טראמפ פותח את מצר הורמוז: "הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב בפוסט ברשת Truth Social כי הוא פותח את מצר הורמוז לצמיתות. "סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז. אני עושה את זה גם בשבילם וגם בשביל שאר העולם… הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן".

● במקום שינוי משטר: המלחמה חיזקה את הקיצונים באיראן

● הבזבוז הופך הכרחי: הפגיעה הכואבת של המלחמה באיראן בנכסים הכי בטוחים

טראמפ אף הוסיף כי נשיא סין שי ג'ינפינג צפוי לקבל אותו "בחיבוק גדול ושמן" בביקורו הקרוב בסין, וציין כי "אנחנו עובדים יחד בחוכמה, ומאוד טוב".

עבור בייג'ינג, המצור האמריקאי היה אירוע אסטרטגי מהמעלה הראשונה. בתור הקונה של כמעט 90% מיצוא הנפט האיראני, סין מצאה את עצמה בנתיב התנגשות חזיתי מול הצי האמריקאי.

הדברים מגיעים על רקע מאמצים להאריך את הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, שאמורה לפוג ב-22 באפריל. לפי דיווח של סוכנות AP, המתווכים פועלים לחדש את המשא-ומתן ולהגיע להסכמה על הארכת ההסכם.

על-פי אותו דיווח, ארה"ב ואיראן נתנו "הסכמה עקרונית" להאריך את הפסקת האש כדי לאפשר המשך מגעים דיפלומטיים. עם זאת, השיחות נתקעו בסוף השבוע האחרון סביב שלושה נושאים מרכזיים: תוכנית הגרעין של איראן, מצר הורמוז ודרישת איראן לפיצויים על נזקי המלחמה.