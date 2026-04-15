חצי דונם מול החומות: דירת היוקרה בירושלים שנמכרה במחיר חריג

החברות דמרי ובומל ישראל מכרו דירת יוקרה בירושלים ב־66.3 מיליון שקל. הדירה, שמצויה בסמיכות לעיר העתיקה ואף משקיפה לחומה, כלולה בפרויקט כפר דוד שליד ממילא. דירה נוספת בבניין נמכרה לאותו רוכש ב־25 מיליון שקל.

הדירה היקרה משתרעת על פני שטח של 510 מ"ר בנוי עם מרפסת של 60 מ"ר, גג צמוד ונוף פתוח לחומות העיר העתיקה. הדירה הזולה יותר כוללת 386 מ"ר ועוד 24 מ"ר מרפסת. היא מצויה מתחת לדירה היקרה אך לא משקיפה לעיר העתיקה, ומכאן חלק משמעותי מהפרש המחירים בין השתיים. הרוכש הוא אמריקאי־ישראלי מתחום שירותי הענן, שמתכוון לאחד בין הדירות. שתי הדירות נרכשו בגמר מעטפת - כלומר מדובר בדירות עירומות לגמרי, שהרוכש יעצב ויבנה את הפנים שלהן בעצמו.

דירות ענק ורוכשים אמידים

כפר דוד הוא חלק מפרויקט ממילא שהוקם ע"י מספר חברות, שהבולטת שבהן הייתה אלרוב. הוא משתרע על כ־120 דונם, וכולל את מלון מצודת דוד, קניון ממילא ובתי מגורים מדורגים נמוכים בני 2-3 קומות. לפני 19 שנה מכרו אפריקה ישראל ואלרוב 6 דונם שהחזיקו במשותף בפרויקט לחברת NAM שבשליטת משפחת שירזי ולחברת בומל ישראל שבבעלות איש העסקים בובי רכניץ. ב־2012 רכשה דמרי שבשליטת יגאל דמרי את חלקה של NAM בשטח ב־77.5 מיליון שקל, והחלה לקדם את הפרויקט.

במקור, התב"ע איפשרה הקמת 78 יחידות דיור על השטח, אולם עקב שטח הדירות שהיה גדול מהתכנון המקורי (שהגיע ל־160 מ"ר), המספר ירד לכ־60 יחידות דיור. הקמת הפרויקט הושלמה, אך החברות הישהו שיווק חלק ממנו עקב המלחמות. בחודש שעבר, כאמור, בוצעו שתי העסקאות.

מחירי הדירות בפרויקט נעים בקשת רחבה מאוד של מחירים, כשהזולה ביותר הגיעה ל־54 אלף שקל למ"ר, והיקרות - ל־120 אלף שקל למ"ר. המבחן העיקרי למחירים הוא הקומה. מהקומות התחתונות לא ניתן לראות נוף, ואילו מהקומות העליונות נשקף נוף החומות, דבר שמתומחר בעשרות אלפי שקלים למ"ר בקרב רוכשים מהציבור הדתי והחרדי. רוב רוכשי הדירות בפרויקט הם תושבי חוץ אמידים.