שוק ההון והשקעות קיסטון רוצה להפוך מקרן ריט לתשתיות לחברה ציבורית רגילה
קיסטון רוצה להפוך מקרן ריט לתשתיות לחברה ציבורית רגילה: "יחסוך רבע מיליארד שקל"

קרן הריט בתחום התשתיות רוצה לשנות את מודל הפעילות שלה, משום שהמהלך לדבריה יסייע לשיפור התזרים והרווחיות, ויחזק את יכולות הניהול שלה

חזי שטרנליכט 19:13
נבות בר, מנכ''ל קיסטון / צילום: דודי מוסקוביץ'

קיסטון מתכננת להפוך מקרן ריט לתשתיות למודל של חברה ציבורית רגילה. הקרן, שנוסדה על־ידי רוני בירם וגיל דויטש, ונבות בר (המנכ"ל) פרסמה ברביעי בבוקר זימון לאסיפת בעלי מניות בעוד כחודש, לשינוי מבנה הניהול שלה. מדובר במהלך אשר במסגרתו תחדל קיסטון לפעול במתכונת של קרן ריט בתחום התשתיות, המנוהלת על־ידי חברת ניהול חיצונית ותהפוך לחברה ציבורית בתחום ההשקעות בתשתיות. המשמעות היא שמחברת ניהול חיצונית, תעבור קיסטון למודל הנהוג בקרן רוב החברות בבורסה -בניהול פנימי. מבחינתה, מדובר לדבריה ב"שינוי עומק, שמגדיר מחדש את מבנה החברה ואת מיצובה בשוק ההון".

במסגרת המהלך, ימשיכו רוני בירם ונבות בר לכהן כיו"ר וכמנכ"ל, כאשר יחד עם גיל דויטש, יגדילו המייסדים את השקעתם ואת אחזקותיהם ויהפכו למחזיקי דבוקת שליטה בקיסטון. קיסטון, ככל שתצליח לשכנע את המשקיעים לאשר את המהלך, תמשיך לפעול לאיתור, לרכישה ולהשבחה של נכסים, תוך מעורבות גבוהה בניהול ההשקעות, במטרה למקסם ערך לאורך זמן.

הקרן מחזיקה במספר החזקות מפורסמות, בהן השליטה (יחד עם קרנות המורים והגננות) בחברת אגד, לצד חלק בתחנות כוח ופעילויות תשתית נוספות. בקיסטון מציינים כי המתווה גובש בתיאום עם המחזיקים המרכזיים, ובראשם הגופים המוסדיים הגדולים, אשר הביעו תמיכה במהלך.

במסגרת המהלך, יבוטלו דמי הניהול לחברת הניהול החיצונית ופעילות הניהול תוטמע בתוך החברה. בתמורה לוויתור על זכויות הניהול וההסכמים הקיימים, והשקעת סכום נוסף בשווי של כ-52 מיליון שקל בחברה, יוקצו לחברת הניהול של המייסדים 5% מהון המניות של החברה. יחסי ההקצאה חושבו לפי מחיר מניה של 12.425 שקל למניה, המשקף את שווי קיסטון, בהתאם להבנות עם המחזיקים המוסדיים הגדולים בחברה במועד גיבוש ההסכמות.

שער מניית קיסטון כעת בבורסה גבוה בכ-70% מהשער שלפיו חושבו יחסי ההקצאה (20 שקל למניה). מניית קיסטון עלתה קלות היום, לאחר שיותר מהכפילה את עצמה מתחילת השנה (115%+). שווי השוק הנוכחי שלה עומד על 4.3 מיליארד שקל.

בקיסטון ציינו כי מדובר במהלך "שאמור להביא לחיסכון משמעותי בעלויות הניהול, בהיקף של כרבע מיליארד שקל, שיפור משמעותי בתזרים החברה וברווחיותה, פישוט מבנה הניהול של החברה לצד הבטחת יציבות ניהולית ארוכת־טווח". לפי מה שהוצג למשקיעים, החיסכון ינוע בטווח רחב, לפי מודלים כלכליים שונים, של 106 עד 283 מיליון שקל. כמו כן, תנאי כהונתם ושכרם של יו"ר החברה רוני בירם והמנכ"ל נבות בר נקבעו בהתאם לבנצ’מרק המקובל בחברות ציבוריות דומות. בירם יקבל שכר בעלות שנתית של 3.9 מיליון שקל עבור 90% משרה. שכרו יורכב מדמי ניהול של 2.3 מיליון שקל והיתרה בונוס של עד 1.6 מיליון שקל. המנכ"ל בר יקבל שכר בעלות של 5.1 מיליון שקל, שיורכב מדמי ניהול של 2.9 מיליון שקל ובונוס של עד 2 מיליון שקל.