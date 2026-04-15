מצר הורמוז

טראמפ פותח את מצר הורמוז: "הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן"

נשיא ארה"ה כתב בפוסט כי הוא פותח את מצר הורמוז לצמיתות, וכי סין הסכימה לא לשלוח נשק לאיראן • ברקע - מאמצים להאריך את הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן

אריאל ויטמן 15:19
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב בפוסט ברשת Truth Social כי הוא פותח את מצר הורמוז לצמיתות. "סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז. אני עושה את זה גם בשבילם וגם בשביל שאר העולם… הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן".

טראמפ אף הוסיף כי נשיא סין שי ג'ינפינג צפוי לקבל אותו "בחיבוק גדול ושמן" בביקורו הקרוב בסין, וציין כי "אנחנו עובדים יחד בחוכמה, ומאוד טוב".

עבור בייג'ינג, המצור האמריקאי היה אירוע אסטרטגי מהמעלה הראשונה. בתור הקונה של כמעט 90% מיצוא הנפט האיראני, סין מצאה את עצמה בנתיב התנגשות חזיתי מול הצי האמריקאי.

הדברים מגיעים על רקע מאמצים להאריך את הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, שאמורה לפוג ב-22 באפריל. לפי דיווח של סוכנות AP, המתווכים פועלים לחדש את המשא-ומתן ולהגיע להסכמה על הארכת ההסכם.

על-פי אותו דיווח, ארה"ב ואיראן נתנו "הסכמה עקרונית" להאריך את הפסקת האש כדי לאפשר המשך מגעים דיפלומטיים. עם זאת, השיחות נתקעו בסוף השבוע האחרון סביב שלושה נושאים מרכזיים: תוכנית הגרעין של איראן, מצר הורמוז ודרישת איראן לפיצויים על נזקי המלחמה.