למערכה האיראנית הייתה השפעה ישירה גם על ימי חול המועד פסח, המאופיינים בדרך כלל בטיולים ברחבי הארץ (או בטיסות לחו"ל, איש איש והעדפותיו) - בעוד השנה הדבר לא התאפשר כמעט כלל. בהתאמה, גם בבנק הפועלים לא יכלו להוציא לפועל את הפרויקט הקבוע של כניסה חינם לגנים לאומיים ומוזיאונים בימי החג. במקום זאת בחרו בבנק לעלות באמצעות גיתם BBDO בקמפיין שמבטיח כי הפרויקט "יחכה לכם ביום שאחרי".

ומה יותר ישראלי בימים אלה לקידום המהלך, מאשר מפגש שכנים במקלט? הילה קורח ואירנה (ליאת הר לב) מעניקות את ה"הזמנות", כך שהתאומים "קשב וריכוז" יוכלו להגיע לפארק, דולב "שמיירט לי פה כל התרעה ידידה אחרת" יוכל להגיע לגן לאומי, והשכנה שדוחפת את האף תוכל לבלות במוזיאון. במלים אחרות, עם אירנה לא משעמם אף פעם, וגם הפרסומת הנוכחית מתברגת הן כזכורה והן כאהובה ביותר. למעשה, שיעור האהדה לפרסומת עומד על קרוב ל-36%, גבוה בהרבה מהממוצע החצי-שנתי העומד על 23%.

בשלושת המקומות הבאים בזכירות מתמקמים הבנקים המתחרים: לאומי שהציע הנחות לפסח בכרטיס האשראי שלו; דיסקונט שהציע לתת תקווה ל"גיבורים שלנו" (מקום שני באהדה, אך במרחק עצום מהפועלים); ומזרחי טפחות שנותן בוסט לעסקי הצפון והמילואימניקים.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, פלטפורמת הסטרימינג של קשת 12, free TV, היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.7 מיליון שקל. מדובר בפרסומת בקולו של ארז טל, המאתגרת צופים שטרם התחברו לפלטפורמה לנצל את תג המחיר הנוכחי שיהיה תקף "לכל החיים", מאחר ש"ההצעה ההיסטורית לא תחזור". הפרסומת העצמית (ללא משרד פרסום) מתברגת במקום השביעי בזכירות.

נעמי לבוב בקמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך יוטיוב

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.4 מיליון שקל, שייכת ליבואנית הרכב כלמוביל שעלתה במספר קמפיינים - הן לימי מכירות ב"פסחמוביל", והן לדגמי הפרימיום של OMODA. הקמפיין של אומודה עם אקי אבני וסנדי בר בלט במיוחד, והתברג במקום העשירי בזכירות. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.3 מיליון שקל, שייכת לחברת מוצרי הניקיון סנו שעלתה גם היא במספר קמפיינים - לאוקסיג'ן, סנו אינסטלטור, מקסימה ונייר טואלט סופט.

השבוע מתברגת בטבלה - מקום שמיני בזכירות - גם הפרסומת החדשה של מותג המזגנים טורנדו, אשר בחר להסיט הצידה את הפרזנטורית נעמי לבוב לטובת המלצות של מתקיני מזגנים. בפרסומת היא נראית כמי שכועסת על כך עד כדי הורדת הטמפרטורה בחדר המנכ"ל, והוצאת הבטריות מהשלט, בעיקר כי היא מבינה שקשה להתחרות בעדויות מהשטח. מאידך, לא ויתרו עליה לגמרי, וגם זה משהו.

קמפיין free TV / צילום: צילום מסך יוטיוב

משקיעים פחות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־56.5 מיליון שקל בשבוע שעבר, ל־46 מיליון שקל השבוע

הפרנזטורית החדשה

חברת שיכון ובינוי נדל"ן בחרה בשחקנית והמוזיקאית אניה בוקשטיין כפרזנטורית. קמפיין ראשון צפוי לעלות בחודש הבא, בהשקעה שלפי הערכות תעמוד על כ־3 מיליון שקל

קמפיין חדש

סודהסטרים עולים בפרסומת חדשה ומצחיקה עם תמיר בר, שמטרתה להעמיק את הנוכחות בסמגנט ה־B2B

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב-20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאייטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.