במעלה אדומים יוגרלו 1,663 דירות.

הצפי הוא שהערים המבוקשות ביותר בהגרלה, באופן טבעי, יהיו הערים באזורי הביקוש - ראשון לציון, כפר סבא וכדומה - גם מעצם המקום שבו הן נמצאות, וייתכן כי גם משום האפשרות שזו ההזדמנות האחרונה לזכות בהן בדירה במחיר מסובסד. בהגרלה הקודמת, לדוגמה, נרשמו עבור 844 דירות בבאר יעקב הסמוכה לראשון לציון 52,782 משקי בית.

במשרד הבינוי והשיכון מציינים כי ניתן עדיין להנפיק אישור זכאות להרשמה להגרלה הנוכחית, עד 30 באפריל. כל זכאי יכול להירשם להגרלות בשלוש ערים שונות במקביל, ולכלל ההגרלות בכלל הפרויקטים המוצעים בהגרלה בכל אחת מהערים שאליהן יירשם. נזכיר כי גם בהגרלה זו, כמו בהגרלה הקודמת, יוקצו עד 50% מהדירות בהגרלות למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כ־25% ללוחמים.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, אמר כי "משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול להגדלת היצע הדיור ולהנגשת פתרונות דיור לזוגות צעירים ולמחוסרי דיור, עם הנחה משמעותית. גם בהגרלה הזו כ־50% מהזוכים יהיו ממערך משרתי המילואים והלוחמים, הנושאים בנטל הביטחוני וראויים לעדיפות".

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, אמר כי "הגדלת ההיצע מתורגמת בפועל לאלפי דירות שיוצאות לשוק, וההגרלה הזו היא חלק מרצף מהלכים שאנחנו מובילים כדי להרחיב את ההזדמנויות לזוגות צעירים. אנחנו פועלים לקדם רצף של שיווקים, לצד הסרת חסמים והאצת תהליכים, כדי לייצר ודאות ולשמור על פעילות ענף הבנייה".

מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בפועל, עידן מועלם: "הגרלה זו היא נדבך נוסף במאמץ הלאומי להגדלת ההיצע. אנו רואים חשיבות עליונה בכך שהזוגות הצעירים יוכלו לבנות את ביתם ביישובים בכל הארץ מצפון ועד דרום - במחירים מופחתים ובסטנדרט גבוה".